Три інгредієнти, п’ять хвилин — і приголомшлива закуска готова: простий рецепт смачного торта-салату

Будьте певні – такий салат точно сподобається всім вашим рідним.

Хто ж не любить експрес-рецепти, на приготування яких потрібно мінімум часу, — напевно таких дуже мало. Подібні рецепти – справжня паличка-виручалочка для господинь, коли потрібно щось швидко приготувати. Наприклад, коли спонтанно мають наскочити гості. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом дивовижного салату з крабових паличок, який на вигляд схожий на торт. До речі, його можна заправити домашнім майонезом, рецептом якого ми раніше ділилися.

Торт-салат з крабових паличок: рецепт

Інгредієнти :

крабові палички — 200 г;

твердий сир – 150 г;

яйця — 4 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез – 2.5 ст. л.

Спосіб приготування :

Сир натріть на середній тертці. Яйця попередньо відваріть круто, охолодіть, відокремте білок від жовтка. Жовток також натріть на середній тертці і з’єднайте з сиром. Також до цієї суміші потрібно додати пропущений через прес часник. Після цього залийте це невеликою кількістю майонезу і добре перемішайте. Білок натріть окремо. Далі приступаємо до крабових паличок. Зауважимо, що потрібно вибирати тільки ті, які можна розгорнути у пласт. Після цього можна приступати до збирання салату: лист крабової палички викладіть на тарілку і промазуйте сирною начинкою. Так повторюйте шар за шаром. Верх та боки присипте тертим білком.

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