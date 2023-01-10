З днем народження, рідна: вітання з днем народження дочки від мами

Найкрасивіше привітання з днем народження дочка отримує від мами

Народження донечки — особливий момент у житті жінки. Ще коли майбутня мама носить малу під серцем, вона уявляє як прикрашатиме свою принцесу, які зачіски буде їй робити і як весело їм буде разом проводити час. Коли дівчинка з’являється на світ, мама намагається дати їй усе найкраще.

День народження доньки — свято, коли особливо хочеться, щоб усі побажання, компліменти та теплі слова на адресу іменинниці справдилися. Тому привітання для неї краще підготувати заздалегідь. Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження дочки від тата. Цей матеріал допоможе підібрати душевне побажання донечці від мами.

Короткі поздоровлення з днем народження дочки від мами

Мила моя дівчинка, для мене найбільша коштовність — твоє чуйне серце. Нехай воно б’ється довго-довго! З днем народження!

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Кровиночка моя, доню, в день народження я тобі бажаю жіночого щастя, багато земних насолод та виконання всіх бажань.

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Доню моя, нехай твій шлях буде світлим і нехай тебе оберігають ангели охоронці! З днем народження!

Привітання з днем народження коханої дочки від мами

Найкрасивішу, найрозважливішу, найвеселішу та найніжнішу дівчинку вітаю з днем народження! Бажаю тобі багато ясних днів. Купайся у квітах та коханні. Нехай мрії здійснюються. А мої молитви будуть оберігати тебе від різних неприємностей, як парасолька!

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Доню, моя добра і світла дівчинка! Нехай у тебе обов’язково все і завжди виходить, адже ти в мене розумничка! Радуйся новому дню, будь найкрасивішою та радісною. Люблю тебе всім серцем і знай, що я завжди поряд з тобою!

Привітання дочки на день народження від мами у віршах

З днем народження, моя донечко,

Моя квіточка, моє сонечко!

Хай життя твоє, мов хмаринка,

Безтурботним буде, дитинко.

Хай надійними будуть друзі.

Хай по білій веде тебе смузі

Доля щедра та незрадлива.

Доню, будь неймовірно щаслива!

***

Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!

***

Моя маленька крихітко,

Мій янгол легкокрилий,

Вітаю з днем народження,

Моя красуне мила!

Будь, донечко, щасливою,

Як квітка, розквітай.

Розумною й красивою,

Маленька, виростай!

Красиві привітання донечці з днем народження від мами

Що побажати на день народження доньці? Тільки найкращого. Тож бажаю тобі, рідна, щастя. У цьому простому слові — цілий світ, адже щастя включає те, про що не завжди можна розповісти словами… Просто почувайся щасливою — і нехай ця радість не покидає тебе, допомагає жити щодня повним життям і завжди посміхатися!

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Найсвітлішим днем мого життя був день твого народження. Мене тішили твої перші кроки, твої перші слова, особливо коли ти кликала мене, іскорки щастя у твоїх очах досі значать для мене найбільше на світі, я сміюся разом з тобою і сумую, коли тобі сумно. Вітаю тебе, частинку мого серця!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження дочки батьків.