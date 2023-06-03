Привітання з днем народження: красиві вірші мамі
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Порадуйте маму ліричним вітанням з днем народження
Є безліч гарних висловів і побажань, які підійдуть як привітання з днем народження мамі. Зазвичай мами багато не просять у своїх дітей і навіть простої вітальної фрази достатньо, щоб надовго зарядити їх енергією. Але як їй приємно буде почути не просто чергові фрази, а гарний вірш на день народження.
Якщо вам хочеться порадувати маму особливим поздоровленням, а поетичних талантів немає, вірш для мами на день народження можна обрати у цій збірці "Телеграфа".
Вірш з днем народження мами
Люба матуся, тебе я вітаю,
Усього найкращого в світі бажаю.
Була щоб здорова, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з тобою віталось.
Бажаю тобі безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаю натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.
***
Матусю моя дорогенька, рідненька,
Така золота моя, ніжна ти, ненько.
Тебе з днем народження щиро вітаю,
Здоров´ я міцного сердечно бажаю!
Хай в хаті твоїй буде затишно, гарно,
А небо над нею — ясне і безхмарне.
Сусіди хай люблять тебе, поважають,
І діти з онуками хай приїжджають!
Будь гарною ти і завжди молодою.
І мудрість, і віра хай будуть з тобою.
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб ми могли довго тебе цілувати!
Рідні руки, рідний погляд — ти така в мене одна!
З днем народження вітаю, моя мамо чарівна!
Ти не плач, не плач ніколи! В мирі, злагоді живи,
Хай життям — шляхОм у вічність легше буде тобі йти.
Ти, як сонечко на небі, як весінній перший птах —
Чи то можна не любити? Ні, ніхто не скаже так!
Береже хай Ангел Божий твоє серце від біди,
І здорова будь, матуся! Будь щаслива завжди ти!
***
Матуся, озирнись навколо,
Весь світ тобі дарую я,
Такий яскравий і казковий,
Зі співом ніжним солов’я,
І кущ червоної калини,
І річку, що між гір біжить,
І квітку, що серед долини
На сонці ясно мерехтить,
А ще віночок із любові,
Букет зі щастя пелюсток,
І усі барви світанкові,
Повітря свіжого ковток,
Кохана, мамочко, вітаю,
Дарую світ тобі цілком,
Від негараздів, я благаю,
Хай Янгол захистить крилом!
Я міцніше обійму, подивлюся в очі —
Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!
Душу хай твою плекають радість та любов,
Янголятко захищає серце знов і знов.
Мрії здійснюються рясно, як росте трава.
Ти така в мене красива, мамо, молода!
Не рахуй свої літа, молодій душою,
А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!
Гарний вірш мамі на день народження
Матусю моя, наче квіточка ясна,
Хай доля твоя буде тепла, прекрасна,
Хай буде здоров’я міцнюще до віку,
А радощів, щастя ― так просто без ліку!
Хай люблять тебе і завжди поважають,
І діти, й онуки скоріш приїжджають,
Щаслива родина — а ти головна,
І мудрості в серці твоїм глибина!
Хай буде кохання у серці безмірно,
Чутливе, ласкаве, хороше і вірне,
Хай буде робота, і друзів багато,
І радістю повниться мамина хата!
***
Від слова "мама" тепло в серці,
Коли ти поруч, сум пішов,
Про все з тобою забуваєш,
Несеш ти радість і любов.
Твій день народження чекаю
Я з нетерпінням кожен рік,
Сказати щоб слова ласкаві,
В них щирих почуттів потік.
Життя хай буде безтурботним,
Йому радієш кожну мить,
А вражень гарних буде вдосталь,
Нічого, рідна, не болить.
Рідна матусю, зізнаюсь відверто:
В мене вкладала добро не даремно.
Ти найулюбленіша, дорогенька,
Тож з днем народження, мамо рідненька!
Будь здоровенька, усміхнена, мила,
Ти чарівна в мене й дуже красива,
Хай все здійсниться, що маєш на серці,
Долі тобі, мов прозоре джерельце!
Раніше "Телеграф" ділився прикольними привітаннями з днем народження мамі.