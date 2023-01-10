С днем рождения, родная: поздравления с днем рождения дочери от мамы

Самое красивое поздравление с днем рождения дочь получает от мамы

Рождение доченьки — особенный момент в жизни женщины. Еще когда будущая мама носит малышку под сердцем, она представляет как будет наряжать свою принцессу, какие прически будет ей делать и как весело им будет вместе проводить время. Когда девочка появляется на свет, мама старается дать ей все самое лучшее.

День рождения дочери — праздник, когда особенно хочется, чтобы все пожелания, комплименты и теплые слова в адрес именинницы сбылись. Поэтому поздравление для нее лучше подготовить загодя. Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения дочери от папы. Этот же материал поможет подобрать душевное пожелание доченьке от мамы.

Короткие поздравления с днем рождения дочери от мамы

Милая моя девочка, для меня самая большая драгоценность — твое чуткое сердце. Пусть оно бьется долго-долго! С днем рождения!

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Кровинушка моя, доченька, в день рождения я тебе желаю женского счастья, побольше земных наслаждения и исполнения всех желаний.

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Доченька моя, пусть твой путь будет светлым и пусть тебя оберегают ангелы! С днем рождения!

Поздравление с днем рождения любимой дочери от мамы

Самую красивую, самую рассудительную, самую веселую и нежную девочку поздравляю с днем рождения! Желаю тебе много-много ясных дней. Купайся в цветах и любви. Пусть мечты осуществляются. А мои молитвы будут оберегать тебя от разных неприятностей как зонт!

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Доченька, моя добрая и светлая девочка! Пусть у тебя обязательно все и всегда получается, ведь ты у меня умничка! Радуйся новому дню, будь самой красивой и радостной. Люблю тебя всем сердцем и знай, что я всегда рядом с тобой!

Поздравление дочери на день рождения от мамы в стихах

Когда была во мне ты точкой, дочка,

Я и представить не могла,

Как может маленький комочек

Так много подарить тепла!

Родные, милые мне глазки,

Спросонья: "мама", невзначай,

И перед сном добрые сказки,

Весь мир на паузу поставь!

Ты повзрослела, изменилась,

Но всё – родная маме дочь,

Я так люблю тебя, пусть в жизни

Как в сказке сложится всё в точь!

***

Моя гордость, моё совершенство,

Моё лучшее произведение,

Мою дочку от чистого сердца

Поздравляю я с днём рождения!

Пусть тебе бесконечно сияет

Солнце только самое яркое,

И пусть с щедростью награждает

Жизнь тебя дорогими подарками.

***

Милая доченька, счастье любимое,

Богом небесным нежно хранимая,

Я с днем рожденья тебя поздравляю,

Быть очень сильной, доброй желаю!

Чтобы любила, любимой была,

Честно и мудро долго жила,

Радость несла, щедро людям дарила,

Мир этот Божий нежно любила!

Красивое поздравление дочери с днем рождения от мамы

Что пожелать на день рождения дочке? Только самого лучшего. Поэтому желаю тебе, родная, счастья. В этом простом слове заключен целый мир, ведь счастье включает в себя то, о чем не всегда можно рассказать словами… Просто чувствуй себя счастливой — и пусть эта радость не покидает тебя, помогает жить каждый день полной жизнью и всегда улыбаться!

***

Самым светлым днем моей жизни был день твоего рождения. Меня радовали твои первые шаги, твои первые слова, особенно, когда ты звала меня, искорки счастья в твоих глазах до сих пор значат для меня больше всего на свете, я смеюсь вместе с тобой и грущу, когда тебе грустно. Поздравляю тебя, частичка моего сердца!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения дочери родителей.