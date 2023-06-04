Привітання мамі з ювілеєм: гарні та душевні побажання

Покажіть мамі своє кохання та вдячність

День народження мами – це завжди знаменний день, а особливо якщо це ювілей. Вона заслуговує на найтепліші побажання, вітання та повідомлення та найніжніші обійми.

Згадайте, через скільки складних ситуацій мама пройшла заради вашої радості та чим пожертвувала заради вас. Приготуйте гарне привітання мамі з ювілеєм. Це менше, що ви можете зробити для неї

У цій добірці "Телеграф" зібрав душевні привітання коханій мамі з ювілеєм. Якщо ви не знаєте, що сказати мамі у день її ювілею, використовуйте одне з цих побажань.

Привітання на ювілей мамі

Мила моя, люба мамуся! Поспішаю привітати тебе ювілеєм! Ти в мене найдобріша, ніжніша і турботлива. Мені дуже пощастило, що ти у мене є. Бажаю тобі щастя, здоров’я і ніколи не сумувати. Не засмучуйся через дрібниці. Нехай усі негаразди обходять стороною. Нехай на серці завжди буде легко та радісно!

Люба моя, люба, люба матусю! Вітаю з твоїм чудовим ювілеєм! Я дуже вдячна за все те, що ти для мене зробила. Твої мудрі поради та своєчасна підтримка завжди потрібні мені та корисні. Дуже люблю тебе і бажаю тобі відмінного самопочуття, незмінного успіху, безмежного щастя, більше приємних і радісних подій, стабільного добробуту! Нехай завжди у твоїй душі та доброму серці живуть міцна віра, світла надія та нескінченна любов!

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Мила наша мамо, наша захисниця, наша рідненька, з ювілеєм тебе вітаємо! Скільки сил, терпіння та здоров’я ти віддала нам, щоб виховати нас людьми, зробила все можливе та неможливе, щоб ми змогли твердо стояти на ногах! Ти берегла нас від нещастя, при цьому прощаючи всі наші прокази та примхи. Будь щаслива, нехай кожен твій день буде багатим на події та яскравим. Нехай здоров’я не залишає тебе з роками. Живи довго та щасливо!

Люба матуся! Вітаю тебе з ювілеєм – важливою відміткою на твоєму життєвому шляху. Ти зробила багато важливих справ у житті, але найголовніше – ти подарувала життя мені, твоєму синові. Я вдячний тобі за все, і цього дня бажаю, щоб у твоєму житті не було місця сумам та прикростям. Нехай буде міцним здоров’я, у домі панує мир та любов, і щодня дарує багато радості.

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Для кожного мешканця нашої планети ріднішою людини ніж мама не було і точно не буде. Мама — це тепло, щастя, щедрість, щирість і все найсвітліше. Люба моя матуся, цього дня народження я бажаю тобі більше світлих днів. Нехай на твоєму віці не трапляється біда, а сльози виступають тільки від радості.

Красиві вітання для мами з ювілеєм

Люба мамо, вітаю з ювілеєм! Ти завжди в моєму серці, я знаю, що завжди можу довіритися тобі й твоїм мудрим порадам! Нехай наш будинок завжди буде островом тиші, любові та стабільності у бурхливому морі життя! Бажаю гарного настрою та здоров’я!

Мамо! Цього прекрасного дня вітаю тебе з ювілеєм! Бажаю, щоб усі мрії та надії збувалися, у скрутну хвилину відчувалася підтримка близьких та рідних. Бажаю, щоб друзі не зраджували, а колеги були на одній хвилі. Здоров’я, радості, натхнення, дружби, щастя, неземного кохання!

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Мила наша мамо, скільки тепла, кохання, розуміння та підтримки ти даруєш нам — навіть не порахувати! Твоя чарівна краса, мудрість гідні всіляких похвал. Хочемо побажати у твій ювілей, щоб ти завжди залишалася такою ж молодою, енергійною та привабливою. Нехай тільки позитивна енергетика оточує тебе, а всі задуми, мрії втілюються в життя.

Раніше "Телеграф" публікував гарні вірші, які можна подарувати улюбленій мамі у день народження.