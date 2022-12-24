З днем народження, бабуся: найкращі привітання від онуки

Бабусі завжди раді увазі від онучок, а в день народження — подвійно

Бабусі намагаються віддавати своїм онукам якнайбільше любові, турботи, уваги. Іноді вони навіть проводять з онуками більше часу, ніж їхні батьки. І звичайно ж чекають, що онуки відповідатимуть взаємністю — частіше дзвонити та приходити в гості, любити й шанувати. У день народження бабусі з’являється додаткова можливість сказати слова кохання та подяки, приділити їй більше уваги.

Буває так, що вибрати правильні слова привітання нелегко. Раніше "Телеграф" уже розповідав, якими словами онук може привітати бабусю з іменинами. Ця добірка містить вітання на день народження бабусі від онуки.

Вітання бабусі від онуки на день народження

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Дорогоцінна бабуся! Я тебе дуже люблю та хочу привітати з днем народження! Бажаю тобі надміцного здоров’я, багато радісних днів. Я хочу, щоб ти почувала себе не просто коханою і потрібною, ти повинна знати — ти найрідніша людина в моєму житті, і наймудріша і найулюбленіша. З днем народження, бабуся!

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Мила бабуся! Вітаю з днем народження! Побажати тобі хочу багато всього. Багато уваги, багато здоров’я, багато кохання, багато розуміння та багато поздоровлень у цей щасливий день! Нехай тебе оточують тільки люблячі та дбайливі люди, як я.

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Рідна моя бабуся, скільки теплих і добрих слів я почула від тебе за все своє життя і як легко твоїм порадам слідувати, борючись за свою правоту. Бажаю тобі бабуся, у житті великого щастя, адже роки минулі – тебе лише молодять.

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З днем народження, моя улюблена бабуся! Нехай моя турбота зігріває тебе краще за пухову шалю, замість пігулок я призначатиму тобі мільйон усмішок і прогулянки за будь-якої погоди, а мої веселі розповіді будуть для тебе цікавішими за улюблені серіали!

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Мила бабусю, вітаю тебе з днем народження! Бажаю міцного здоров’я, турботи та уваги близьких, багато світлих та сонячних днів, бадьорості духу та душевного спокою. Будь енергійною, молодою. Нехай у житті буде все чудово, а найулюбленіші — завжди з тобою!

Короткі вітання з днем народження бабусі від онуки

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З днем народження я рідну бабусю хочу привітати, щастя побажати. Люблю тебе, ще – тебе цілую, бажаю ніколи не сумувати.

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Бабуся, я бажаю тобі, щоб на твоїх грядках був великий урожай. Я бажаю тобі смачних рецептів для консервації. Я бажаю тобі не хворіти й бути здоровою.

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Мила моя бабуся, нехай твоє життя буде прекрасним! Бажаю, щоб твої мрії збувалися, здоров’я не підводило, а всі найдорожчі тобі люди завжди були поряд! Залишайся такою ж веселою, доброю та чарівною, ніколи не сумуй і будь щаслива! Я дуже тебе люблю!

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