Прикольные поздравления с днем рождения маме: именинница будет в восторге

Подарите маме дополнительный повод для улыбки

Мамы как никто другой ценят знаки внимания со стороны своих детей. Поэтому стоит выделить время для того, чтобы придумать особое поздравление с днем рождения для мамы.

Если у нее отличное чувство юмора и она открыта для шуток, то обязательно стоит придумать прикольные поздравления с днем ​​рождения. Особенно, если хочется чем-то удивить вашу любимую именинницу.

"Телеграф" собрал прикольные поздравления с днем рождения маме, которые точно поднимут настроение имениннице.

Смешные поздравления с днем рождения маме

С днем ​​рождения, мамочка! Вот тебе флаер, чтобы передать папе: "У мамы выходной! Папа должен делать всю работу по дому". Наслаждайся своей свободой!

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Ты знаешь, чего нельзя просить в день рождения? Абсолютно ничего! Это твой день, чтобы выбрать все, что ты хочешь. С днем ​​рождения, самая лучшая мама на свете!

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Не пугайся сегодняшнему количеству свечей на торте. Это еще не вызовет пожарную тревогу. В следующем году, может быть! С днём рождения, мамочка!

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С днем рождения женщину, которая дала мне жизнь, а потом научила, как ее прожить!

Прикольные поздравления маме

С днем рождения, мамуль! Сегодня у тебя добавился новый уровень к опыту в категории "доживи до моих лет", а у меня появился еще один повод для благодарности. Ведь все твои советы всегда спасают, хоть и тянет поспорить с ними от души. Желаю тебе, самая мудрая женщина в мире, всегда оставаться юной оптимисткой, которую обходят стороной беды, несчастья и неудачи. Люблю тебя, моя родная. С праздником!

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Поздравляю с днём рождения моего мамусика, самого любимого, доброго и замечательного человека моей жизни! Желаю тебе, чтобы все печали и тревоги превращались в пустяки, чтобы в жизни не встречались люди-слизняки, чтобы радостно и весело тебе всегда жилось!

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Дорогой мой мамулик-красотулик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть горячим чаем в зимнюю пору, цветущим садом ароматной весной, вкусным мороженым знойным летом и тёплой улыбкой по осени. Мамочка, будь всегда крута собой, умна, уверенна в себе и мега-восхитительна!

Ранее "Телеграф" публиковал трогательные поздравления с днем рождения для мамы.