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Поздравление с юбилеем отцу: оригинальные пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Пожелания отцу на юбилей
Пожелания отцу на юбилей. Фото telegraf.com.ua

Душевные слова для папы в важный для него день

Связь между отцом и его детьми уникальна и особенна. В праздничный день хочется обязательно выразить папе свою любовь и признательность. Для этого нужно подобрать красивые слова. Но правильно сформулировать пожелания получается не всегда.

"Телеграф" собрал варианты поздравлений с юбилеем папе. Выберите наиболее подходящее вам и отправьте имениннику в соцсети или мессенджере. Либо же вдохновитесь этими пожеланиями и составьте свое.

Поздравление папе на юбилей

Папуля наш родной, с юбилеем тебя! Пусть здоровье будет у тебя как у козака. Ты мужчина в полном расцвете сил. Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы и почаще балует радостными событиями!

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Папа дорогой, у тебя сегодня юбилей. Поздравляю тебя и пожелать хочу быть бодрым и успешным деятелем, счастливым и верным семьянином, сильным и лучшим папой, добрым и отзывчивым человеком, уважаемой и знатной личностью, несомненным и бравым мастером, невероятным и потрясающим талантом. Здоровья тебе, папа, мира и благополучия.

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Пускай говорят, что отцы суровы и строги, тверды и черствы, но это всё не про моего папу. Его сердце искренне радуется за наши победы и ноет вместе с нами из-за поражений. Его поддержка самая ощутимая, поэтому она так необходима. С юбилеем тебя, папа! Пускай отныне единственной твоей заботой будет поиск нового места для отдыха.

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Сегодня у нашего главы семьи юбилей. И мы торжественно поздравляем папу с круглой датой и желаем во всём быть круглым отличником: в домашних делах, на работе, во всех начинаниях! С успехом иди по жизни!

Поздравление с юбилеем папе в стихах

Папа родной, у тебя юбилей,

Самый лучший отец ты для нас, для детей,

Ты жизненным опытом с нами делился,

Для нашей семьи плодотворно трудился,

Нас поднимая, сил не жалел,

По жизни беду не одну одолел!

Мы с юбилеем тебя поздравляем!

Здоровья отменного, счастья желаем,

Желаем удачи и денег мешок,

Веселья кулек и смеха горшок!

Всегда будь подтянут, душой не старей,

Поднимем бокалы за твой юбилей!

Юбилей — это не просто дата.

Это — словно подвести итог.

Все успел ты в жизни, папа —

Воспитал и всем помог.

Я тебя сердечно поздравляю,

Пусть тебе всегда во всем везет!

Я здоровья крепкого желаю,

Ангел твой тебя пусть бережет.

В сердце мира и в делах порядка,

Что еще могу я пожелать?

Быть счастливым самым и достатка,

И друзей сквозь годы не терять.

Сегодня папин юбилей.

Наш папа, поздравляем!

Прожить до старости без бед

Тебе мы пожелаем.

Вокруг тебя твоя семья,

Твои родные люди,

От них поддержка и любовь

Всегда пускай пребудут.

Ты наш отец! Глава семьи,

Тебя все уважают.

И пусть невзгоды и печаль

Тебя не огорчают.

Мы с днем рождения тебя

Сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души желаем!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с юбилеем для мамы.

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