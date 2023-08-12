Поздравление с днем рождения мужа подруги: лучшие пожелания в стихах, прозе и открытки

Муж подруги оценит знак внимания в свой день рождения

День рождения мужа подруги — прекрасный повод поздравить с праздником и ее и его. Поздравить подругу с днем рождения мужа можно традиционно своими словами, или приготовить для этого случая красивый стих. Поздравления мужу подруги с днем рождения тоже могут быть в прозе или стихах. Главное — чтобы все ваши пожелания были искренними.

Ищете красивое и прикольное поздравление с днем рождения мужу подруги? Загляните в эту подборку пожеланий, которую составил "Телеграф". Здесь собраны стихи и проза на любой вкус. Выберите понравившееся вам поздравление и отправьте имениннику в Viber или Telegram, или же поздравьте лично на дне рождении.

Поздравление подруге с днем рождения мужа в стихах

У тебя, подруга, муж — просто загляденье.

Поздравляю я его с этим днем рожденья!

Пожелать спешу добра и здоровья вдоволь,

Чтоб любви у вас всегда было просто море!

И в семье лишь мир и лад радостно царили,

Чтобы все деньки подряд счастье приносили.

Чтоб исполнились мечты, давние желанья,

Чтоб друг другу вы несли свет и пониманье!

***

Повезло тебе, подруга,

С потрясающим супругом.

С днем рождения его!

Пожелать хочу всего —

Чтоб всё пело, и плясало,

И росло, и процветало.

Чтоб здоровым был всегда,

Не грустил чтоб никогда,

Зарабатывал прилично.

Чтоб дела все шли отлично,

Чтоб любили вы друг друга,

Моя милая подруга!

***

Муж у тебя, подруженька, красивый.

Желаю, чтобы был он и счастливым,

Любимым, обожаемым и нежным.

И любящим таким же, как и прежде!

Я с днем рожденья мужа поздравляю.

Здоровья, силы, бодрости желаю,

Карьеры быстрой, денежек побольше,

Чтоб жили вы в любви, согласии дольше!

Чтобы друг друга, деточек любили,

Почаще целовали и хвалили.

Чтоб дом ваш был уютным, очень теплым,

А мир вокруг — красивым, очень добрым!

***

Скажи-ка, милая подруга,

Вот как звезда упала так,

Нашла такого ты супруга,

Какой судьба давала знак?

И где такие обитают,

Расскажешь ты всерьез потом,

А мы сегодня поздравляем,

За мужа твоего поём!

Ты будь уверенным мужчиной,

Поменьше хлопот и забот,

Не стань окованным рутиной,

Успеха, славы и высот!

Поздравление мужу подруги в стихах

***

С днем рождения поздравляю,

Муж подруженьки моей!

И от всей души желаю:

Будь здоровым, не болей!

Чтоб хватало сил работать,

Умножать казну свою,

Окружать жену заботой,

Да и всю свою семью.

Ты люби ее всем сердцем,

На руках всегда носи,

Будь крутым и четким перцем,

И давай нам с ней тусить!

***

Желаю здоровым всегда тебе быть,

Подругу лелеять мою и любить.

И чтобы она обожала тебя

Так, чтоб без любви ни единого дня!

Пусть счастьем и радостью полнится дом,

Уют и достаток присутствуют в нём.

Пусть в отпуске — горы, отели, моря,

И звезды удачу пускай посулят.

Пусть будет всё слаженно, четко и ясно:

Работа — доходной, здоровье — прекрасным.

Удачи, любви, оптимизма, везения

Тебе и подруге моей. С днем рождения!

***

Могучие плечи, железная воля,

Серьезность в работе, улыбка друзьям.

Желаем отправиться в отпуск на море,

Дав отдых заботам, трудам и делам.

Зарплату — побольше, с женой быть почаще,

И счастье приходит пусть день ото дня.

Пусть жизнь будет сладкой, как мёд, даже слаще.

Бокал поднимай, поздравляем тебя!

***

Муж моей лучшей подруги

Для меня стал тоже другом.

