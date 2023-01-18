Вітання синові з повноліттям: зворушливі побажання

Душевні, красиві та мудрі слова привітань для улюбленого сина

Час пролітає невблаганно та непомітно. Не встигнеш озирнутися, а син уже святкує 18-річчя. І цього дня не обійтися простим привітанням синочка з днем народження.

У день повноліття дитини батькам хочеться, щоб усі їхні настанови та побажання неодмінно справдилися. А у привітанні прийнято згадувати, яким син був у дитинстві, давати напуття і бажати всього найдобрішого та найсвітлішого. Якщо ви знаходитесь у пошуку душевного привітання з вісімнадцятиріччям сина, пропонуємо вибрати його з добірки "Телеграфа". Тут зібрані красиві вітальні слова та листівки.

Поздоровлення з повноліттям сина своїми словами

Синку, вітаю тебе з 18-річчям! Ти для мене досконалість. Бажаю тобі знайти себе у цьому житті та розкрити весь свій потенціал. Нехай у тебе виходить все, чим би ти не зайнявся. Нехай завжди будуть вірні друзі, міцне здоров’я, справжнє кохання та справжня мета. Ти заслуговуєш багато на що і тільки на краще. З днем народження, синочку!

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Синку, вітаю тебе з повноліттям! Бажаю бути сміливим, впевненим та чесним, завжди добиватися свого. А ще бажаю, щоб ти завжди твердо знав, чого тобі потрібно від життя та чітко рухався до мети. Кохання та щастя тобі, дорогий! Ми тебе любимо!

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Вітаю тебе з 18-річчям, любий сину. Я хочу побажати тобі стати впевненим, гордим і хоробрим чоловіком, але залишитися при цьому веселим, винахідливим, мрійливим юнаком. Синку, нехай усі дороги ведуть тебе до успіху, нехай щодня дарує по 18 цікавих справ, ідей, знайомств, приємних зустрічей, моментів щастя та закоханості.

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Синку, ось і закінчилося дитинство – тобі виповнилося 18 років! Вітаємо та бажаємо обережно підійматися щаблями дорослого життя! Зустрічай кожен новий день із посмішкою! Адже у дорослому житті чим більше смієшся, тим щасливішими складаються події! Вір у дива і нехай щодня у твоєму житті трапляється хоча б маленьке, але диво. Усього самого сонячного, радісного, позитивного, щирого, красивого та захоплюючого! Яскравих емоцій, цікавих подій, здоров’я! Нехай щастя прийде у твоє життя без запізнення, нехай везіння не ховається від тебе за рогом, нехай щаслива нагода переслідує тебе по життю!

Красиві листівки з 18-річчя сина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна привітати сина із ювілеєм.