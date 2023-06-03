Привітання з днем народження: красиві вірші мамі

Порадуйте маму ліричним вітанням з днем народження

Є безліч гарних висловів і побажань, які підійдуть як привітання з днем ​​народження мамі. Зазвичай мами багато не просять у своїх дітей і навіть простої вітальної фрази достатньо, щоб надовго зарядити їх енергією. Але як їй приємно буде почути не просто чергові фрази, а гарний вірш на день народження.

Якщо вам хочеться порадувати маму особливим поздоровленням, а поетичних талантів немає, вірш для мами на день народження можна обрати у цій збірці "Телеграфа".

Вірш з днем народження мами

Люба матуся, тебе я вітаю, Усього найкращого в світі бажаю. Була щоб здорова, завжди посміхалась, Щоб сонечко зранку з тобою віталось. Бажаю тобі безліч посмішок щирих, Вечорів романтичних, світанків щасливих. Бажаю натхнення, в роботі наснаги, Від рідних і друзів побільше уваги.

***

Матусю моя дорогенька, рідненька,

Така золота моя, ніжна ти, ненько.

Тебе з днем народження щиро вітаю,

Здоров´ я міцного сердечно бажаю!

Хай в хаті твоїй буде затишно, гарно,

А небо над нею — ясне і безхмарне.

Сусіди хай люблять тебе, поважають,

І діти з онуками хай приїжджають!

Будь гарною ти і завжди молодою.

І мудрість, і віра хай будуть з тобою.

Хай Бог дає сили і щастя багато,

Щоб ми могли довго тебе цілувати!

Рідні руки, рідний погляд — ти така в мене одна! З днем народження вітаю, моя мамо чарівна! Ти не плач, не плач ніколи! В мирі, злагоді живи, Хай життям — шляхОм у вічність легше буде тобі йти. Ти, як сонечко на небі, як весінній перший птах — Чи то можна не любити? Ні, ніхто не скаже так! Береже хай Ангел Божий твоє серце від біди, І здорова будь, матуся! Будь щаслива завжди ти!

***

Матуся, озирнись навколо,

Весь світ тобі дарую я,

Такий яскравий і казковий,

Зі співом ніжним солов’я,

І кущ червоної калини,

І річку, що між гір біжить,

І квітку, що серед долини

На сонці ясно мерехтить,

А ще віночок із любові,

Букет зі щастя пелюсток,

І усі барви світанкові,

Повітря свіжого ковток,

Кохана, мамочко, вітаю,

Дарую світ тобі цілком,

Від негараздів, я благаю,

Хай Янгол захистить крилом!

Я міцніше обійму, подивлюся в очі — Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу! Душу хай твою плекають радість та любов, Янголятко захищає серце знов і знов. Мрії здійснюються рясно, як росте трава. Ти така в мене красива, мамо, молода! Не рахуй свої літа, молодій душою, А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!

Гарний вірш мамі на день народження

Матусю моя, наче квіточка ясна, Хай доля твоя буде тепла, прекрасна, Хай буде здоров’я міцнюще до віку, А радощів, щастя ― так просто без ліку! Хай люблять тебе і завжди поважають, І діти, й онуки скоріш приїжджають, Щаслива родина — а ти головна, І мудрості в серці твоїм глибина! Хай буде кохання у серці безмірно, Чутливе, ласкаве, хороше і вірне, Хай буде робота, і друзів багато, І радістю повниться мамина хата!

***

Від слова "мама" тепло в серці,

Коли ти поруч, сум пішов,

Про все з тобою забуваєш,

Несеш ти радість і любов.

Твій день народження чекаю

Я з нетерпінням кожен рік,

Сказати щоб слова ласкаві,

В них щирих почуттів потік.

Життя хай буде безтурботним,

Йому радієш кожну мить,

А вражень гарних буде вдосталь,

Нічого, рідна, не болить.

Рідна матусю, зізнаюсь відверто: В мене вкладала добро не даремно. Ти найулюбленіша, дорогенька, Тож з днем народження, мамо рідненька! Будь здоровенька, усміхнена, мила, Ти чарівна в мене й дуже красива, Хай все здійсниться, що маєш на серці, Долі тобі, мов прозоре джерельце!

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