Поздравление с юбилеем отцу: оригинальные пожелания
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Душевные слова для папы в важный для него день
Связь между отцом и его детьми уникальна и особенна. В праздничный день хочется обязательно выразить папе свою любовь и признательность. Для этого нужно подобрать красивые слова. Но правильно сформулировать пожелания получается не всегда.
"Телеграф" собрал варианты поздравлений с юбилеем папе. Выберите наиболее подходящее вам и отправьте имениннику в соцсети или мессенджере. Либо же вдохновитесь этими пожеланиями и составьте свое.
Поздравление папе на юбилей
Папуля наш родной, с юбилеем тебя! Пусть здоровье будет у тебя как у козака. Ты мужчина в полном расцвете сил. Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы и почаще балует радостными событиями!
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Папа дорогой, у тебя сегодня юбилей. Поздравляю тебя и пожелать хочу быть бодрым и успешным деятелем, счастливым и верным семьянином, сильным и лучшим папой, добрым и отзывчивым человеком, уважаемой и знатной личностью, несомненным и бравым мастером, невероятным и потрясающим талантом. Здоровья тебе, папа, мира и благополучия.
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Пускай говорят, что отцы суровы и строги, тверды и черствы, но это всё не про моего папу. Его сердце искренне радуется за наши победы и ноет вместе с нами из-за поражений. Его поддержка самая ощутимая, поэтому она так необходима. С юбилеем тебя, папа! Пускай отныне единственной твоей заботой будет поиск нового места для отдыха.
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Сегодня у нашего главы семьи юбилей. И мы торжественно поздравляем папу с круглой датой и желаем во всём быть круглым отличником: в домашних делах, на работе, во всех начинаниях! С успехом иди по жизни!
Поздравление с юбилеем папе в стихах
Папа родной, у тебя юбилей,
Самый лучший отец ты для нас, для детей,
Ты жизненным опытом с нами делился,
Для нашей семьи плодотворно трудился,
Нас поднимая, сил не жалел,
По жизни беду не одну одолел!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Желаем удачи и денег мешок,
Веселья кулек и смеха горшок!
Всегда будь подтянут, душой не старей,
Поднимем бокалы за твой юбилей!
Юбилей — это не просто дата.
Это — словно подвести итог.
Все успел ты в жизни, папа —
Воспитал и всем помог.
Я тебя сердечно поздравляю,
Пусть тебе всегда во всем везет!
Я здоровья крепкого желаю,
Ангел твой тебя пусть бережет.
В сердце мира и в делах порядка,
Что еще могу я пожелать?
Быть счастливым самым и достатка,
И друзей сквозь годы не терять.
Сегодня папин юбилей.
Наш папа, поздравляем!
Прожить до старости без бед
Тебе мы пожелаем.
Вокруг тебя твоя семья,
Твои родные люди,
От них поддержка и любовь
Всегда пускай пребудут.
Ты наш отец! Глава семьи,
Тебя все уважают.
И пусть невзгоды и печаль
Тебя не огорчают.
Мы с днем рождения тебя
Сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!
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