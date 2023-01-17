Поздравления с юбилеем любимому сыну: душевные пожелания

Поздравления сыну с юбилеем своими словами и в стихах — в подборке "Телеграфа"

В поздравлении сына с днем рождения хочется подобрать лучшие слова. А если у сына круглая дата и он празднует юбилей, то поздравления и вовсе должны быть особенными. Родителям хочется, чтобы пожелания и наставления затронули самые тонкие струны души и запомнились на всю жизнь.

"Телеграф" собрал самые красивые и мудрые слова в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить сына с юбилеем.

Сынок, как быстро вырос ты,

И вровень рост, и вровень плечи,

Годами лишь счастливей ты,

Счастлив твой путь, прекрасны встречи!

Мы поздравляем в юбилей!

Тебя он красит, без сомненья.

Пусть будет полон дом гостей,

А банки — полные варенья.

Радость моя, гордость, моя опора и надежда! Мой сыночек любимый, дорогой! Я поздравляю тебя с юбилеем и желаю много-много счастья! Живи, наслаждайся жизнью, не торопясь, не спеша! Успей насладиться годами, что сединой не тронули тебя. Я огражу тебя от бед, я на себя их все возьму! Желаю счастья для тебя, и ради того на свете я живу! Ты будешь успешным, я точно это знаю, молюсь я за тебя каждый Божий день! Здоровья тебе, мой любимый, удачи тебе, мой родной!

Вот дата юбилейная настала,

Пусть веселится и поет душа!

Сынок, грустить, поверь мне, не пристало!

Ведь жизнь, смотри ка ты, как хороша!

Тебя я поздравляю, мой родной,

Пусть все печали стороной пройдут,

Ты веселись сегодня, милый мой,

Ну а дела, поверь мне, подождут!

Совсем недавно мал ты был, а сегодня – юбиляр! Что поделать, время идёт, мы стареем, дети взрослеют! Сыночек мой, поздравляю тебя с юбилеем, и напомнить хочу, что люблю я тебя! Желаю тебе счастья, здоровья и любви! И пусть в душе не будут дождливыми дни! Пусть солнце светит круглый год над тобой! А на душе щебечут соловьи! Весны тебе в душе, радужных красок, заботы, уюта, и снов, словно из сказок! Обнимаю, целую, в мыслях за тебя молюсь! Но знаю, будешь счастлив, за это даже не боюсь!

Сынок, сынуля мой родной,

Желаю счастья милый мой!

Вот и пришел твой юбилей,

Ты всем гостям вина налей,

Давай же выпьем за тебя!

Хочу сказать тебе любя,

Чтоб был здоров и счастлив ты,

И чтоб сбывались все мечты!

Сын, с юбилеем! Уверена, что ты будешь счастлив и ни в чем не будешь нуждаться. Достоинств мне твоих не перечесть! Таким сыном можно только гордиться! Пусть в твою сторону дует ветер добрых перемен, пусть за тобой повсюду следует удача, пусть твоё сердце полно будет любви и страсти, пусть в тебе будет масса сил и энергии для достижения целей. Сынок, желаю тебе всегда оставаться сильным по жизни, добрым душой и рассудительным по уму. Я тебя очень люблю!

Юбилей сегодня отмечаем,

И от всей души тебе желаем:

Будь счастливым и успешным, сын!

Для тоски, поверь мне, нет причин!

Собралась сегодня вся семья,

И подруги все пришли и друзья,

Все любви тебе желают, добра,

И давай же, веселись до утра!

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