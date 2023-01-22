З днем народження, синочок: вітання у прозі

Побажайте синові те, що нагадує серце

У день народження сина хочеться висловити йому якнайбільше приємних слів і добрих побажань. Мама й тато намагаються зробити це максимально душевно. Можна привітати сина з іменинами віршем, або ж підібрати прикольні побажання. А можна просто обрати гарне привітання з днем народження сина у прозі. Нижче наведені саме такі побажання своїми словами.

Вітання синові у прозі

Синку, сьогодні в тебе найсвітліше свято. Від щирого серця вітаємо тебе з днем народження! Прийми наші найкращі побажання. Нехай у твоєму серці завжди дзвенить весна, нехай удача ходить по п’ятах за тобою. Міцного здоров’я, гарного настрою та райдужного життя тобі. Вірних тобі друзів та мирного неба над головою, наш рідний!

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Синку, прийми від нас вітання та побажання з днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений приємних миттєвостей, безхмарного тобі щастя, приємних подій. Бажаємо тобі величезного та взаємного кохання! Удачі та везіння у всіх твоїх справах! З днем народження, дорогий!

Вітання синові з днем народження у прозі

Синку, у твій день народження хочемо побажати тобі найсміливіших планів і бажань. Нехай вони неодмінно здійснюються! Щастя тобі, більше посмішок, величезного кохання та вірних друзів поруч! Ми тебе любимо і завжди тебе підтримаємо! З днем народження!

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Синочку, ти наша опора та надія. Ти став ще на рік старшим і вже скоро можливо створиш свою родину. Ми дуже хочемо великого кохання та щастя для тебе! Ніколи не впадай у відчай, завжди йди вперед до наміченої мети! Більше тобі веселощів і радісних миттєвостей! Будь щасливий та здоровий! З днем народження!

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Сина, хочу побажати тобі здійснення всіх бажань. Ще бажаю тобі величезного та взаємного кохання! Будь успішним та щасливим! Бери від цього життя все, що тобі потрібне! З днем народження!

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