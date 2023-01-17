Вітання з ювілеєм улюбленому синові: душевні побажання

Вітання синові з ювілеєм своїми словами та у віршах — у добірці "Телеграфа"

У привітанні сина з днем народження хочеться підібрати найкращі слова. А якщо у сина кругла дата і він святкує ювілей, то вітання й зовсім мають бути особливими. Батькам хочеться, щоб побажання та настанови торкнулися найтонших струн душі та запам’яталися на все життя.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші та наймудріші слова у віршах та прозі, щоб ви могли привітати сина з ювілеєм.

Синочок єдиний, синочок рідненький,

Ти — янгол найкращий в моєму житті.

Вітаю тебе з ювілеєм, синку,

Всіх благ нескінченних бажаю тобі!

Любові взаємної в радість, без зради,

В роботі досягнень великих, легких.

Завжди залишайся відвертим та справжнім,

Життя без ускладнень, турботи та лих!

Бажаю радіти усьому на світі,

Бо ранок — приємна чудова пора.

Живи так, як хочеш, як всі в щасті діти,

Бо поруч з тобою два моїх крила!

Радість моя, гордість, моя опора та надія! Мій синочок любий! Я вітаю тебе з ювілеєм і бажаю багато щастя! Живи, насолоджуйся життям, не поспішаючи! Встигни насолодитися роками, що сивиною не зачепили тебе! Я відгороджу тебе від бід, я на себе їх всі візьму! Бажаю щастя тобі, і заради того на світі живу! Ти будеш успішним, я точно це знаю, молюся за тебе кожен Божий день! Хочу, щоб настав у житті твоєму зоряний час! Здоров’я тобі, мій любий, удачі тобі, мій рідний!

Любий сину, привітати

Поспішаєм — я і тато,

В ювілей, в це свято,

Буде хай дарів багато.

Зичим успіхів, добра,

Доля щоб легка була,

Здійснень мрій та сподівань,

Потаємніших бажань!

Зовсім недавно малий ти був, а сьогодні – ювіляр! Що вдієш, час іде, ми старіємо, діти дорослішають! Сину мій, вітаю тебе з ювілеєм, і нагадати хочу, що люблю я тебе! Бажаю тобі щастя, здоров’я та кохання! І нехай у душі не будуть дощові дні! Нехай сонце світить цілий рік над тобою! А на душі щебечуть солов’ї! Весни тобі в душі, райдужних фарб, турботи, затишку і снів, немов із казок! Обіймаю, цілую, у думках за тебе молюся! Але знаю, будеш щасливим, за це навіть не боюся!

Любий сину, з твоїм святом вітаєм!

В ювілей тобі щиро бажаєм

Міцного здоров’я, легкої дороги,

В житті щоб чекали одні перемоги,

Хай не буде на серці ні смутку, ні бід,

Хай Господь подарує тобі довгих літ!

Сину, з ювілеєм! Впевнена, що ти будеш щасливий і нічого не потребуватимеш. Достоїнств мені твоїх не перерахувати! Таким сином можна лише пишатися! Нехай у твій бік дме вітер добрих змін, нехай за тобою всюди слідує удача, нехай твоє серце повно буде любові та пристрасті, нехай у тобі буде маса сил та енергії для досягнення цілей. Синку, бажаю тобі завжди залишатися сильним по життю, добрим душею і розумним. Я тебе дуже люблю!

Вітаю з ювілеєм, любий синку!

Життя проходить дуже стрімко,

То ж, любий мій, не зволікай:

Даремно час не витрачай.

Бажаю друзів гарних мати,

Все самостійно здобувати.

Удачі, мудрості, терпіння

І Божого благословіння.

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