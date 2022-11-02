Три інгредієнти, п’ять хвилин — і приголомшлива закуска готова: простий рецепт смачного торта-салату
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Будьте певні – такий салат точно сподобається всім вашим рідним.
Хто ж не любить експрес-рецепти, на приготування яких потрібно мінімум часу, — напевно таких дуже мало. Подібні рецепти – справжня паличка-виручалочка для господинь, коли потрібно щось швидко приготувати. Наприклад, коли спонтанно мають наскочити гості. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом дивовижного салату з крабових паличок, який на вигляд схожий на торт. До речі, його можна заправити домашнім майонезом, рецептом якого ми раніше ділилися.
Торт-салат з крабових паличок: рецепт
Інгредієнти :
- крабові палички — 200 г;
- твердий сир – 150 г;
- яйця — 4 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- майонез – 2.5 ст. л.
Спосіб приготування :
- Сир натріть на середній тертці.
- Яйця попередньо відваріть круто, охолодіть, відокремте білок від жовтка. Жовток також натріть на середній тертці і з’єднайте з сиром. Також до цієї суміші потрібно додати пропущений через прес часник. Після цього залийте це невеликою кількістю майонезу і добре перемішайте. Білок натріть окремо.
- Далі приступаємо до крабових паличок. Зауважимо, що потрібно вибирати тільки ті, які можна розгорнути у пласт.
- Після цього можна приступати до збирання салату: лист крабової палички викладіть на тарілку і промазуйте сирною начинкою. Так повторюйте шар за шаром. Верх та боки присипте тертим білком.
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