С днем рождения молодую маму: запоминающиеся поздравления

Поддержите молодую маму в ее день рождения трогательными и нежными словами

Рождение ребенка — волнующее и очень важное событие для женщины, которое кардинально меняет ее жизнь. Если вы ищете красивые поздравления с днем рождения молодой маме, загляните в эту подборку, которую составил "Телеграф".

Здесь собраны пожелания с днем рождения молодой маме, которая только недавно обрела этот статус. Также в подборке вы найдете поздравления молодой маме от имени ребенка.

Поздравление молодой маме с днем рождения

Поздравляю прекрасную женщину, недавно подарившую жизнь новому человечку! Желаю здоровья и терпения в воспитании малыша. Всегда оставайся такой же доброй, уютной и светящейся изнутри счастьем. Пускай твоя жизнь всегда будет полна смыслом. И пускай вокруг тебя всегда будут радость, добро и любовь. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения, очаровательная и прекрасная мама, умница, прелестница и красавица. Желаю тебе каждый день начинать приятно, пусть не с кофе, но с доброй улыбки. И пусть все мечты молодой мамочки обязательно исполняются. Пусть и в семье, и во всех делах, и в чувствах присутствуют гармония, радость и красота!

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С днём рождения поздравляю самую чудесную и милую мамочку на свете. Ты молода и прекрасна, невероятно красива и добра. Желаю тебе всегда быть успешной и влиятельной женщиной, любящей и любимой мамулей. Пусть в твоей жизни распускаются нежные цветы, звонко щебечут птицы, ярко светит солнце и разливается сияние счастья.

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С днём рождения, мамочка. Желаю тебе оставаться всегда такой же молодой и счастливой, доброй и любимой, заботливой и милой, самой лучшей и неповторимой. Пусть все твои желания исполнятся, пусть будет радость у тебя в душе и светлая надежда в твоём сердце.

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С днем рождения! Желаю тебе женского счастья. Чтобы малыш рос здоровым и счастливым, и только радовал своих родителей. Чтобы ты самореализовалась и стала успешной.

Поздравления с днем рождения молодой маме от ребенка

Милая, красивая, добрая, весёлая, целеустремлённая, очаровательная, самая лучшая мама, в твой день рождения желаю вечного праздника молодости, ежедневных замечательных идей, ярких огней счастья и любви, постоянства радости в душе и твоей несравненной красоты.

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Ты у меня такая молодая и красивая, словно лучшая подруга. Я желаю тебе, чтобы всегда огонек в твоих глазах горел тем самым пламенем, чтобы всегда мы оставались с тобой открытыми друг с другом, а наши секреты оставались всегда нашими. Я тебя люблю. С праздником, мама!

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Моя прекрасная мама, с днём рождения тебя. Ты — единственная и неповторима, словно луна в ночи, ты — яркая и весёлая, как лучик солнышка. Желаю тебе со мной никогда не скучать, постоянно мечтать и фантазировать, наполняя жизнь нашей семьи чудесами, а своё сердце — добрым счастьем и волшебством.

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Мамуля моя золотая, поздравляю тебя с днём рождения. Ты молода и полна сил, ты прекрасна собою и великолепна душою. Желаю тебе никогда не сомневаться в своих целях и желаниях, уверенно идти вперёд, сея нежность и заботу, а пожиная плоды любви и счастья.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку ярких открыток с днем рождения женщине.