Красивые поздравления с днем рождения сына: стихи и проза

1 С днем рождения, родной, Наш любимый, дорогой, Самый лучший во всём свете, Во всём мире, всей планете, Наш сыночек дорогой. Как гордимся мы тобой! Пусть всё будет у тебя Лучше, краше, чем вчера. Понимания, вдохновения И во всем тебе везения. Пусть исполнятся мечты. Счастья, радости, любви!

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3 Мой родной сынок, ты моя надежда и моя опора! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, мой дорогой сыночек, пройти свой жизненный путь легко и просто. Пусть на нём тебе встречаются только добрые и отзывчивые люди. Будь честным, справедливым и умным. Пусть всё, что задумано, получится, о чём мечтается — исполнится. Будь вежливым и благодарным, люби и цени всё, что имеешь. Мне очень хочется, мой милый сынок, чтобы тебя окружали только преданные и верные друзья. Будь здоров и счастлив!

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5 Вот еще на год ты старше, Красивее и умней, И желаю в день рожденья: Будь сильнее, здоровей! Пусть с тобой будет удача, Счастье — вечный компаньон, С днем рожденья, сын любимый, Я всегда, всегда с тобой!

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7 Что пожелать на день рожденья сыну? Будь крепким и здоровым ты всегда! Чтоб ни случилось, оставайся сильным И веру не теряй ты никогда! Будь ты настойчив, добивайся цели, Умей по-настоящему любить. И чтобы зря года не пролетели, Будь счастлив и умей мужчиной быть!

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9 Твой день рождения — это не только твой, но и наш праздник, ведь ты даже не можешь представить, как мы счастливы, что имеем такого хорошего сына. И мы надеемся, что ты испытываешь те же чувства к нам. Желаем, чтобы все у тебя получалось, чтобы твои идеи и мечты воплощались в жизнь, а мы в свою очередь будем твоими помощниками и твоей поддержкой. С праздником, дорогой наш!

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11 Дорогой мой мальчик! Сегодня я поздравляю тебя с нашим праздником. С днем, когда ты родился, и днем, когда я стала самой счастливой мамой на Земле. Я хочу пожелать тебе радости в жизни, большой любви, добра и тепла. Если будешь счастлив ты, будет счастлива и мама.

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13 Сынок, с днем рожденья! Как время летит! Сегодня тебе пожелать мы хотим Успеха в делах, настроения бодрого, Прекрасной мечты, полета свободного, Всегда по плечу пусть любая задача, И в жизни пусть ждет тебя только удача, Достатка, здоровья — всегда пригодится, А мы будем сыном любимым гордиться.

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15 Дорогой, ты так незаметно повзрослел ещё на один год. В твой день рождения хочу пожелать: оставайся таким же добрым и отзывчивым, не позволяй, чтобы жизненные проблемы были сильнее тебя. Желаю тебе с оптимизмом выходить из любых трудностей, учиться новому, ставить новые цели и достигать их. И знай, что мы тебя любим и всегда поддержим!

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17 Сынок любимый, с днем рожденья! Я поздравляю от души, Желаю счастья и везенья, Дела хорошие верши! Будь умным, честным и умелым, Любовью, дружбой дорожи, Иди по жизни, сын мой, смело, И к счастью тропку проложи!

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