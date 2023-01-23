Три ингредиента, пять минут - и потрясающая закуска готова: простой рецепт вкусного торта-салата

Будьте уверены — такой салат точно понравиться всем вашим родным.

Подобные экспресс-рецепты очень выручают занятых домохозяек. Если неожиданно пришли гости, они могут спасти ситуацию.

В этом материале делимся с вами рецептом невероятно простого и вкусного салата из крабовых палочек, который похож на торт. Кстати, его можно заправить домашним майонезом.

Торт-салат из крабовых палочек: рецепт

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г

твердый сыр – 150 г

яйца — 4 шт.

чеснок — 2 зубчика

майонез – 2.5 ст. л.

Способ приготовления:

Сыр натрите на средней терке. Яйца предварительно отварите вкрутую, охладите, отделите белок от желтка. Желток также натрите на средней терке и соедините его с сыром. Также в эту смесь нужно добавить пропущенный через пресс чеснок. После залейте это небольшим количеством майонеза и хорошо перемешайте. Белок натрите отдельно. Далее приступаем к крабовым палочкам. Отметим, что нужно выбирать только те, которые можно развернуть в пласт. После можно приступать к сборке салата: лист крабовой палочки выложите на тарелку и промазывайте сырно-желточной начинкой. Так повторяйте слой за слоем. Верх и бока присыпьте тертым белком.

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