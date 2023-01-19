З днем народження сина: прикольні та жартівливі привітання

Цікаві привітання з днем народження синові у віршах та прозі

День народження — одне з найяскравіших та найвеселіших свят. Іменинник із самого ранку приймає теплі побажання від своїх рідних та близьких. Батьки намагаються першими привітати сина із днем народження. Часто як вітання вибирають гарний вірш чи яскраву листівку. Але можна здивувати й відправити жартівливе привітання синові. Прикольне вітання з днем народження з дотепними побажаннями не залишить іменинника байдужим. Син явно оцінить почуття гумору батьків.

Якщо ви шукаєте прикольне вітання сина з днем народження, вам допоможе добірка "Телеграфа", в якій зібрані оригінальні побажання у віршах та прозі.

Прикольні поздоровлення синові у віршах

Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО! Життя прожить без ОХО-ХО! Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ. Події − щоб захоплювало дух. Звичайно, щоб було і ВАУ! А ФУ було ну зовсім мало. Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК! Щоб був у власності літак. НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально, ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально, ОГО! — щоб часто дивувало, НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.

З днем народження вітаю! Та на вушко побажаю: В гаражі крутезну тачку, Доларів та євро пачку, Ще й заховану заначку, Щоб хватило на гулянки Та всілякі забаганки. Назагал скажу поштиво: Проживи життя красиво!

З днем народження! Нехай Буде щастя через край, Повен кошик всіх дарунків, Ще й гарячих поцілунків. Щоб всміхалися купюри, Доларів мініатюри Шелестіли у карманах, Не вміщались в чемоданах!

Заховався у мішку бородатий дід Пише він, що ти сьогодні маєш більше літ. Дістає із міха щастя і здоров’я чашу. Каже, що для того треба добре їсти кашу. Розсипає по дорозі пелюстки любові, Щоб твої оточуючі теж були здорові. І бажає безліч світла й радісних пісень Щоб красиво провести цей святковий день.

Прикольні привітання сина з днем народження своїми словами

Пам’ятай, сину, про те, що важливо мати надійних друзів, але не завжди вони зможуть бути поряд. Тож дружи з головою. У неї ми вклали багато гарного. Користуйся, не соромся. З днем народження!

***

Бажаю тобі тиранозавра і сміливо дивитись у завтра. Бажаю вірити та сподіватися. Бажаю піаритися та розвіятися. Бажаю напитися, але з дороги не збитися. Бажаю зрозуміти та пробачити та про проблеми забути. Бажаю дорогому синочку відкрити дорогу на краще. Щоб ріс з кожним днем, з повагою, твоя мама!

***

Синку, цього дня, окрім привітань та побажань, нам хочеться сказати тобі спасибі за те, що ти дав нам можливість стати добрими гідами. З народження ми тебе водили маленькими життєвими стежками, розповідаючи, що можна, а чого не можна робити. З кожним роком доріжки розширювалися, і тепер ти вже один мчиш величезною швидкісною трасою. Так тримай міцніше кермо, не бійся швидкості, але завжди вчасно тисни на гальма.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими словами привітати сина з повноліттям.