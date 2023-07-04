Поздравление невестке с днем рождения: красивые пожелания жене сына

Подберите для супруги сына самые лучшие поздравления и пожелания

Невестка не кровная родственница, но она вышла замуж за вашего драгоценного сына и стала неотъемлемой частью вашей семьи. День ее рождения — важный праздник, в который стоит дать понять жене сына, как много она для вас значит.

Помогите своей невестке отпраздновать день рождения, выбрав для нее трогательные слова пожеланий. Она будет искренне тронута и почувствует себя любимой, если получит от вас душевное поздравление.

"Телеграф" собрал самые красивые пожелания дорогой невестке, которые украсят ее день рождения. Вы можете использовать их для поздравительной открытки, или для отправки в мессенджере.

Поздравления невестке с днём рождения своими словами

В этот день родилась жена моего сыночка — хранительница очага, умница красавица, хозяюшка. Пусть в твоей жизни всегда царят вера, надежда и любовь. Ты для меня как дочка. Твое уважение, помощь, поддержка очень ценны для меня. Этими тремя вещами я также всегда готова поделиться с тобой. Люби и будь любима. С твоим днем рождения! Спасибо твоим родителям за тебя!

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Моя дорогая девочка! Моя невестушка, ты появилась в нашей семье, как лучик солнца. Мы очень тебя любим. С днем рождения! Спасибо тебе за твою искренность, за твою заботу и внимание. Ты делаешь счастливым моего сына, и за это особая тебе благодарность. Пусть сбываются все твои мечты.

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С днем рождения, дорогая дочка, моя родная невестка! Желаю тебе здоровья и улыбок на твоем прекрасном лице. Оставайся всегда такой же жизнерадостной и легкой, будь отличной мамой и женой. Пусть в вашей семье всегда будут лад и любовь, взаимопонимание и уважение. Желаю, чтобы сбылись все твои мечты и пожелания.

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Поздравляю с днем рождения, моя милая и замечательная невестка! Желаю тебе, дорогая, нескончаемого счастья в семье, вечного благополучия в доме, светлой радости в душе, искренней любви в сердце, доброй удачи на твоем пути и чудесного настроения.

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Поздравляю с днем рождения! Ты привнесла в нашу семью яркий свет, красоту, искренность, и я испытываю к тебе самые теплые чувства. Желаю мягкой женственности и неувядающей молодости, безграничной нежности и искрящейся радости, вдохновения и задорного настроения. Пусть любовь остается крепкой и чистой. Пусть дом будет полной чашей. Желаю добиваться поставленных целей, мудрости в принятии решений и профессиональных успехов.

Поздравление любимой невестке с днём рождения в стихах

С днем рождения, дорогая! Ты для нас как дочь родная. Всех добрей, милей и краше, Ты для нас, невестка наша! Пожелать хотим тебе Только светлого в судьбе, Чтобы дом был чашей полной, Чтобы всем была довольна. Чтоб всегда всё успевала, Никогда не уставала. А сынок наш чтоб любил И жену свою ценил!

***

Моя невестка, ты же чудо:

Добра, красива и умна.

Всегда я восхищаться буду,

Той силой, что тебе дана.

В твоих речах, делах, поступках

Есть ум, достоинство и честь.

Веселая, ты любишь шутку,

Но ненавидишь чью-то лесть.

Всегда будь, милая, собою,

И не пускай обиды в дом.

Мой сын гордится пусть женою

И станет для тебя щитом.

Ты береги себя, родная,

Не знай тоски, болезней, зла.

Я, с днем рождения поздравляя,

Желаю, чтоб ты счастлива была!

С днем рождения, родная! Ты для нас как дочь вторая. Будь же ты всегда красивой, Милой, доброй, справедливой. Будь любимой и желанной, А для мужа — самой главной. Будь счастливой и веселой, Будь женой хорошей, мамой. Не стесняйся, говори, Если можем мы помочь. Ты ведь не невестка нам — Ты родная наша дочь!

***

Прекрасной оставайся, как рассвет,

Веселой, легкой, трепетной и нежной.

Пусть счастье рядом в воздухе кружит,

А ты живи волшебно, безмятежно.

Любима будь и окружай заботой

Свою семью, друзей, людей родных.

Будь гармонична ты в своей свободе,

Пускай не будет в жизни дней плохих.

Когда-то мы стали богаче, В семью нашу дочкой вошла. А вместе с тобою удачу Семья наша вдруг обрела. Тебя, дорогая невестка, Поздравим с торжественным днём! Ты выглядишь просто чудесно, Сияет все в доме твоём. Пусть ваши семейные узы Всё крепнут и дарят плоды. Была для супруга чтоб музой, Мечтой неземной красоты. Здоровья и счастья большого, Успехов в делах и судьбе. Чтоб было хорошего много От сердца желаем тебе.

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