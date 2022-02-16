Рус

3 хвилини і готово: рецепт найсмачніших ледачих вареників з сиром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
120
Ліниві вареники — рецепт, знайомий і коханий з дитинства
Ліниві вареники — рецепт, знайомий і коханий з дитинства

Ліниві вареники — практично ідеальне рішення для здорового перекушування або легкої вечері.

Коли хочеться вареників, а ліпити їх ліньки, тоді на виручку приходить рецепт ледачих вареників. Приготувати таку страву зможе кожен, адже для цього не потрібно мати великих кулінарних навичок, та й продуктів для приготування не потрібно багато. Зазначимо, що найпопулярнішими є ліниві вареники з сиру, рецептом яких ми хочемо з вами поділитися.

Як приготувати ліниві вареники з сиру розповіла кулінарний блогер Тата у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком recepti_ot_tatki. Блогер обіцяє, що буде дуже смачно.

Інгредієнти:

  • Сир — 1 кг
  • Яйця — 10 шт
  • Сіль, цукор — на смак
  • Борошно

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сир і яйця, посоліть і додайте цукор до смаку. Все добре перемішайте.
  2. Потроху додайте борошно. Варто відзначити, що муки має бути набагато менше, ніж сиру. У результаті повинна вийти маса, що клеїться до рук, але з неї можна ліпити.
  3. Обваліть частину сирної маси в борошні і сформуйте ковбаску. Її наріжте на кружечки, товщиною приблизно 1 см. Кожен кружечок акуратно придавіть пальцями.
  4. Відваріть вареники у підсоленій воді.
  5. У миску покладіть вершкове масло|мастило|, покладете в нього вареники і додайте сметану.

Раніше "Телеграф" писав, що екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розкрила секрет, як приготувати слухняне тісто для вареників, яке не вимагає підсипки борошна і не липнуло до рук.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Ліниві вареники
Олександр Абраменко
Спорт
Є медаль! Українець Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Абраменко
Є медаль! Українець Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Категорія
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО поділився неприємними спостереженнями щодо військ Росії поряд із Україною
Дата публікації
Категорія
Три очільники рейтингу
Порошенко продовжує наздоганяти Зеленського: дані нового опитування українців
Дата публікації
Категорія
Путін поки що не дав чіткої відповіді
Визнання "ЛДНР": у Кремлі розповіли, що думає Путін
Дата публікації
Категорія
Засідання у Раді — під прапорами України
Зі сльозами на очах: День єднання у Верховній Раді (фоторепортаж)