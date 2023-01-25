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Вітальні листівки з днем народження улюбленому синочку

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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День народження синочка – найважливіше свято
День народження синочка – найважливіше свято. Фото telegraf.com.ua

Порадуйте сину гарним вітанням

Яскрава та барвиста листівка – чудовий спосіб привітати свого сина з днем народження, особливо якщо він у святковий день знаходиться далеко від батьків. Такий приємний знак уваги від мами й тата припаде до душі імениннику, скільки б років йому не виповнилося.

"Телеграф" підготував барвисті листівки із днем народження для сина. На ваш вибір представлені картинки з коротким привітанням та з побажаннями у віршах та прозі. Будь-яку з них ви можете відправити своєму синочкові у месенджері чи соціальній мережі. Ваш рідний іменинник точно оцінить таке вітання.

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Нагадаємо, на сайті "Телеграф" ви можете також підібрати вітання з днем народження сина у віршах. А якщо ви хочете здивувати сина, оберіть йому жартівливе вітання з днем народження.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження