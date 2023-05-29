З днем народження молоду маму: вітання, що запам’ятовуються

Підтримайте молоду маму у її день народження зворушливими та ніжними словами

Народження дитини — зворушлива та дуже важлива подія для жінки, яка кардинально змінює її життя. Якщо ви шукаєте красиві привітання з днем народження молодій мамі, перегляньте цю добірку, яку склав "Телеграф".

Тут зібрані побажання з днем народження молодій мамі, яка лише нещодавно набула цього статусу. Також у добірці ви знайдете вітання молодій мамі від імені дитини.

Вітання молодій матусі з днем народження

Вітаю прекрасну жінку, яка нещодавно подарувала життя новому чоловічку! Бажаю здоров’я та терпіння у вихованні малюка. Завжди залишайся такою ж доброю, щасливою і такою, що світиться зсередини. Нехай твоє життя завжди буде сповнене сенсу. І нехай довкола тебе завжди будуть радість, добро і любов. З Днем народження!

***

Вітаю з днем народження, чарівна та прекрасна мама, розумниця, чарівниця та красуня. Бажаю тобі кожен день починати приємно, хай не з кавою, але з доброї посмішки. І нехай усі мрії молодої матусі обов’язково виконуються. Нехай і в сім’ї, і в усіх справах, і в почуттях буде гармонія, радість і краса!

***

З днем народження вітаю найчудовішу і наймилішу матусю на світі. Ти молода і прекрасна, неймовірно красива та добра. Бажаю тобі завжди бути успішною та впливовою жінкою, коханою та улюбленою мамусею. Нехай у твоєму житті розпускаються ніжні квіти, дзвінко щебечуть птахи, яскраво світить сонце та розливається сяйво щастя.

***

З Днем народження, матусю. Бажаю тобі залишатися завжди такою ж молодою та щасливою, доброю та коханою, турботливою та милою, найкращою та неповторною. Нехай усі твої бажання здійсняться, нехай буде радість у тебе в душі та світла надія у твоєму серці.

***

З Днем народження! Бажаю тобі жіночого щастя. Щоб малюк зростав здоровим і щасливим, і тільки радував своїх батьків. Щоб ти самореалізувалася та стала успішною.

Привітання з днем народження молодій мамі від дитини

Мила, красива, добра, весела, цілеспрямована, чарівна, найкраща мама! У твій день народження бажаю вічного свята молодості, щоденних чудових ідей, яскравих вогнів щастя та любові, сталості радості в душі та твоєї незрівнянної краси.

***

Ти в мене така молода і гарна, наче найкраща подруга. Я бажаю тобі, щоб завжди вогник у твоїх очах горів тим самим полум’ям, щоб ми завжди залишалися з тобою відкритими один з одним, а наші секрети залишалися завжди нашими. Я тебе люблю. Зі святом, мамо!

***

Моя прекрасна мама, з днем народження тебе. Ти єдина і неповторна, немов місяць у ночі, ти яскрава і весела, як промінчик сонечка. Бажаю тобі зі мною ніколи не нудьгувати, постійно мріяти та фантазувати, наповнюючи життя нашої сім’ї чудесами, а своє серце — добрим щастям та чаклунством.

***

Мамо моя золота, вітаю тебе з днем народження. Ти молода і сповнена сил, ти прекрасна собою і прекрасна душею. Бажаю тобі ніколи не сумніватися у своїх цілях та бажаннях, впевнено йти вперед, сіючи ніжність та турботу, а пожинаючи плоди любові та щастя.

Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих листівок із днем народження жінці.