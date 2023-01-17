Красиві вітання з днем народження сина: вірші та проза

Потаємні, з любов’ю та трепетом складені вітальні фрази на честь народження коханого сина!

Для батьків день народження сина – одне з найкращих свят. Цієї дати вони надають йому особливі знаки уваги — дарують подарунки, вимовляють зворушливі промови з душевними побажаннями.

Якщо день народження вашого синочка на носі, а ви ще не вирішили, як його вітатимете, то теплі та мудрі побажання у віршах і своїми словами можна знайти у цій добірці "Телеграфа".

Гарне вітання синові з днем народження

Синочку мій любий, соколику ясний,

Чекає тебе шлях життєвий прекрасний,

Колись у цей день ти на світ народився,

Бажаю я щастя, щоб ти не журився,

Бажаю тобі, щоб щасливі дороги

Тобі, наче килим, лягали під ноги,

Щоб все удавалось тобі так, як треба,

Щоб успіх твій, синку, сягав аж до неба!

Мій рідний синку, ти моя надія та моя опора! Бажаю тобі, мій дорогий синочку, пройти свій життєвий шлях легко та просто. Нехай на ньому тобі зустрічаються тільки добрі та чуйні люди. Будь чесним, справедливим та розумним. Нехай усе, що задумано, вийде, про що мрієш — здійсниться. Будь ввічливим і вдячним, люби та цінуй все, що маєш. Мені дуже хочеться, мій любий синку, щоб тебе оточували тільки віддані та вірні друзі. Будь здоровий і щасливий! З днем народження, сину!

Ти, сину, справжній чоловік, опора.

Здається, народився тільки вчора,

А вже сьогодні ти дорослий… Та не дуже,

Бо для батьків завжди дитина, друже.

Ти класний, ти прикольний, ти сміливий,

Ти кращий син, надійний і чутливий.

В твій день народження хотіли побажати,

Щоб все здійснилося, що встиг ти загадати.

Хай буде все, про що ти мрієш сам,

І місце буде хай в житті дивам!

З днем народження, синку

Нехай буде доля на чудо багата,

Нехай кожен день буде, начебто свято,

Хай з золота рибка бажання здійсняє,

А всі негаразди, мов вітром, здуває,

Здоров’я тобі, мій синочок, бажаю,

Удачі та щастя від краю до краю,

Нехай перепони твій шлях не руйнують,

Нехай тебе завжди і всюди шанують,

Любові тобі, друзів добрих і вірних,

Легкого життя та пригод неймовірних!

Вітаємо синочка з днем народження

Твій день народження — це не тільки твоє, а й наше свято, адже ти навіть не можеш уявити, наскільки ми щасливі, що маємо такого гарного сина. І ми сподіваємося, що ти відчуваєш ті самі почуття до нас. Бажаємо, щоб все в тебе виходило, щоб твої ідеї та мрії втілювалися в життя, а ми, своєю чергою, будемо твоїми помічниками та твоєю підтримкою. Зі святом, дорогий наш!

Любий мій хлопчику! Сьогодні я вітаю тебе із нашим святом. З днем, коли ти народився, і днем, коли я стала найщасливішою мамою на Землі. Я хочу побажати тобі радості у житті, великої любові, добра та тепла. Якщо ти будеш щасливий, буде щаслива і мама.

Любий сину, з твоїм святом вітаєм!

В народження день тобі щиро бажаєм

Міцного здоров’я, легкої дороги,

В житті щоб чекали одні перемоги,

Хай не буде на серці ні смутку, ні бід,

Хай Господь подарує тобі довгих літ!

Дорогий, ти так непомітно подорослішав ще на рік. У твій день народження хочу побажати: залишайся таким же добрим і чуйним, не дозволяй, щоб життєві проблеми були сильнішими за тебе. Бажаю тобі з оптимізмом виходити з будь-яких труднощів, вчитися новому, ставити нові цілі та досягати їх. І знай, що ми тебе любимо та завжди підтримаємо!

Мій улюблений синочку, сьогодні ти знову став на рік дорослішим, але для мене ти завжди будеш дитиною! Нехай твоє життя буде світле і чисте, і у всіх справах тебе супроводжують удача, щастя та успіх. У будь-якій ситуації залишайся справжнім чоловіком — сильним, хоробрим та чесним. Будь здоровий і долай усі перепони на своєму життєвому шляху. Я тобою дуже пишаюся!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати доньку з днем народження.