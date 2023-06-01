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Прикольные поздравления с днем рождения маме: именинница будет в восторге

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Веселое поздравление маме с днем рождения
Веселое поздравление маме с днем рождения. Фото pexels.com

Подарите маме дополнительный повод для улыбки

Мамы как никто другой ценят знаки внимания со стороны своих детей. Поэтому стоит выделить время для того, чтобы придумать особое поздравление с днем рождения для мамы.

Если у нее отличное чувство юмора и она открыта для шуток, то обязательно стоит придумать прикольные поздравления с днем ​​рождения. Особенно, если хочется чем-то удивить вашу любимую именинницу.

"Телеграф" собрал прикольные поздравления с днем рождения маме, которые точно поднимут настроение имениннице.

Смешные поздравления с днем рождения маме

С днем ​​рождения, мамочка! Вот тебе флаер, чтобы передать папе: "У мамы выходной! Папа должен делать всю работу по дому". Наслаждайся своей свободой!

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Ты знаешь, чего нельзя просить в день рождения? Абсолютно ничего! Это твой день, чтобы выбрать все, что ты хочешь. С днем ​​рождения, самая лучшая мама на свете!

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Не пугайся сегодняшнему количеству свечей на торте. Это еще не вызовет пожарную тревогу. В следующем году, может быть! С днём рождения, мамочка!

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С днем рождения женщину, которая дала мне жизнь, а потом научила, как ее прожить!

Прикольные поздравления маме

С днем рождения, мамуль! Сегодня у тебя добавился новый уровень к опыту в категории "доживи до моих лет", а у меня появился еще один повод для благодарности. Ведь все твои советы всегда спасают, хоть и тянет поспорить с ними от души. Желаю тебе, самая мудрая женщина в мире, всегда оставаться юной оптимисткой, которую обходят стороной беды, несчастья и неудачи. Люблю тебя, моя родная. С праздником!

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Поздравляю с днём рождения моего мамусика, самого любимого, доброго и замечательного человека моей жизни! Желаю тебе, чтобы все печали и тревоги превращались в пустяки, чтобы в жизни не встречались люди-слизняки, чтобы радостно и весело тебе всегда жилось!

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Дорогой мой мамулик-красотулик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть горячим чаем в зимнюю пору, цветущим садом ароматной весной, вкусным мороженым знойным летом и тёплой улыбкой по осени. Мамочка, будь всегда крута собой, умна, уверенна в себе и мега-восхитительна!

Ранее "Телеграф" публиковал трогательные поздравления с днем рождения для мамы.

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