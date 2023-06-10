Поздравление с юбилеем отцу: оригинальные пожелания

Душевные слова для папы в важный для него день

Связь между отцом и его детьми уникальна и особенна. В праздничный день хочется обязательно выразить папе свою любовь и признательность. Для этого нужно подобрать красивые слова. Но правильно сформулировать пожелания получается не всегда.

"Телеграф" собрал варианты поздравлений с юбилеем папе. Выберите наиболее подходящее вам и отправьте имениннику в соцсети или мессенджере. Либо же вдохновитесь этими пожеланиями и составьте свое.

Поздравление папе на юбилей

Папуля наш родной, с юбилеем тебя! Пусть здоровье будет у тебя как у козака. Ты мужчина в полном расцвете сил. Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы и почаще балует радостными событиями!

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Папа дорогой, у тебя сегодня юбилей. Поздравляю тебя и пожелать хочу быть бодрым и успешным деятелем, счастливым и верным семьянином, сильным и лучшим папой, добрым и отзывчивым человеком, уважаемой и знатной личностью, несомненным и бравым мастером, невероятным и потрясающим талантом. Здоровья тебе, папа, мира и благополучия.

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Пускай говорят, что отцы суровы и строги, тверды и черствы, но это всё не про моего папу. Его сердце искренне радуется за наши победы и ноет вместе с нами из-за поражений. Его поддержка самая ощутимая, поэтому она так необходима. С юбилеем тебя, папа! Пускай отныне единственной твоей заботой будет поиск нового места для отдыха.

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Сегодня у нашего главы семьи юбилей. И мы торжественно поздравляем папу с круглой датой и желаем во всём быть круглым отличником: в домашних делах, на работе, во всех начинаниях! С успехом иди по жизни!

Поздравление с юбилеем папе в стихах

Папа родной, у тебя юбилей, Самый лучший отец ты для нас, для детей, Ты жизненным опытом с нами делился, Для нашей семьи плодотворно трудился, Нас поднимая, сил не жалел, По жизни беду не одну одолел! Мы с юбилеем тебя поздравляем! Здоровья отменного, счастья желаем, Желаем удачи и денег мешок, Веселья кулек и смеха горшок! Всегда будь подтянут, душой не старей, Поднимем бокалы за твой юбилей!

Юбилей — это не просто дата. Это — словно подвести итог. Все успел ты в жизни, папа — Воспитал и всем помог. Я тебя сердечно поздравляю, Пусть тебе всегда во всем везет! Я здоровья крепкого желаю, Ангел твой тебя пусть бережет. В сердце мира и в делах порядка, Что еще могу я пожелать? Быть счастливым самым и достатка, И друзей сквозь годы не терять.

Сегодня папин юбилей. Наш папа, поздравляем! Прожить до старости без бед Тебе мы пожелаем. Вокруг тебя твоя семья, Твои родные люди, От них поддержка и любовь Всегда пускай пребудут. Ты наш отец! Глава семьи, Тебя все уважают. И пусть невзгоды и печаль Тебя не огорчают. Мы с днем рождения тебя Сегодня поздравляем. Здоровья, счастья и любви От всей души желаем!

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