Твой сегодня день рождения,

И мои вот поздравления:

Пусть в семье твоей живут

Счастье, радость и уют.

Пусть жена все успевает

И капризы выполняет:

На рыбалку отпускает,

Про футбол не забывает.

Настроение не портит

И всегда тебя заводит!

***

С днем рожденья! Счастья, благ,

Веселья, радости, удачи,

В семье спокойствия, добра,

Любви и нежности ребячьей.

Быть лучшим мужем на земле

Моей прекраснейшей подруге,

Пусть в вашей жизни и судьбе

Не будет места злу и скуке.

Свершений ярких и богатств,

Карьеры, роста и удачи

На ужин только вкусных яств,

Не пропускать любимых матчей!

Стихи любят не все. Поэтому поздравить мужа подруги с днем рождения можно и душевными пожеланиями своими словами.

Поздравление мужу подруги с днем рождения в прозе

Прекрасного и замечательного человека, доброго и весёлого мужа моей подруги поздравляю с днём рождения! Хочется пожелать семейного счастья и стабильного блага, уютного дома и постоянного тепла, высокого достатка и потрясающих возможностей жизни, долговечного счастья, радостных эмоций и огромной удачи.

***

С днем рождения! Желаю тебе здоровья, вдохновения и успехов. Пусть твой дом всегда будет наполнен теплотой и уютом, а в семье царят мир и взаимопонимание. Пусть любовь твоей жены оберегает тебя от всех неприятностей и греет душу. Преодолевай все трудности, будь настоящим мужчиной и реализуй все поставленные цели!

***

Поздравляю с днем рождения замечательного мужа моей подруги. Желаю от души крепких сил и доброты души, большого оптимизма и удачи, успешной деятельности и высоких доходов, выгодных предложений жизни и неугасаемого семейного счастья.

***

С днём рождения хочу поздравить замечательного супруга моей хорошей подруги. Я от души желаю тебе силы духа и бодрости тела, большой удачи на пути и много славных дел. Желаю оставаться непобедимой и нерушимой крепостью для своей семьи, успешным деятелем и просто добрым человеком. Пусть в твоём доме царит радость и счастье, достаток и любовь.

***

Поздравляю с днем рождения замечательного супруга моей подруги, доброго и хорошего человека! Желаю, чтобы никогда не иссяк запас твоих сил и оптимизма, чтобы все преграды на пути к успеху и зависть недоброжелателей тебе были нипочем. Пусть твоя семья всегда остается дружной, крепкой и счастливой, пусть твои старания и упорство приносят высокие результаты и щедрые плоды.

***

Поздравляю с днем рождения мужа своей подруги!

Желаю, чтобы ты был окружен вниманием и заботой. Пусть везде будет успех и удача. Желаю великолепного самочувствия, прекрасной работы, увлекательного хобби и массу положительных эмоций! Пусть твои мечты исполняются и делают тебя истинно счастливым!

***

Лучшему мужу любимой подруги и просто замечательному мужчине в день рождения шлю море поздравлений! Пусть в этот день будут только приятные моменты! Пускай родные в праздник согревают теплом и вниманием! Пусть в этот день начнется эпоха новых побед, и все твои наполеоновские планы начнут воплощаться в жизнь!

***

Я поздравляю с днём рождения хорошего человека, мужчину твёрдого слова и уверенной силы, супруга моей подруги. А пожелать спешу семейного уюта, мира и любви, душевного тепла, богатства и надежды, яркого света на пути к счастью и в мыслях каждого дня.

Поздравление мужа подруги не потребует много сил и затрат. Зато подарит позитивные эмоции имениннику у всей его семье.

Поздравления для мужа подруги в открытках

Открытка мужу подруги

Поздравление мужа подруги с днем рождения

Открытка с днем рождения мужу подруги

Картинка мужу подруги на день рождения

С днем рождения мужу подруги

Открытка подруге с днем рождения мужа

Открытка подруге с днем рождения мужа

Поздравление подруге с днем рождения мужа

Открытка подруге с днем рождения мужа

Пожелания подруге с днем рождения мужа

Картинка подруге с днем рождения мужа

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения мужчине во время войны.