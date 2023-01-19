С днем рождения сына: прикольные и шуточные поздравления

Интересные поздравления с днем рождения сыну в стихах и прозе

День рождения — один из самых ярких и веселых праздников. Именинник с самого утра принимает теплые пожелания от своих родных и близких. Родители стараются первыми поздравить сына с днем рождения. Часто в качестве поздравления выбирают красивый стих или яркую открытку. Но можно и соригинальничать и отправить шуточное поздравление сыну. Прикольное поздравление с днем рождения с остроумными пожеланиями не оставят именинника равнодушным. Сын явно оценит чувство юмора родителей.

Если вы ищете прикольное поздравление сына с днем рождения, вам поможет подборка "Телеграфа", в которой собраны оригинальные пожелания в стихах и прозе.

Прикольные поздравления сыну в стихах

Пусть успех, как верный пёс, За тобой бежит повсюду, Чтоб счастливым, сын, ты рос, И друзья пусть рядом будут! Пусть вся жизнь твоя, как торт, Будет сладкой, непременно, И судьба тебе несёт К приключеньям перемены!

С днем рождения, сынок! Счастье пусть скорей затопит Дома каждый уголок, И успех к тебе приводит. Пусть любовь в глазах горит, Обещает мир богатство, И неистово свербит Классный повод улыбаться. Чтобы все мечты сбылись Сами, без напоминаний, И была весёлой жизнь, Удивляя процветанием!

Сынок, тебя я с днем рождения поздравляю, Ты у меня совсем уж взрослым стал, Хоть варежки к пальто не пришиваю, Без шапки я тебе ходить не дам. Ешь, милый, больше вкусных витаминов, С мороженным ты осторожней будь, Следи за уровнем холестерина, Счастливым быть, сыночек не забудь. Наплюй на все советы и указы, Живи, мечтай и совершай проказы!

Ты крут весьма! Ты очень крут! Ты круче всех на свете! Хоть ставь, крутой, хоть положи! Ты круче тех и этих! Будь крут, но не со всеми будь! Смотри, не перепутай! А то отец возьмет ремень И всыплет Тебе круто!

Прикольные поздравления сына с днем рождения своими словами

Помни, сын, о том, что важно иметь надежных друзей, но не всегда они смогут быть рядом. Поэтому дружи с головой. В нее мы вложили много хорошего. Пользуйся, не стесняйся. С днем рождения!

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Желаю тебе тираннозавра и смело смотреть в завтра. Желаю верить и надеяться. Желаю пиариться и развеяться. Желаю напиться, но с дороги не сбиться. Желаю понять и простить и о проблемах забыть. Желаю сыночку дорогому открыть дорогу к лучшему. Чтобы рос день ото дня, С уважением, мама твоя!

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Сынок, в этот день, кроме поздравлений и пожеланий, нам хочется сказать тебе огромное спасибо за то, что ты дал нам возможность стать хорошими гидами. С рождения мы тебя водили по маленьким жизненным тропкам, рассказывая, что можно, а чего нельзя делать. С каждым годом дорожки расширялись, и теперь ты уже один мчишься по огромной скоростной трассе. Так держи крепче руль, не бойся скорости, но всегда вовремя жми на тормоза.

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