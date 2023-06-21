Поздравление с днем рождения для крестной: лучшие пожелания в стихах и прозе

Самые теплые слова поздравлений для второй мамы

Крестная — друг на всю жизнь, наставник и ангел-хранитель. Не зря ее еще называют второй мамой. День рождения — идеальное время, чтобы дать ей понять, как много она значит.

Поздравить крестную с днем рождения можно по-разному. Все зависит от ее характера, предпочтений и ваших взаимоотношений. Кому-то придется по душе трогательное до слез поздравление, а кто-то оценит прикольные пожелания.

Чтобы помочь вам найти правильные слова для поздравления крестной с днем рождения, "Телеграф" собрал варианты разнообразных пожеланий. Они идеально подойдут как для отправки имениннице в соцсети, так и для того, чтобы поздравить ее лично.

Поздравления для крестной

Любимая крестная, с днем рождения! Хочу пожелать тебе от чистого сердца крепкого здоровья, много жизненной энергии и гармонии. Чтоб все твои мечты и желания исполнялись, чтоб на твоём пути не было невзгод и проблем. Пусть в твоей жизни всегда светит солнце, независимо от погоды за окном. А в твоём доме всегда будет счастье, любовь, успех и взаимопонимание.

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Любимая крестная, я всей душой поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в твоей жизни будет много радости, счастья и любви! Желаю, чтобы твои мечты сбывались, чтобы каждый день был полон маленьких и больших успехов! Крепкого здоровья тебе, дорогая, и долгих лет!

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Моя милая, дорогая, любимая крестная мамочка! Я тебя очень люблю и безумно благодарна за то, что ты даришь мне свою заботу, тепло и любовь. Я желаю тебе, чтобы ты никогда не хмурилась, не печалилась, и тем более, не плакала. Пускай твое добро всегда возвращается бумерангом. Желаю огромного здоровья, бесконечного счастья и такого же благополучия. С днем рождения!

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Дорогая крестная, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, семейного уюта и простого человеческого тепла. Чтобы каждый твой день был наполнен нежностью, давал возможность для обновления. Побольше душевности, отдыха, идиллии и хорошего настроения. Ты мне как вторая мама, я безмерно тебя люблю и желаю того, чтобы у тебя все было максимально хорошо!

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Крестная, поздравляю с днем рождения! Пусть желания и мечты сбываются каждый день, здоровье не покидает ни на минуту, на работе будет только позитив и лёгкость, а родные и близкие люди будут рядом до самого конца! Люблю тебя!

Поздравление для крестной мамы в стихах

Лучшей крестной в день рожденья

Я желаю вдохновенья,

Долгих лет и позитива.

Будь всегда ты так красива!

Твоя улыбка дарит свет.

Таких, как ты, ведь больше нет.

Будь счастлива, моя родная,

Тебе лишь лучшего желаю!

Дорогого человека, Маму крестную мою, Поздравляю с днем рождения, Обнимаю и люблю! Лишь добра тебе, родная, Счастья в жизни и тепла, Будь удачлива, здорова И по-прежнему мила! Пусть твой Ангел над тобою Крылья в небе распахнет И навек тебя укроет От проблем и от забот.

***

Крестная моя, родная,

С днем рождения тебя!

Будь счастливой самой-самой,

Пусть исполнится мечта!

Чтоб жила и процветала,

Чтоб на все хватало сил,

Чтобы каждый день лишь радость

И удачу приносил!

Ты моя вторая мама,

Всей душой тебя люблю,

Обнимаю и целую

Маму крестную свою!

Желаю, крестная родная, Тебе всегда счастливо жить, И в этом счастье утопая, Минуту каждую ценить! Твои мечты осуществятся Пускай легко и без труда! Пускай жизнь будет наполняться Любовью искренней всегда! И пусть улыбка твоя будет, Как солнце ясное, сиять, И пусть тебя добрые люди Все время будут окружать!

***

Не помню, как меня крестили,

Но знаю, что благословили.

Ты, крестная, была со мной,

Ты мне подарена судьбой.

Из года в год я подрастала,

А ты всегда переживала:

Как я и где, что там со мной?

Душою я была с тобой.

Тебе желаю в день рождения

Невероятного везения.

Пусть сбудутся твои мечты,

Чтобы счастливой стала ты.

Желаю жизненных побед,

Чтоб ангел защищал от бед,

Чтоб молодой была всегда,

Чтоб освещала путь звезда.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки с днем рождения маме.