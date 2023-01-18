Поздравление сыну с совершеннолетием: трогательные пожелания

Душевные, красивые и мудрые слова поздравлений для любимого сына

Время пролетает неумолимо и незаметно. Не успеешь оглянуться, а сын уже празднует 18-летие. И в этот день не обойтись простым поздравлением сыночка с днем рождения.

В день совершеннолетия ребенка родителям хочется, чтобы все их наставления и пожелания непременно сбылись. А в поздравлении принято вспоминать, каким сын был в детстве, давать напутствия и желать всего самого доброго и светлого. Если вы находитесь в поиске душевного поздравления с восемнадцатилетием сына, предлагаем выбрать его из подборки "Телеграфа". Здесь собраны красивые поздравительные слова и открытки.

Поздравление с совершеннолетием сына своими словами

Сынок, поздравляю тебя с 18-летием! Ты для меня — совершенство. Желаю тебе найти себя в этой жизни и раскрыть весь свой потенциал. Пусть у тебя получается всё, чем бы ты ни занялся. Пусть всегда будут верные друзья, крепкое здоровье, истинная любовь и настоящая цель. Ты заслуживаешь многого и только лучшего. С днем рождения, сыночек!

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Сынок, поздравляю тебя с совершеннолетием! Желаю быть смелым, уверенным и честным, всегда добиваться своего. А еще желаю, чтобы ты всегда твердо знал, чего тебе нужно от жизни и четко двигался к цели. Любви и счастья тебе, дорогой! Мы тебя любим!

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Поздравляю тебя с 18-летием, дорогой сын. Я хочу пожелать тебе стать уверенным, гордым и храбрым мужчиной, но остаться при этом весёлым, находчивым, мечтательным юношей. Сынок, пусть все дороги ведут тебя к успеху, пусть каждый день дарит по 18 интересных дел, идей, знакомств, приятных встреч, моментов счастья и влюблённости.

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Сынок, вот и закончилось детство – тебе исполнилось 18 лет! Поздравляем и желаем осторожно подниматься по ступеням взрослой жизни! Встречай каждый новый день с улыбкой! Ведь во взрослой жизни, чем больше смеешься, тем удачливее складываются события! Верь в чудеса и пусть каждый день в твоей жизни случается хотя бы маленькое, но чудо. Всего самого солнечного, радостного, позитивного, искреннего, красивого и захватывающего! Ярких эмоций, интересных событий, здоровья! Пусть счастье придёт в твою жизнь без опоздания, пусть везение не прячется от тебя за углом, пусть счастливый случай преследует тебя по жизни!

Поздравление сыну с восемнадцатилетием в стихах

С днем рождения, сын мой дорогой,

Восемнадцать ведь тебе сегодня.

Будет пусть успех везде с тобой,

Окружают пусть улыбок сотни.

Пусть сбываются заветные мечты,

Счастье жизни всю ярко освещает.

Пусть все будет так, как хочешь ты,

Мой сыночек милый, поздравляю!

***

Мелькнули 18 лет, мы не заметили.

Для нас всегда ты будешь "наш ребенок".

И вот сегодня совершеннолетие,

И ты давно уже вырос с пеленок.

Когда успел ты вырасти, сынок?

Вчерашний мальчик, завтрашний мужчина,

Теперь весь мир лежит у твоих ног

И жизнь рисует новые картины.

Пусть 18-й особый день рождения

Во взрослый мир тебе откроет двери.

Желаем в жизни мы удачи и терпения,

Тебя мы любим, и в тебя мы верим.

***

Сыночек милый, С Днем рождения!

Уже 18 лет тебе.

Люби всерьез, живи мгновением,

Всегда с царем будь в голове.

Судьба щедра ведь на подарки,

Успех придет — лишь верь в себя!

И будет пестрой жизни и яркой,

Ведь счастье есть внутри тебя.

Красивые открытки с 18-летием сына

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно поздравить сына с юбилеем.