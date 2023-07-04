Привітання невістці з днем народження: красиві побажання дружині сина

Підберіть для дружини сина найкращі вітання та побажання

Невістка не кровна родичка, але вона одружилася з вашим дорогим сином і стала невід’ємною частиною вашої родини. День її народження — важливе свято, в яке варто дати зрозуміти дружині сина, як багато вона для вас означає.

Допоможіть своїй невістці відсвяткувати день народження, обравши їй зворушливі слова побажань. Вона буде щиро зворушена та відчує себе коханою, якщо отримає від вас душевне привітання.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші побажання дорогій невістці, які прикрасять її день народження. Ви можете використовувати їх для вітальної листівки, або для того, щоб привітати іменинницю у месенджері.

Привітання невістці з днем народження своїми словами

Цього дня народилася дружина мого синочка — берегиня вогнища, розумниця, красуня, хазяйка. Нехай у твоєму житті завжди панують віра, надія та любов. Ти для мене, як донька. Твоя повага, допомога, підтримка дуже цінні для мене. Цими трьома речами я завжди готова поділитися з тобою. Кохай і будь кохана. З твоїм днем народження! Дякую твоїм батькам за тебе!

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Моя люба дівчинка! Моя невісточка, ти з’явилася в нашій родині, як промінчик сонця. Ми дуже тебе любимо. З Днем народження! Дякую тобі за твою щирість, за твою турботу та увагу. Ти робиш щасливим мого сина, і за це особлива тобі подяка. Нехай справджуються всі твої мрії.

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З днем народження, люба дочко, моя рідна невістка! Бажаю тобі здоров’я та усмішок на твоєму прекрасному обличчі. Залишайся завжди такою ж життєрадісною та легкою, будь чудовою мамою та дружиною. Нехай у вашій родині завжди будуть лад і любов, порозуміння та повага. Бажаю, щоб справдилися всі твої мрії та побажання.

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Вітаю з днем народження, моя мила та чудова невістка! Бажаю тобі, люба, нескінченного щастя в сім’ї, вічного добробуту в домі, світлої радості в душі, щирої любові в серці, доброго успіху на твоєму шляху та чудового настрою.

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Вітаю з днем народження! Ти привнесла в нашу сім’ю яскраве світло, красу, щирість, і я відчуваю до тебе найтепліші почуття. Бажаю м’якої жіночності та невмирущої молодості, безмежної ніжності та іскристої радості, натхнення та завзятого настрою. Нехай любов залишається міцною та чистою. Нехай будинок буде повною чашею. Бажаю добиватися поставленої мети, мудрості у прийнятті рішень та професійних успіхів.

Привітання улюбленій невістці з днем народження у віршах

У такий прекрасний день Привітати хочу я тебе. Моя дівчинко ніжна, Бажаю тобі натхнення і сили. Щоб завжди сіяла від щастя І зберегла своє миле тремтіння. Щоб серденько твоє палало коханням, А душа співала від щастя. Щоб оченята сіяли, як зорі, А думки плинули, як море. Щоб ніколи не хвилювалася, А тільки на краще сподівалася.

***

Невістку вітаю! Любові бажаю,

Щоб світлою була освячена путь.

Будь ніжною й пишною, вродою файною,

Завжди у взаємності будь.

Життя хай дарує добро і удачу,

Освяченим буде до хати поріг,

Хай доля тобі наперед передбачить

В житті нелегкому святий оберіг!

Вітаю невістку, як доньку жадану, Хай радість приходить до тебе неждано, У щасті прожити, в любові купатись, Добром дорожити, із ним тільки знатись. Аби все велося, у щасті збулося, Щоб сонце приємне тебе зігрівало, Щоб жити у радості лиш довелося, Любові ніколи не було замало!

***

Мені з невісткою пощастило,

Добра, розумна та ще й вродлива.

Тебе з Днем народженням, люба, вітаю

Прожити у щасті тобі бажаю.

Бажаю здоров’я натхнення і сили,

Щоб один одного у сім’ї любили.

Нехай здійсняться всі побажання

І радо прийми від нас привітання.

Невісточко, вітаю! Любові і добра Тобі я побажаю, Щоб ти завжди була, Неначе добра фея, У нашому житті, Щоб вся твоя родина Жила у доброті! Бажаю, будь щасливою Ти завжди, попри все, Хай радість і удачу Життя тобі несе! Ти в мене найрідніша Невістка на Землі, Тож успіхів у всьому Бажаю я тобі!

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