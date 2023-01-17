Поздравления с юбилеем любимому сыну: душевные пожелания
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Поздравления сыну с юбилеем своими словами и в стихах — в подборке "Телеграфа"
В поздравлении сына с днем рождения хочется подобрать лучшие слова. А если у сына круглая дата и он празднует юбилей, то поздравления и вовсе должны быть особенными. Родителям хочется, чтобы пожелания и наставления затронули самые тонкие струны души и запомнились на всю жизнь.
"Телеграф" собрал самые красивые и мудрые слова в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить сына с юбилеем.
Сынок, как быстро вырос ты,
И вровень рост, и вровень плечи,
Годами лишь счастливей ты,
Счастлив твой путь, прекрасны встречи!
Мы поздравляем в юбилей!
Тебя он красит, без сомненья.
Пусть будет полон дом гостей,
А банки — полные варенья.
Радость моя, гордость, моя опора и надежда! Мой сыночек любимый, дорогой! Я поздравляю тебя с юбилеем и желаю много-много счастья! Живи, наслаждайся жизнью, не торопясь, не спеша! Успей насладиться годами, что сединой не тронули тебя. Я огражу тебя от бед, я на себя их все возьму! Желаю счастья для тебя, и ради того на свете я живу! Ты будешь успешным, я точно это знаю, молюсь я за тебя каждый Божий день! Здоровья тебе, мой любимый, удачи тебе, мой родной!
Вот дата юбилейная настала,
Пусть веселится и поет душа!
Сынок, грустить, поверь мне, не пристало!
Ведь жизнь, смотри ка ты, как хороша!
Тебя я поздравляю, мой родной,
Пусть все печали стороной пройдут,
Ты веселись сегодня, милый мой,
Ну а дела, поверь мне, подождут!
Совсем недавно мал ты был, а сегодня – юбиляр! Что поделать, время идёт, мы стареем, дети взрослеют! Сыночек мой, поздравляю тебя с юбилеем, и напомнить хочу, что люблю я тебя! Желаю тебе счастья, здоровья и любви! И пусть в душе не будут дождливыми дни! Пусть солнце светит круглый год над тобой! А на душе щебечут соловьи! Весны тебе в душе, радужных красок, заботы, уюта, и снов, словно из сказок! Обнимаю, целую, в мыслях за тебя молюсь! Но знаю, будешь счастлив, за это даже не боюсь!
Сынок, сынуля мой родной,
Желаю счастья милый мой!
Вот и пришел твой юбилей,
Ты всем гостям вина налей,
Давай же выпьем за тебя!
Хочу сказать тебе любя,
Чтоб был здоров и счастлив ты,
И чтоб сбывались все мечты!
Сын, с юбилеем! Уверена, что ты будешь счастлив и ни в чем не будешь нуждаться. Достоинств мне твоих не перечесть! Таким сыном можно только гордиться! Пусть в твою сторону дует ветер добрых перемен, пусть за тобой повсюду следует удача, пусть твоё сердце полно будет любви и страсти, пусть в тебе будет масса сил и энергии для достижения целей. Сынок, желаю тебе всегда оставаться сильным по жизни, добрым душой и рассудительным по уму. Я тебя очень люблю!
Юбилей сегодня отмечаем,
И от всей души тебе желаем:
Будь счастливым и успешным, сын!
Для тоски, поверь мне, нет причин!
Собралась сегодня вся семья,
И подруги все пришли и друзья,
Все любви тебе желают, добра,
И давай же, веселись до утра!
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