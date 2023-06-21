Привітання з днем народження для хресної: найкращі побажання у віршах та прозі

Найтепліші слова привітань для другої мами

Хресна — друг на все життя, наставник та ангел-охоронець. Не дарма її ще називають другою мамою. День народження — ідеальний час, щоб дати їй зрозуміти, як багато вона означає.

Поздоровити хрещену з днем народження можна по-різному. Все залежить від її характеру, переваг та ваших взаємин. Комусь припаде до душі зворушливе до сліз вітання, а хтось оцінить прикольні побажання.

Щоб допомогти вам знайти правильні слова для поздоровлення хрещеної з днем народження, "Телеграф" зібрав варіанти різноманітних побажань. Вони ідеально підійдуть як для відправки іменинниці у соцмережі, так і для того, щоб привітати її особисто.

Вітання для хресної

Улюблена хрещена, з днем народження! Хочу побажати тобі від щирого серця міцного здоров’я, багато життєвої енергії та гармонії. Щоб усі твої мрії та бажання здійснювались, щоб на твоєму шляху не було негараздів та проблем. Нехай у твоєму житті завжди світить сонце, незалежно від погоди за вікном. А у твоєму домі завжди буде щастя, любов, успіх та порозуміння.

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Улюблена хрещена, я щиро вітаю тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде багато радості, щастя та любові! Бажаю, щоб твої мрії збувалися, щоб кожен день був сповнений маленьких та великих успіхів! Міцного здоров’я тобі, люба, та довгих років!

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Моя мила, люба, улюблена хрещена матуся! Я тебе дуже люблю і шалено вдячна за те, що ти даруєш мені свою турботу, тепло та кохання. Я бажаю тобі, щоб ти ніколи не хмурилася, не сумувала, і тим більше не плакала. Нехай твоє добро завжди вертається бумерангом. Бажаю величезного здоров’я, нескінченного щастя та такого ж добробуту. З днем народження!

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Дорога хрещена, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, сімейного затишку та простого людського тепла. Щоб кожен твій день був сповнений ніжності, давав можливість оновлення. Більше душевності, відпочинку, ідилії та гарного настрою. Ти мені як друга мама, я дуже люблю тебе і бажаю того, щоб у тебе все було максимально добре!

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Хресна, вітаю із днем народження! Нехай бажання та мрії збуваються щодня, здоров’я не залишає ні на хвилину, на роботі буде лише позитив та легкість, а рідні та близькі люди будуть поряд до самого кінця! Люблю тебе!

Привітання для хрещеної мами у віршах

З днем народження, хрещена,

Тобі бажаю днів шалених.

Тут літати, там співати,

По світу з милим мандрувати!

Здоров’я, як камінь, міцного,

Гаманця для грошей не тісного!

Щастя повно тобі в дім,

Щоб жила спокійно в нім.

Щоб сусіди поважали,

Друзі щоб допомагали.

Щоб веселою була,

Щоб в житті ти все змогла!

Моя ти хрещена, тебе я вітаю! Міцного здоров`я тобі я бажаю. Безмежної радості зичу в душі, Нехай обійдуть тебе грози й дощі. Хай усмішка серце твоє зігріває, Ніколи біди твоя доля не знає, Бажаю добра я, краси і тепла, Щоб завжди щаслива ти дуже була.

***

Вітання хрещеній! Бажаю лиш щастя,

Все інше нехай несподівано вдасться:

Щоб ріки текли молока й меду повні,

Щоб були завжди і здорові, й моторні!

Хай сіється щастя решетами дива,

Щоб була матуся хрещена вродлива,

Приємна, усміхнена, світла, щаслива,

Успішна, натхненна, чарівна й кмітлива!

Хрещена матуся, Тобі побажання. З народженням свята Великі вітання! Нехай у житті Все складається вдало. Щоб все, про що мрієш — Життя надавало! Краси та здоров’я, Любові, фінансів. Та лише щасливих Від долі авансів!

***

Вітаю Вас, хрещено, я зі святом!

Прибуде щастя хай до Вас багато.

І успіхів, здоров’я Вам міцного,

Не буде у житті нехай лихого.

Удачі Вам бажаю і добра,

Щоб повсякчас душа Ваша цвіла,

У домі панував щоб тільки мир.

І радості на Вас хай ллється вир.

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