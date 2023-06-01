Прикольні привітання з днем народження мамі: іменинниця буде у захваті

Подаруйте матусі додатковий привід для посмішки

Мами, як ніхто інший, цінують знаки уваги з боку своїх дітей. Тому варто виділити час для того, щоби придумати особливе привітання з днем народження для мами.

Якщо у неї відмінне почуття гумору і вона відкрита для жартів, то обов’язково варто вигадати прикольні привітання з днем ​​народження. Особливо, якщо хочеться чимось здивувати вашу улюблену іменинницю.

"Телеграф" зібрав прикольні привітання з днем народження мамі, які точно піднімуть настрій іменинниці.

Смішні привітання з днем народження матусі

З днем ​​народження, матусю! Ось тобі флаєр, щоб передати татові: "У мами вихідний! Тато повинен робити всю роботу по дому". Насолоджуйся своєю свободою!

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Ти знаєш, чого не можна просити у день народження? Абсолютно нічого! Це твій день, щоб вибрати все, що хочеш. З днем ​​народження, найкраща мама на світі!

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Не лякайся сьогоднішній кількості свічок на торті. Це ще не викличе пожежної тривоги. Наступного року, можливо! З Днем народження, матусю!

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З днем народження жінку, яка дала мені життя, а потім навчила, як його прожити!

Прикольні поздоровлення мамі

З днем народження, мамуся! Сьогодні в тебе додався новий рівень до досвіду у категорії "доживи до моїх років", а в мене з’явився ще один привід для подяки. Адже всі твої поради завжди рятують, хоч і тягне сперечатися з ними від душі. Бажаю тобі, наймудріша жінка у світі, завжди залишатися юною оптимісткою, яку обходять стороною лиха, нещастя та невдачі. Люблю тебе, моя рідна. Зі святом!

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Вітаю з днем народження мою матусю, найулюбленішу, найдобрішу й найпрекраснішу людину мого життя! Бажаю тобі, щоб усі печалі та тривоги перетворювалися на дрібниці, щоб у житті не зустрічалися люди-слимаки, щоб радісно і весело тобі завжди жилося!

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Дорога моя матуся, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі бути гарячим чаєм взимку, квітучим садом запашною весною, смачним морозивом спекотним літом і теплою посмішкою восени. Мамусю, будь завжди крута, розумна, впевнена в собі і мега-чудова!

Раніше "Телеграф" публікував зворушливі вітання з днем народження для мами.