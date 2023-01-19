Укр

С днем рождения сына: прикольные и шуточные поздравления

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Поздравления сыну
Поздравления сыну. Фото pexels.com

Интересные поздравления с днем рождения сыну в стихах и прозе

День рождения — один из самых ярких и веселых праздников. Именинник с самого утра принимает теплые пожелания от своих родных и близких. Родители стараются первыми поздравить сына с днем рождения. Часто в качестве поздравления выбирают красивый стих или яркую открытку. Но можно и соригинальничать и отправить шуточное поздравление сыну. Прикольное поздравление с днем рождения с остроумными пожеланиями не оставят именинника равнодушным. Сын явно оценит чувство юмора родителей.

Если вы ищете прикольное поздравление сына с днем рождения, вам поможет подборка "Телеграфа", в которой собраны оригинальные пожелания в стихах и прозе.

Прикольные поздравления сыну в стихах

Пусть успех, как верный пёс,

За тобой бежит повсюду,

Чтоб счастливым, сын, ты рос,

И друзья пусть рядом будут!

Пусть вся жизнь твоя, как торт,

Будет сладкой, непременно,

И судьба тебе несёт

К приключеньям перемены!

С днем рождения, сынок!

Счастье пусть скорей затопит

Дома каждый уголок,

И успех к тебе приводит.

Пусть любовь в глазах горит,

Обещает мир богатство,

И неистово свербит

Классный повод улыбаться.

Чтобы все мечты сбылись

Сами, без напоминаний,

И была весёлой жизнь,

Удивляя процветанием!

Сынок, тебя я с днем рождения поздравляю,

Ты у меня совсем уж взрослым стал,

Хоть варежки к пальто не пришиваю,

Без шапки я тебе ходить не дам.

Ешь, милый, больше вкусных витаминов,

С мороженным ты осторожней будь,

Следи за уровнем холестерина,

Счастливым быть, сыночек не забудь.

Наплюй на все советы и указы,

Живи, мечтай и совершай проказы!

Ты крут весьма! Ты очень крут!

Ты круче всех на свете!

Хоть ставь, крутой, хоть положи!

Ты круче тех и этих!

Будь крут, но не со всеми будь!

Смотри, не перепутай!

А то отец возьмет ремень

И всыплет Тебе круто!

Прикольные поздравления сына с днем рождения своими словами

Помни, сын, о том, что важно иметь надежных друзей, но не всегда они смогут быть рядом. Поэтому дружи с головой. В нее мы вложили много хорошего. Пользуйся, не стесняйся. С днем рождения!

***

Желаю тебе тираннозавра и смело смотреть в завтра. Желаю верить и надеяться. Желаю пиариться и развеяться. Желаю напиться, но с дороги не сбиться. Желаю понять и простить и о проблемах забыть. Желаю сыночку дорогому открыть дорогу к лучшему. Чтобы рос день ото дня, С уважением, мама твоя!

***

Сынок, в этот день, кроме поздравлений и пожеланий, нам хочется сказать тебе огромное спасибо за то, что ты дал нам возможность стать хорошими гидами. С рождения мы тебя водили по маленьким жизненным тропкам, рассказывая, что можно, а чего нельзя делать. С каждым годом дорожки расширялись, и теперь ты уже один мчишься по огромной скоростной трассе. Так держи крепче руль, не бойся скорости, но всегда вовремя жми на тормоза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими словами поздравить сына с совершеннолетием.

Теги:
#Поздравления #Пожелания #С Днем рождения