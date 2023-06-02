З днем народження, мамо! Душевні привітання у прозі

Мама як ніхто інший гідна найкращих привітань із днем народження

День народження буває лише раз на рік. Це особливе свято для кожного. Знайти правильні слова поздоровлень для мами не так просто. Побажання на день народження мають виходити від серця.

"Телеграф" зібрав красиві вітання з днем народження матусі у прозі. Ви можете скопіювати те, що сподобалося та відправити іменинниці, або використовувати як натхнення для створення унікального вітання.

Привітання мамі з днем народження у прозі

Мамочка! Вітаю тебе з днем народження! Ти всю себе присвячуєш нам, своїй сім’ї, твоя турбота зігріває нас, немов сонечко. Бажаю тобі більше відпочивати, нехай твоє життя наповнюється яскравими та веселими подіями! Я з дитинства пам’ятаю всі твої уроки та поради, рівняюся на тебе.

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Яка ж я щаслива, що в мене така мама! У скрутну хвилину я чую тебе, бачу твоє обличчя, твою усмішку, твої руки, і це підтримує мене. Я хочу, щоб ти завжди відчувала моє кохання та вдячність. З днем народження, рідна!

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Мамо, ти найрідніша людина в моєму житті. Для мене твій день народження – привід ще раз сказати про це. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості від твоїх дітей. Ми завжди будемо поруч, підтримуватимемо і любитимемо тебе. Нехай сьогодні й завжди в тебе буде лише гарний настрій!

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Люба мамо, бажаю тобі цього радісного дня народження величезного здоров’я, якого вистачило б на довгі роки, потужної енергії та нескінченної сили. У душі будь завжди молодою, ніколи не опускай руки й радуйся веселим моментам життя.

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Дорога, мила, єдина, золота, кохана, рідна матуся! З днем народження! Яке щастя мати таку маму, як ти! Ти завжди і підтримаєш, і потішиш, і підбадьориш, і допоможеш, і даси мудру пораду. Ти найважливіша людина в моєму житті. Мамо, бажаю здоров’я тобі на довгі роки, весняного настрою, більше радісних подій. Дякую тобі за все, що ти для мене робиш!

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Сьогодні твій день народження, моя найближча людина, головна жінка, моя улюблена мама. І я поспішаю від душі привітати тебе зі святом і побажати щастя, здоров’я та багато-багато радості. Завжди залишайся такою ж красивою, доброю та мудрою. У тебе найласкавіший голос і найдбайливіші руки. Я дуже тебе люблю і бажаю величезного щастя!

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