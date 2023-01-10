С днем рождения, родная: поздравления с днем рождения дочери от мамы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самое красивое поздравление с днем рождения дочь получает от мамы
Рождение доченьки — особенный момент в жизни женщины. Еще когда будущая мама носит малышку под сердцем, она представляет как будет наряжать свою принцессу, какие прически будет ей делать и как весело им будет вместе проводить время. Когда девочка появляется на свет, мама старается дать ей все самое лучшее.
День рождения дочери — праздник, когда особенно хочется, чтобы все пожелания, комплименты и теплые слова в адрес именинницы сбылись. Поэтому поздравление для нее лучше подготовить загодя. Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения дочери от папы. Этот же материал поможет подобрать душевное пожелание доченьке от мамы.
Короткие поздравления с днем рождения дочери от мамы
Милая моя девочка, для меня самая большая драгоценность — твое чуткое сердце. Пусть оно бьется долго-долго! С днем рождения!
***
Кровинушка моя, доченька, в день рождения я тебе желаю женского счастья, побольше земных наслаждения и исполнения всех желаний.
***
Доченька моя, пусть твой путь будет светлым и пусть тебя оберегают ангелы! С днем рождения!
Поздравление с днем рождения любимой дочери от мамы
Самую красивую, самую рассудительную, самую веселую и нежную девочку поздравляю с днем рождения! Желаю тебе много-много ясных дней. Купайся в цветах и любви. Пусть мечты осуществляются. А мои молитвы будут оберегать тебя от разных неприятностей как зонт!
***
Доченька, моя добрая и светлая девочка! Пусть у тебя обязательно все и всегда получается, ведь ты у меня умничка! Радуйся новому дню, будь самой красивой и радостной. Люблю тебя всем сердцем и знай, что я всегда рядом с тобой!
Поздравление дочери на день рождения от мамы в стихах
Когда была во мне ты точкой, дочка,
Я и представить не могла,
Как может маленький комочек
Так много подарить тепла!
Родные, милые мне глазки,
Спросонья: "мама", невзначай,
И перед сном добрые сказки,
Весь мир на паузу поставь!
Ты повзрослела, изменилась,
Но всё – родная маме дочь,
Я так люблю тебя, пусть в жизни
Как в сказке сложится всё в точь!
***
Моя гордость, моё совершенство,
Моё лучшее произведение,
Мою дочку от чистого сердца
Поздравляю я с днём рождения!
Пусть тебе бесконечно сияет
Солнце только самое яркое,
И пусть с щедростью награждает
Жизнь тебя дорогими подарками.
***
Милая доченька, счастье любимое,
Богом небесным нежно хранимая,
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
Быть очень сильной, доброй желаю!
Чтобы любила, любимой была,
Честно и мудро долго жила,
Радость несла, щедро людям дарила,
Мир этот Божий нежно любила!
Красивое поздравление дочери с днем рождения от мамы
Что пожелать на день рождения дочке? Только самого лучшего. Поэтому желаю тебе, родная, счастья. В этом простом слове заключен целый мир, ведь счастье включает в себя то, о чем не всегда можно рассказать словами… Просто чувствуй себя счастливой — и пусть эта радость не покидает тебя, помогает жить каждый день полной жизнью и всегда улыбаться!
***
Самым светлым днем моей жизни был день твоего рождения. Меня радовали твои первые шаги, твои первые слова, особенно, когда ты звала меня, искорки счастья в твоих глазах до сих пор значат для меня больше всего на свете, я смеюсь вместе с тобой и грущу, когда тебе грустно. Поздравляю тебя, частичка моего сердца!
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения дочери родителей.