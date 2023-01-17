Вітання з ювілеєм улюбленому синові: душевні побажання
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Вітання синові з ювілеєм своїми словами та у віршах — у добірці "Телеграфа"
У привітанні сина з днем народження хочеться підібрати найкращі слова. А якщо у сина кругла дата і він святкує ювілей, то вітання й зовсім мають бути особливими. Батькам хочеться, щоб побажання та настанови торкнулися найтонших струн душі та запам’яталися на все життя.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші та наймудріші слова у віршах та прозі, щоб ви могли привітати сина з ювілеєм.
Синочок єдиний, синочок рідненький,
Ти — янгол найкращий в моєму житті.
Вітаю тебе з ювілеєм, синку,
Всіх благ нескінченних бажаю тобі!
Любові взаємної в радість, без зради,
В роботі досягнень великих, легких.
Завжди залишайся відвертим та справжнім,
Життя без ускладнень, турботи та лих!
Бажаю радіти усьому на світі,
Бо ранок — приємна чудова пора.
Живи так, як хочеш, як всі в щасті діти,
Бо поруч з тобою два моїх крила!
Радість моя, гордість, моя опора та надія! Мій синочок любий! Я вітаю тебе з ювілеєм і бажаю багато щастя! Живи, насолоджуйся життям, не поспішаючи! Встигни насолодитися роками, що сивиною не зачепили тебе! Я відгороджу тебе від бід, я на себе їх всі візьму! Бажаю щастя тобі, і заради того на світі живу! Ти будеш успішним, я точно це знаю, молюся за тебе кожен Божий день! Хочу, щоб настав у житті твоєму зоряний час! Здоров’я тобі, мій любий, удачі тобі, мій рідний!
Любий сину, привітати
Поспішаєм — я і тато,
В ювілей, в це свято,
Буде хай дарів багато.
Зичим успіхів, добра,
Доля щоб легка була,
Здійснень мрій та сподівань,
Потаємніших бажань!
Зовсім недавно малий ти був, а сьогодні – ювіляр! Що вдієш, час іде, ми старіємо, діти дорослішають! Сину мій, вітаю тебе з ювілеєм, і нагадати хочу, що люблю я тебе! Бажаю тобі щастя, здоров’я та кохання! І нехай у душі не будуть дощові дні! Нехай сонце світить цілий рік над тобою! А на душі щебечуть солов’ї! Весни тобі в душі, райдужних фарб, турботи, затишку і снів, немов із казок! Обіймаю, цілую, у думках за тебе молюся! Але знаю, будеш щасливим, за це навіть не боюся!
Любий сину, з твоїм святом вітаєм!
В ювілей тобі щиро бажаєм
Міцного здоров’я, легкої дороги,
В житті щоб чекали одні перемоги,
Хай не буде на серці ні смутку, ні бід,
Хай Господь подарує тобі довгих літ!
Сину, з ювілеєм! Впевнена, що ти будеш щасливий і нічого не потребуватимеш. Достоїнств мені твоїх не перерахувати! Таким сином можна лише пишатися! Нехай у твій бік дме вітер добрих змін, нехай за тобою всюди слідує удача, нехай твоє серце повно буде любові та пристрасті, нехай у тобі буде маса сил та енергії для досягнення цілей. Синку, бажаю тобі завжди залишатися сильним по життю, добрим душею і розумним. Я тебе дуже люблю!
Вітаю з ювілеєм, любий синку!
Життя проходить дуже стрімко,
То ж, любий мій, не зволікай:
Даремно час не витрачай.
Бажаю друзів гарних мати,
Все самостійно здобувати.
Удачі, мудрості, терпіння
І Божого благословіння.
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