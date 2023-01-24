Стихи для сына на день рождения: поздравления от души
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Выразите наилучшие пожелания сыну в его день рождения
День рождения сына — значимый и трогательный праздник для родителей, который они никогда не пропускают. Из года в год мама и папа поздравляют именинника с его днем и произносят очень важные слова. Но привычные пожелания могут надоесть. В таком случае для сыночка можно подготовить стихотворение.
"Телеграф" подобрал красивые поздравления с днем рождения сыну в стихах. Они точно затронут самые тонкие струны души именинника и запомнятся ему надолго.
С днем рождения, наш сын!
Счастлив будь, навек любим.
Не терпи с собою рядом
Фальши, лжи — живи как надо.
Мы желаем очень много:
Солнца, доброты души,
Только правильной дороги —
Иди прямо, не спеши.
Смелости, достатка, веры,
В чём-то — мудрости, тепла,
Чтоб цветной, не черно-белой,
Жизнь твоя всегда была.
Поздравление сына с днем рождения в стихах
От родителей прими
Поздравления, сынок,
Ровных в жизни пожелать
Мы хотим тебе дорог.
Дует пусть попутный ветер,
Не пугают пусть преграды,
Сердцем и душой, родной,
Мы всегда с тобою рядом.
Будь настойчивым, упорным,
Покоряй свои вершины,
Будем мы тебя любить
И гордиться своим сыном.
***
С днем рожденья тебя, сын!
В сердце — радужной погоды,
Пусть для счастья сто причин
Каждый день тебя находят.
Юмор, ловкость и задор
Пусть живут в тебе бессменно,
И настрой твой, как костёр,
Будет ярким, непременно.
Пусть счастливая звезда
Тебя в жизни направляет,
И удача пусть всегда
Пожеланья исполняет!
Стих для сына в день рождения
С днем рождения, сынок,
Мы добра тебе желаем,
Среди жизненных дорог
Пусть удача ждет большая.
И везенье, не спросив,
Открывает твои двери,
Будь успешен и красив,
И всегда в себе уверен!
***
С днем рожденья, милый наш сынишка!
Как мы рады вновь тебе сказать,
Что прекрасный ты мальчишка,
Нас не устаешь ты поражать.
Пусть тебе в делах сопутствует везенье,
Пусть любовь в душе твоей живет.
Выражают пусть друзья все уваженье,
Жизнь пусть благами цветет.
Стих с днем рождения сыну
Сынок, с днем рождения,
Будь смелым, везучим,
И пусть настроение
Становится лучше!
Тебя поздравляем
С огромной любовью,
Навеки желаем
Покрепче здоровья!
Чтоб ты достигал
Всех желаний заветных,
От счастья сиял
Ярче света кометы!
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