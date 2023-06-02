С днем рождения, мама! Душевные поздравления в прозе

Мама как никто другой достойна лучших поздравлений с днем рождения

День рождения бывает только раз в году. Это особенный праздник для каждого. Найти правильные слова поздравлений для мамы не так просто. Пожелания на день рождения должны исходить от сердца.

"Телеграф" собрал красивые поздравления с днем рождения маме в прозе. Вы можете скопировать понравившееся и отправить имениннице, либо использовать как вдохновение для создания уникального поздравления.

Поздравление маме с днем рождения в прозе

Мамочка! Поздравляю тебя с днем рождения! Ты всю себя посвящаешь нам, своей семье, твоя забота согревает нас, словно солнышко. Желаю тебе побольше отдыхать, пусть твоя жизнь наполняется яркими и веселыми событиями! Я с детства помню все твои уроки и советы, равняюсь на тебя.

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Как же я счастлива, что у меня такая мама! В трудную минуту я слышу тебя, вижу твое лицо, твою улыбку, твои руки, и это поддерживает меня. Я хочу, чтобы ты всегда чувствовала мою любовь и признательность. С днем рождения, родная!

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Мамочка, ты самый родной человек в моей жизни. Для меня твой день рождения — повод еще раз сказать об этом. Я желаю тебе крепкого здоровья, радости от твоих детей. Мы всегда будем рядом, будем поддерживать и любить тебя. Пусть сегодня и всегда у тебя будет только хорошее настроение!

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Любимая мама, желаю тебе в этот радостный День Рождения огромного здоровья, которого хватило бы на долгие годы, мощной энергии и нескончаемой силы. В душе будь всегда молодой, никогда не опускай руки и радуйся веселым моментам жизни.

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Дорогая, милая, единственная, золотая, любимая, родная мамочка! С днем рождения! Какое счастье иметь такую маму, как ты. Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, и поможешь, и дашь мудрый совет. Ты самый важный человек в моей жизни. Мамочка, желаю здоровья тебе на долгие годы, весеннего настроения, побольше радостных событий. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь!

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Сегодня твой день рождения, мой самый близкий человек, главная женщина, моя любимая мама. И я спешу от души поздравить тебя с праздником и пожелать счастья, здоровья и много-много радости. Всегда оставайся такой же красивой, доброй и мудрой. У тебя самый ласковый голос и самые заботливые руки. Я очень тебя люблю и желаю огромного счастья!

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