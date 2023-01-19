С днем рождения сына: прикольные и шуточные поздравления
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Интересные поздравления с днем рождения сыну в стихах и прозе
День рождения — один из самых ярких и веселых праздников. Именинник с самого утра принимает теплые пожелания от своих родных и близких. Родители стараются первыми поздравить сына с днем рождения. Часто в качестве поздравления выбирают красивый стих или яркую открытку. Но можно и соригинальничать и отправить шуточное поздравление сыну. Прикольное поздравление с днем рождения с остроумными пожеланиями не оставят именинника равнодушным. Сын явно оценит чувство юмора родителей.
Если вы ищете прикольное поздравление сына с днем рождения, вам поможет подборка "Телеграфа", в которой собраны оригинальные пожелания в стихах и прозе.
Прикольные поздравления сыну в стихах
Пусть успех, как верный пёс,
За тобой бежит повсюду,
Чтоб счастливым, сын, ты рос,
И друзья пусть рядом будут!
Пусть вся жизнь твоя, как торт,
Будет сладкой, непременно,
И судьба тебе несёт
К приключеньям перемены!
С днем рождения, сынок!
Счастье пусть скорей затопит
Дома каждый уголок,
И успех к тебе приводит.
Пусть любовь в глазах горит,
Обещает мир богатство,
И неистово свербит
Классный повод улыбаться.
Чтобы все мечты сбылись
Сами, без напоминаний,
И была весёлой жизнь,
Удивляя процветанием!
Сынок, тебя я с днем рождения поздравляю,
Ты у меня совсем уж взрослым стал,
Хоть варежки к пальто не пришиваю,
Без шапки я тебе ходить не дам.
Ешь, милый, больше вкусных витаминов,
С мороженным ты осторожней будь,
Следи за уровнем холестерина,
Счастливым быть, сыночек не забудь.
Наплюй на все советы и указы,
Живи, мечтай и совершай проказы!
Ты крут весьма! Ты очень крут!
Ты круче всех на свете!
Хоть ставь, крутой, хоть положи!
Ты круче тех и этих!
Будь крут, но не со всеми будь!
Смотри, не перепутай!
А то отец возьмет ремень
И всыплет Тебе круто!
Прикольные поздравления сына с днем рождения своими словами
Помни, сын, о том, что важно иметь надежных друзей, но не всегда они смогут быть рядом. Поэтому дружи с головой. В нее мы вложили много хорошего. Пользуйся, не стесняйся. С днем рождения!
***
Желаю тебе тираннозавра и смело смотреть в завтра. Желаю верить и надеяться. Желаю пиариться и развеяться. Желаю напиться, но с дороги не сбиться. Желаю понять и простить и о проблемах забыть. Желаю сыночку дорогому открыть дорогу к лучшему. Чтобы рос день ото дня, С уважением, мама твоя!
***
Сынок, в этот день, кроме поздравлений и пожеланий, нам хочется сказать тебе огромное спасибо за то, что ты дал нам возможность стать хорошими гидами. С рождения мы тебя водили по маленьким жизненным тропкам, рассказывая, что можно, а чего нельзя делать. С каждым годом дорожки расширялись, и теперь ты уже один мчишься по огромной скоростной трассе. Так держи крепче руль, не бойся скорости, но всегда вовремя жми на тормоза.
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