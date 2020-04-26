Красивые поздравления с днем рождения сына: стихи и проза

С днем рождения, родной,
Наш любимый, дорогой,
Самый лучший во всём свете,
Во всём мире, всей планете,
Наш сыночек дорогой.
Как гордимся мы тобой!
Пусть всё будет у тебя
Лучше, краше, чем вчера.
Понимания, вдохновения
И во всем тебе везения.
Пусть исполнятся мечты.
Счастья, радости, любви!
Мой родной сынок, ты моя надежда и моя опора! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, мой дорогой сыночек, пройти свой жизненный путь легко и просто. Пусть на нём тебе встречаются только добрые и отзывчивые люди. Будь честным, справедливым и умным. Пусть всё, что задумано, получится, о чём мечтается — исполнится. Будь вежливым и благодарным, люби и цени всё, что имеешь. Мне очень хочется, мой милый сынок, чтобы тебя окружали только преданные и верные друзья. Будь здоров и счастлив!
Вот еще на год ты старше,
Красивее и умней,
И желаю в день рожденья:
Будь сильнее, здоровей!
Пусть с тобой будет удача,
Счастье — вечный компаньон,
С днем рожденья, сын любимый,
Я всегда, всегда с тобой!
Что пожелать на день рожденья сыну?
Будь крепким и здоровым ты всегда!
Чтоб ни случилось, оставайся сильным
И веру не теряй ты никогда!
Будь ты настойчив, добивайся цели,
Умей по-настоящему любить.
И чтобы зря года не пролетели,
Будь счастлив и умей мужчиной быть!
Твой день рождения — это не только твой, но и наш праздник, ведь ты даже не можешь представить, как мы счастливы, что имеем такого хорошего сына. И мы надеемся, что ты испытываешь те же чувства к нам. Желаем, чтобы все у тебя получалось, чтобы твои идеи и мечты воплощались в жизнь, а мы в свою очередь будем твоими помощниками и твоей поддержкой. С праздником, дорогой наш!
Дорогой мой мальчик! Сегодня я поздравляю тебя с нашим праздником. С днем, когда ты родился, и днем, когда я стала самой счастливой мамой на Земле. Я хочу пожелать тебе радости в жизни, большой любви, добра и тепла. Если будешь счастлив ты, будет счастлива и мама.
Сынок, с днем рожденья! Как время летит!
Сегодня тебе пожелать мы хотим
Успеха в делах, настроения бодрого,
Прекрасной мечты, полета свободного,
Всегда по плечу пусть любая задача,
И в жизни пусть ждет тебя только удача,
Достатка, здоровья — всегда пригодится,
А мы будем сыном любимым гордиться.
Дорогой, ты так незаметно повзрослел ещё на один год. В твой день рождения хочу пожелать: оставайся таким же добрым и отзывчивым, не позволяй, чтобы жизненные проблемы были сильнее тебя. Желаю тебе с оптимизмом выходить из любых трудностей, учиться новому, ставить новые цели и достигать их. И знай, что мы тебя любим и всегда поддержим!
Сынок любимый, с днем рожденья!
Я поздравляю от души,
Желаю счастья и везенья,
Дела хорошие верши!
Будь умным, честным и умелым,
Любовью, дружбой дорожи,
Иди по жизни, сын мой, смело,
И к счастью тропку проложи!
Мой любимый сыночек, сегодня ты снова стал на год взрослее, но для меня ты всегда будешь ребёнком! Пусть твоя жизнь будет светла и чиста, и во всех делах тебе сопутствуют удача, счастье и успех. В любой ситуации оставайся настоящим мужчиной — сильным, храбрым и честным. Будь здоров и преодолевай все преграды на своём жизненном пути. Я тобой очень горжусь!