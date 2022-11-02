Три ингредиента, пять минут - и потрясающая закуска готова: простой рецепт вкусного торта-салата

Будьте уверены - такой салат точно понравиться всем вашим родным.

Кто же не любит экспрес-рецепты, на приготовление которых уходит минимум времени, — наверняка таких очень мало. Подобные рецепты — настоящая палочка-выручалочка для хозяек, когда нужно что-то быстро приготовить. К примеру, когда спонтанно должны нагрянуть гости. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом изумительного салата из крабовых палочек, который с виду похож на торт. Кстати, его можно заправить домашним майонезом, рецептом которого мы делились ранее.

Торт-салат из крабовых палочек: рецепт

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

твердый сыр – 150 г;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез – 2.5 ст. л.

Способ приготовления:

Сыр натрите на средней терке. Яйца предварительно отварите вкрутую, охладите, отделите белок от желтка. Желток также натрите на средней терке и соедините его с сыром. Также в эту смесь нужно добавить пропущенный через пресс чеснок. После залейте это небольшим количеством майонеза и хорошо перемешайте. Белок натрите отдельно. Далее приступаем к крабовым палочкам. Отметим, что нужно выбирать только те, которые можно развернуть в пласт. После можно приступать к сборке салата: лист крабовой палочки выложите на тарелку и промазывайте сырно-желточной начинкой. Так повторяйте слой за слоем. Верх и бока присыпьте тертым белком.

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