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Три ингредиента, пять минут - и потрясающая закуска готова: простой рецепт вкусного торта-салата

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить крабовый торт-салат за 5 минут
Как приготовить крабовый торт-салат за 5 минут. Фото https://ukr.media/

Будьте уверены — такой салат точно понравиться всем вашим родным.

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В этом материале делимся с вами рецептом невероятно простого и вкусного салата из крабовых палочек, который похож на торт. Кстати, его можно заправить домашним майонезом.

Торт-салат из крабовых палочек: рецепт

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г
  • твердый сыр – 150 г
  • яйца — 4 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • майонез – 2.5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на средней терке.
  2. Яйца предварительно отварите вкрутую, охладите, отделите белок от желтка. Желток также натрите на средней терке и соедините его с сыром. Также в эту смесь нужно добавить пропущенный через пресс чеснок. После залейте это небольшим количеством майонеза и хорошо перемешайте. Белок натрите отдельно.
  3. Далее приступаем к крабовым палочкам. Отметим, что нужно выбирать только те, которые можно развернуть в пласт.
  4. После можно приступать к сборке салата: лист крабовой палочки выложите на тарелку и промазывайте сырно-желточной начинкой. Так повторяйте слой за слоем. Верх и бока присыпьте тертым белком.

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#Рецепт #Салат #Їжа