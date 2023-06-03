Поздравление с днем рождения: красивые стихи маме

Порадуйте маму лирическим поздравлением с днем рождения

Есть бесчисленное множество красивых изречений и пожеланий, которые подойдут в качестве поздравлений с днем ​​рождения маме. Обычно мамы много не просят у своих детей и даже простой поздравительной фразы достаточно, чтобы зарядить их энергией надолго. Но как ей будет приятно услышать не просто дежурные фразы, а красивый стих на день рождения.

Если вам хочется порадовать маму особенным поздравлением, а поэтических талантов нет, стих для мамы на день рождения можно выбрать в этой подборке "Телеграфа".

Стих с днем рождения маме

Мама, пусть годы уносят невзгоды, Желаем тебе только ясной погоды, Хотя, ведь не важно, что там за окном, Пусть будет наполнен любовью твой дом, Пусть близкие люди тебя согревают, И счастьем сердечко твое наполняют, Достатка тебе пусть Господь поднесет И полную чашу здоровья нальет, Будь нежная и сотню лет молодая, Мы любим тебя, С днем рожденья, родная!

***

Сегодня праздник твой, наша родная,

Хочу поздравить — не хватает слов.

Все потому, что, мама дорогая,

Очень сильна моя к тебе любовь.

Ты жизнь мою молитвой охраняешь,

Я тоже Бога за тебя молю.

Я так люблю тебя — ты это знаешь,

Прости, что редко это говорю.

Я пожелать тебе хочу большого счастья,

Здоровья, радости, успеха и добра,

Чтоб Бог хранил тебя от всех ненастий,

На сердце чтоб всегда была весна.

Желаю ярких встреч, любви, везения,

Улыбок, мира, светлых дней в судьбе,

Мечты твоей заветной исполнения

И бесконечного тепла в твоей душе!

Я знаю, что у мамочки душа за нас болит, И в сердце треволнения: "Чтоб детям лучше жить". Прошу тебя, мамулечка, за нас не беспокойся, У нас все замечательно! На лучшее настройся. Сегодня, в день рождения, сказать тебе хочу: Ты — лучшая на свете, я так тебя люблю! Здоровья пожелаю, счастливой, мама, будь, И солнце ярче светит для мамы моей пусть! Себе, прошу, внимания побольше уделяй, Ведь мы немного выросли, ты чаще отдыхай!

***

С днем рожденья, мама дорогая!

Не пугают пусть тебя года.

Лучшей мамы в мире я не знаю,

Будь всегда душою молода.

Пусть здоровье с каждым годом крепнет.

Ты, прошу, почаще отдыхай.

Пусть в глазах твоих огонь не меркнет.

Я люблю тебя, ты это знай.

Пусть сбываются мечты твои и грезы,

А достаток прочно в дом войдет,

Лишь от счастья выступают слезы,

Пусть во всём удача тебя ждет.

Мамуля, с днем рождения! Хочу я пожелать Веселой быть и радостной, Ни дня не унывать! Пусть ярко светит солнышко, Щебечут птицы пусть. Глаза твои прекрасные Пусть не коснется грусть. Здоровья тебе крепкого, Заботы и любви, Встречается пусть лучшее На жизненном пути!

Красивое стихотворение маме на день рождения

Пусть иногда мне не хватает слов, Не думай, что тебя не уважаю, Что не ценю я всех твоих трудов, Что никогда и ничего не замечаю. За все слова, что я не говорю, Я у тебя прошу сейчас прощения! Ты знай, что я тебя очень люблю. Моя мамуля. Мама, с днем рождения. Пусть каждый день приносит тебе радость. Здоровья, счастья я желаю и любви. Пусть ангелы тебя оберегают На ждущем впереди тебя пути.

***

Милая, любимая, родная!

Поздравляю, мамочка, тебя.

И от всей души тебе желаю

Только мира, радости, добра!

Нет тебя любимей и дороже,

Нет тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом мне поможешь.

Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.

Ты одна на свете всех прекрасней,

Для меня ты в мире лучше всех!

Моя родная, мамочка моя, Сегодня я к тебе. С цветами, Любви ни капли не тая, Земли не чуя под ногами, К тебе бегу. Слова ищу, О том как ты нужна, важна мне, С тобой светлей, когда грущу, С тобой не чую я ран давних. Ты у меня дороже всех, Любимей всех ты, дорогая, Пусть будет рядом твой успех, Пусть лёд обид былых растает. Пусть в день рожденья будет свет, И музыка, вокруг веселье. Тебя дороже в мире нет, И взгляда глаз твоих весенних. Пусть тебя носят на руках, И говорят, что любят, прямо. Не так, как я вот… Путаясь в словах. Люблю тебя. И… с Днем Рожденья, мама.

Ранее "Телеграф" делился прикольными поздравлениями с днем рождения маме.