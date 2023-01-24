Вірші для сина на день народження: вітання від душі

Висловіть найкращі побажання синові у його день народження

День народження сина — значуще та зворушливе свято для батьків, яке вони ніколи не пропускають. Рік у рік мама та тато вітають іменинника з його днем і вимовляють дуже важливі слова. Але звичні побажання можуть набриднути. У такому разі для синочка можна підготувати вірш.

"Телеграф" підібрав гарні привітання з днем народження синові у віршах. Вони точно торкнуться найтонших струн душі іменинника і запам’ятаються йому надовго.

Синочку коханий, соколику ясний!

Сьогодні на рік подорослішав ти,

Як місяць у небі, будь, синку, прекрасний,

Бажаю до успіхів легко дійти.

Бажаю, щоб був ти щасливим, коханим,

Бажаю повагу людську заслужить,

Знайомся із світом великим, незнаним,

Хай буде цікаво тобі в ньому жить.

Вітання сина з днем народження у віршах

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Поважаючий людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!

***

Я пригорну тебе до серця,

В очах твоїх ясні озерця.

Тебе цілую міцно, любий,

Нехай в житті лиш щастя буде!

Нехай голубить тебе ранок,

Приносить впевненості день,

А сон прийде із колисанок

Моїх калинових пісень.

Вірш для сина у день народження

У кожному слові, у кожнім рядочку

Добра тобі зичу й любові, синочку,

Що в світі найкраще — в вітання вплітаю!

Щасливим будь, синку! Цілую! Вітаю!

***

Сьогодні день народження у сина —

Моєї любої, найкращої дитини!

Я поспішаю, синку, привітати

Тебе зі святом. Так тримати!

Ти сильний, добрий і слухняний,

Таким і будь, мій золотий.

Ти наче сонечко для мене,

І я щодня молюсь за тебе!

Вірш із днем народження сину

Синку, вітаю з народження днем!

Знаєш ти безліч вже теорем,

Правил, законів, дат визначних,

Мудрих думок досить вивчити встиг.

Хочу тебе привітати зі святом,

Мудрість іще одну хочу додати.

Синку, роби те, що серденько просить,

Поки не скаже тобі воно: "Досить!"

Буде багато в житті вчителів,

Мудрих почуєш вдосталь ти слів,

Все пропускай через душу та серце.

І бережи їх, як чисте джерельце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати чоловіка з днем народження у воєнний час.