3 хвилини і готово: рецепт найсмачніших ледачих вареників з сиром

Ліниві вареники — практично ідеальне рішення для здорового перекушування або легкої вечері.

Коли хочеться вареників, а ліпити їх ліньки, тоді на виручку приходить рецепт ледачих вареників. Приготувати таку страву зможе кожен, адже для цього не потрібно мати великих кулінарних навичок, та й продуктів для приготування не потрібно багато. Зазначимо, що найпопулярнішими є ліниві вареники з сиру, рецептом яких ми хочемо з вами поділитися.

Як приготувати ліниві вареники з сиру розповіла кулінарний блогер Тата у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком recepti_ot_tatki. Блогер обіцяє, що буде дуже смачно.

Інгредієнти:

Сир — 1 кг

Яйця — 10 шт

Сіль, цукор — на смак

Борошно

Спосіб приготування:

Змішайте сир і яйця, посоліть і додайте цукор до смаку. Все добре перемішайте. Потроху додайте борошно. Варто відзначити, що муки має бути набагато менше, ніж сиру. У результаті повинна вийти маса, що клеїться до рук, але з неї можна ліпити. Обваліть частину сирної маси в борошні і сформуйте ковбаску. Її наріжте на кружечки, товщиною приблизно 1 см. Кожен кружечок акуратно придавіть пальцями. Відваріть вареники у підсоленій воді. У миску покладіть вершкове масло|мастило|, покладете в нього вареники і додайте сметану.

Раніше "Телеграф" писав, що екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розкрила секрет, як приготувати слухняне тісто для вареників, яке не вимагає підсипки борошна і не липнуло до рук.