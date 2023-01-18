Поздравление сыну с совершеннолетием: трогательные пожелания
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Душевные, красивые и мудрые слова поздравлений для любимого сына
Время пролетает неумолимо и незаметно. Не успеешь оглянуться, а сын уже празднует 18-летие. И в этот день не обойтись простым поздравлением сыночка с днем рождения.
В день совершеннолетия ребенка родителям хочется, чтобы все их наставления и пожелания непременно сбылись. А в поздравлении принято вспоминать, каким сын был в детстве, давать напутствия и желать всего самого доброго и светлого. Если вы находитесь в поиске душевного поздравления с восемнадцатилетием сына, предлагаем выбрать его из подборки "Телеграфа". Здесь собраны красивые поздравительные слова и открытки.
Поздравление с совершеннолетием сына своими словами
Сынок, поздравляю тебя с 18-летием! Ты для меня — совершенство. Желаю тебе найти себя в этой жизни и раскрыть весь свой потенциал. Пусть у тебя получается всё, чем бы ты ни занялся. Пусть всегда будут верные друзья, крепкое здоровье, истинная любовь и настоящая цель. Ты заслуживаешь многого и только лучшего. С днем рождения, сыночек!
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Сынок, поздравляю тебя с совершеннолетием! Желаю быть смелым, уверенным и честным, всегда добиваться своего. А еще желаю, чтобы ты всегда твердо знал, чего тебе нужно от жизни и четко двигался к цели. Любви и счастья тебе, дорогой! Мы тебя любим!
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Поздравляю тебя с 18-летием, дорогой сын. Я хочу пожелать тебе стать уверенным, гордым и храбрым мужчиной, но остаться при этом весёлым, находчивым, мечтательным юношей. Сынок, пусть все дороги ведут тебя к успеху, пусть каждый день дарит по 18 интересных дел, идей, знакомств, приятных встреч, моментов счастья и влюблённости.
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Сынок, вот и закончилось детство – тебе исполнилось 18 лет! Поздравляем и желаем осторожно подниматься по ступеням взрослой жизни! Встречай каждый новый день с улыбкой! Ведь во взрослой жизни, чем больше смеешься, тем удачливее складываются события! Верь в чудеса и пусть каждый день в твоей жизни случается хотя бы маленькое, но чудо. Всего самого солнечного, радостного, позитивного, искреннего, красивого и захватывающего! Ярких эмоций, интересных событий, здоровья! Пусть счастье придёт в твою жизнь без опоздания, пусть везение не прячется от тебя за углом, пусть счастливый случай преследует тебя по жизни!
Поздравление сыну с восемнадцатилетием в стихах
С днем рождения, сын мой дорогой,
Восемнадцать ведь тебе сегодня.
Будет пусть успех везде с тобой,
Окружают пусть улыбок сотни.
Пусть сбываются заветные мечты,
Счастье жизни всю ярко освещает.
Пусть все будет так, как хочешь ты,
Мой сыночек милый, поздравляю!
***
Мелькнули 18 лет, мы не заметили.
Для нас всегда ты будешь "наш ребенок".
И вот сегодня совершеннолетие,
И ты давно уже вырос с пеленок.
Когда успел ты вырасти, сынок?
Вчерашний мальчик, завтрашний мужчина,
Теперь весь мир лежит у твоих ног
И жизнь рисует новые картины.
Пусть 18-й особый день рождения
Во взрослый мир тебе откроет двери.
Желаем в жизни мы удачи и терпения,
Тебя мы любим, и в тебя мы верим.
***
Сыночек милый, С Днем рождения!
Уже 18 лет тебе.
Люби всерьез, живи мгновением,
Всегда с царем будь в голове.
Судьба щедра ведь на подарки,
Успех придет — лишь верь в себя!
И будет пестрой жизни и яркой,
Ведь счастье есть внутри тебя.
Красивые открытки с 18-летием сына
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно поздравить сына с юбилеем.