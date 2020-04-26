Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Сегодня 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС (Фото)
Сегодня 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС (Фото)
Сергей Кривцов: В Шахтере футболиста любят и уважают
Сергей Кривцов: В Шахтере футболиста любят и уважают
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля

Красивые поздравления с днем рождения сына: стихи и проза

Смотрите фото (10)
Красивые поздравления с днем рождения сына: стихи и проза
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сокровенные, с любовью и трепетом составленные поздравительные фразы в честь рождения любимого сына!

  • 1

    С днем рождения, родной,

    Наш любимый, дорогой,

    Самый лучший во всём свете,

    Во всём мире, всей планете,

    Наш сыночек дорогой.

    Как гордимся мы тобой!

    Пусть всё будет у тебя

    Лучше, краше, чем вчера.

    Понимания, вдохновения

    И во всем тебе везения.

    Пусть исполнятся мечты.

    Счастья, радости, любви!

  • 2

  • 3

    Мой родной сынок, ты моя надежда и моя опора! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, мой дорогой сыночек, пройти свой жизненный путь легко и просто. Пусть на нём тебе встречаются только добрые и отзывчивые люди. Будь честным, справедливым и умным. Пусть всё, что задумано, получится, о чём мечтается — исполнится. Будь вежливым и благодарным, люби и цени всё, что имеешь. Мне очень хочется, мой милый сынок, чтобы тебя окружали только преданные и верные друзья. Будь здоров и счастлив!

  • 4

  • 5

    Вот еще на год ты старше,

    Красивее и умней,

    И желаю в день рожденья:

    Будь сильнее, здоровей!

    Пусть с тобой будет удача,

    Счастье — вечный компаньон,

    С днем рожденья, сын любимый,

    Я всегда, всегда с тобой!

  • 6

  • 7

    Что пожелать на день рожденья сыну?

    Будь крепким и здоровым ты всегда!

    Чтоб ни случилось, оставайся сильным

    И веру не теряй ты никогда!

    Будь ты настойчив, добивайся цели,

    Умей по-настоящему любить.

    И чтобы зря года не пролетели,

    Будь счастлив и умей мужчиной быть!

  • 8

  • 9

    Твой день рождения — это не только твой, но и наш праздник, ведь ты даже не можешь представить, как мы счастливы, что имеем такого хорошего сына. И мы надеемся, что ты испытываешь те же чувства к нам. Желаем, чтобы все у тебя получалось, чтобы твои идеи и мечты воплощались в жизнь, а мы в свою очередь будем твоими помощниками и твоей поддержкой. С праздником, дорогой наш!

  • 10

  • 11

    Дорогой мой мальчик! Сегодня я поздравляю тебя с нашим праздником. С днем, когда ты родился, и днем, когда я стала самой счастливой мамой на Земле. Я хочу пожелать тебе радости в жизни, большой любви, добра и тепла. Если будешь счастлив ты, будет счастлива и мама.

  • 12

  • 13

    Сынок, с днем рожденья! Как время летит!

    Сегодня тебе пожелать мы хотим

    Успеха в делах, настроения бодрого,

    Прекрасной мечты, полета свободного,

    Всегда по плечу пусть любая задача,

    И в жизни пусть ждет тебя только удача,

    Достатка, здоровья — всегда пригодится,

    А мы будем сыном любимым гордиться.

  • 14

  • 15

    Дорогой, ты так незаметно повзрослел ещё на один год. В твой день рождения хочу пожелать: оставайся таким же добрым и отзывчивым, не позволяй, чтобы жизненные проблемы были сильнее тебя. Желаю тебе с оптимизмом выходить из любых трудностей, учиться новому, ставить новые цели и достигать их. И знай, что мы тебя любим и всегда поддержим!

  • 16

  • 17

    Сынок любимый, с днем рожденья!

    Я поздравляю от души,

    Желаю счастья и везенья,

    Дела хорошие верши!

    Будь умным, честным и умелым,

    Любовью, дружбой дорожи,

    Иди по жизни, сын мой, смело,

    И к счастью тропку проложи!

  • 18

  • 19

    Мой любимый сыночек, сегодня ты снова стал на год взрослее, но для меня ты всегда будешь ребёнком! Пусть твоя жизнь будет светла и чиста, и во всех делах тебе сопутствуют удача, счастье и успех. В любой ситуации оставайся настоящим мужчиной — сильным, храбрым и честным. Будь здоров и преодолевай все преграды на своём жизненном пути. Я тобой очень горжусь!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

День рождения, Поздравления, Поздравление с Днем Рождения, С Днем рождения, Поздравление с днем рождения в прозе, Поздравление с днем рождения сына, Поздравление с днем рождения в стихах, Поздравление с днем рождения в открытках.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
02 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
03 Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля
Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию
Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь