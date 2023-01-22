С днем рождения, сыночек: поздравления в прозе

Пожелайте сыну то, что подсказывает сердце

В день рождения сына хочется выразить ему как можно больше приятных слов и добрых пожеланий. Мама и папа стараются сделать это максимально душевно. Можно поздравить сына с именинами стихотворением, или же подобрать прикольные пожелания. А можно просто подобрать красивое поздравление с днем рождения сына в прозе. Ниже представлены именно такие пожелания своими словами.

Поздравление сыну в прозе

Сынок, сегодня у тебя самый светлый праздник. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Прими от нас самые лучшие пожелания. Пусть в твоём сердце всегда звенит весна, пусть удача ходит по пятам за тобой. Крепкого здоровья, хорошего настроения и радужной жизни тебе. Верных тебе друзей и мирного неба над головой, наш родной!

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Сынок, прими от нас поздравления и пожелания с днем рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен приятными мгновениями, безоблачного тебе счастья, приятных мгновений. Желаем тебе огромной и взаимной любви! Удачи и везения во всех твоих делах! С днем рождения, дорогой!

Поздравления сыну с днем рождения в прозе

Сынок, в твой день рождения хочу пожелать тебе самых смелых планов и желаний. Пусть они непременно сбываются! Счастья тебе, побольше улыбок, огромной любви и верных друзей рядом! Мы тебя любим и всегда тебя поддержим! С днем рождения!

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Сыночек, ты наша опора и надежда. Ты стал еще на год старше и уже скоро возможно создашь свою семью. Мы очень хотим большой любви и счастья для тебя! Никогда не отчаивайся, всегда иди вперед к намеченной цели! Побольше тебе веселья и радостных мгновений! Будь счастлив и здоров! С днем рождения!

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Сына, хочу пожелать тебе исполнения абсолютно всех желаний. Еще желаю тебе огромной и взаимной любви! Будь успешным и счастливым! Бери от этой жизни все, что тебе нужно! С днем рождения!

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