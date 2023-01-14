З днем народження: красиві листівки доньці від мами

Виберіть листівку на день народження вашої дочки

Для мами важливо, щоб її дочка була щасливою, веселою, задоволеною життям. Тому за будь-якої зручної можливості вони намагаються порадувати та здивувати своє чадо. Чудовим моментом для цього є день народження.

У це свято мама може привітати дочку віршем або підібрати особливі побажання своїми словами. Доречним буде від ранку відправити улюбленій доньці листівку з днем народження. Красива картинка з побажаннями від мами підніме настрій іменинниці та зробить її ще щасливішою.

"Телеграф" вирішив допомогти з пошуками привітання. У цій добірці представлені найкрасивіші листівки для дочки від мами. Вам залишиться звантажити ту, яка сподобається найбільше та у призначений день відправити її доньці.

Листівки на день народження дочки від мами

Вітальна листівка дочка з днем народження від мами

Раніше "Телеграф" публікував рецепт приголомшливого сметанника без випічки, який може стати родзинкою святкового столу.