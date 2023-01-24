Стихи для сына на день рождения: поздравления от души

Выразите наилучшие пожелания сыну в его день рождения

День рождения сына — значимый и трогательный праздник для родителей, который они никогда не пропускают. Из года в год мама и папа поздравляют именинника с его днем и произносят очень важные слова. Но привычные пожелания могут надоесть. В таком случае для сыночка можно подготовить стихотворение.

"Телеграф" подобрал красивые поздравления с днем рождения сыну в стихах. Они точно затронут самые тонкие струны души именинника и запомнятся ему надолго.

С днем рождения, наш сын!

Счастлив будь, навек любим.

Не терпи с собою рядом

Фальши, лжи — живи как надо.

Мы желаем очень много:

Солнца, доброты души,

Только правильной дороги —

Иди прямо, не спеши.

Смелости, достатка, веры,

В чём-то — мудрости, тепла,

Чтоб цветной, не черно-белой,

Жизнь твоя всегда была.

Поздравление сына с днем рождения в стихах

От родителей прими

Поздравления, сынок,

Ровных в жизни пожелать

Мы хотим тебе дорог.

Дует пусть попутный ветер,

Не пугают пусть преграды,

Сердцем и душой, родной,

Мы всегда с тобою рядом.

Будь настойчивым, упорным,

Покоряй свои вершины,

Будем мы тебя любить

И гордиться своим сыном.

***

С днем рожденья тебя, сын!

В сердце — радужной погоды,

Пусть для счастья сто причин

Каждый день тебя находят.

Юмор, ловкость и задор

Пусть живут в тебе бессменно,

И настрой твой, как костёр,

Будет ярким, непременно.

Пусть счастливая звезда

Тебя в жизни направляет,

И удача пусть всегда

Пожеланья исполняет!

Стих для сына в день рождения

С днем рождения, сынок,

Мы добра тебе желаем,

Среди жизненных дорог

Пусть удача ждет большая.

И везенье, не спросив,

Открывает твои двери,

Будь успешен и красив,

И всегда в себе уверен!

***

С днем рожденья, милый наш сынишка!

Как мы рады вновь тебе сказать,

Что прекрасный ты мальчишка,

Нас не устаешь ты поражать.

Пусть тебе в делах сопутствует везенье,

Пусть любовь в душе твоей живет.

Выражают пусть друзья все уваженье,

Жизнь пусть благами цветет.

Стих с днем рождения сыну

Сынок, с днем рождения,

Будь смелым, везучим,

И пусть настроение

Становится лучше!

Тебя поздравляем

С огромной любовью,

Навеки желаем

Покрепче здоровья!

Чтоб ты достигал

Всех желаний заветных,

От счастья сиял

Ярче света кометы!

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