Вітальні листівки з днем народження улюбленому синочку

Порадуйте сину гарним вітанням

Яскрава та барвиста листівка – чудовий спосіб привітати свого сина з днем народження, особливо якщо він у святковий день знаходиться далеко від батьків. Такий приємний знак уваги від мами й тата припаде до душі імениннику, скільки б років йому не виповнилося.

"Телеграф" підготував барвисті листівки із днем народження для сина. На ваш вибір представлені картинки з коротким привітанням та з побажаннями у віршах та прозі. Будь-яку з них ви можете відправити своєму синочкові у месенджері чи соціальній мережі. Ваш рідний іменинник точно оцінить таке вітання.

Листівки з днем народження синочка

З днем народження синочка

Нагадаємо, на сайті "Телеграф" ви можете також підібрати вітання з днем народження сина у віршах. А якщо ви хочете здивувати сина, оберіть йому жартівливе вітання з днем народження.