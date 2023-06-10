Вітання з ювілеєм батькові: оригінальні побажання

Душевні слова для татка у важливий для нього день

Зв’язок між батьком та його дітьми унікальний і особливий. У святковий день хочеться обов’язково висловити татові свою любов та вдячність. Для цього необхідно підібрати гарні слова. Але правильно сформулювати побажання виходить не завжди.

"Телеграф" зібрав варіанти привітань із ювілеєм татові. Виберіть відповідне і відправте імениннику в соцмережі або месенджері. Або ж надихніться цими побажаннями та складіть своє.

Вітання татові на ювілей

Татко наш рідний, з ювілеєм тебе! Нехай здоров’я буде в тебе, як у козака. Ти чоловік у повному розквіті сил. Нехай життя дарує тобі лише приємні сюрпризи та частіше балує радісними подіями!

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Тату дорогий, у тебе сьогодні ювілей. Вітаю тебе і побажати хочу бути бадьорим і успішним діячем, щасливим і вірним сім’янином, сильним і кращим татом, доброю і чуйною людиною, шановною та знатною особистістю, безперечним і бравим майстром, неймовірним та приголомшливим талантом. Здоров’я тобі, тату, миру та добробуту.

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Нехай кажуть, що батьки суворі, тверді та черстві, але це все не про мого тата. Його серце щиро радіє за наші перемоги та плаче разом із нами через поразки. Його підтримка найвідчутніша, тому вона така необхідна. З ювілеєм тебе, тату! Нехай відтепер єдиною твоєю турботою буде пошук нового місця для відпочинку.

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Сьогодні наш глава сім’ї святкує ювілей. І ми урочисто вітаємо тата з круглою датою та бажаємо у всьому бути круглим відмінником: у домашніх справах, на роботі, у всіх починаннях! З успіхом йди по життю!

Вітання з ювілеєм татові у віршах

Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят. Із вдячністю ми хочемо вітати Тебе за мудрість батьківських порад, За вміння всім завжди допомагати, За приклад чоловіка й сім’янина І за могутні руки золоті. Нехай Господь пошле тобі благословення, Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Добра і радості бажаєм, Здоров'я Вам на всі літа! Хай сонце весело Вам сяє І квітне в серці доброта! Хай світять Вам життєві далі, Хай обминає Вас журба! Бажаєм Вам на видноколі Блаженства, миру і добра!

Вже ключами відлетіли в край далекий журавлі, І берізки пожовтіли шлють листочки до землі, Осінь щедра і барвиста завітала в нашу хату, Щоб калиновим намистом дідуся вітати й тата, З ювілеєм, із роками, що прожив ти щедро й плідно, Ти усім ділився з нами, не жалів нічого, рідний. Ти працюєш без утоми у турботах день при дні, Щоб достаток був удома, тепло й затишно в сім’ї. Дітям – поміч і надія, люблячий дідусь – онукам . І робити все уміють працьовиті твої руки. Те, що маємо сьогодні, ми завдячуєм тобі, Найдорожчий, найрідніший, щастя ти даруєш всім. Ви із мамою в любові разом років немало; Кожен з них такий чудовий і глибокий зміст має, Навпіл ви ділили щастя, смуток, радість і тривогу Змогли здолати все у двох й нам прийти на допомогу. Ми бажаємо у парі вам ще довго – довго жити, І своєю нас любов’ю й добротою обігріти. Нехай світять ясні зорі, ясне сонце в небі сяє Й восени для вас надворі квіти пишно розцвітають. Щоб міцним було здоров’я і приємними новини, Щоб достатком хата повна у всіх нас була щоднини, Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди І щоб міцно всі тримались гілочки одного роду., Щоб раділи все внучатам, вони вас не забували, Щоб тобі, наш любий тату, вони настрій піднімали.

Раніше "Телеграф" публікував гарні поздоровлення з ювілеєм для мами.