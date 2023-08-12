Поздравление с днем рождения мужа подруги: лучшие пожелания в стихах, прозе и открытки
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Муж подруги оценит знак внимания в свой день рождения
День рождения мужа подруги — прекрасный повод поздравить с праздником и ее и его. Поздравить подругу с днем рождения мужа можно традиционно своими словами, или приготовить для этого случая красивый стих. Поздравления мужу подруги с днем рождения тоже могут быть в прозе или стихах. Главное — чтобы все ваши пожелания были искренними.
Ищете красивое и прикольное поздравление с днем рождения мужу подруги? Загляните в эту подборку пожеланий, которую составил "Телеграф". Здесь собраны стихи и проза на любой вкус. Выберите понравившееся вам поздравление и отправьте имениннику в Viber или Telegram, или же поздравьте лично на дне рождении.
Поздравление подруге с днем рождения мужа в стихах
У тебя, подруга, муж — просто загляденье.
Поздравляю я его с этим днем рожденья!
Пожелать спешу добра и здоровья вдоволь,
Чтоб любви у вас всегда было просто море!
И в семье лишь мир и лад радостно царили,
Чтобы все деньки подряд счастье приносили.
Чтоб исполнились мечты, давние желанья,
Чтоб друг другу вы несли свет и пониманье!
***
Повезло тебе, подруга,
С потрясающим супругом.
С днем рождения его!
Пожелать хочу всего —
Чтоб всё пело, и плясало,
И росло, и процветало.
Чтоб здоровым был всегда,
Не грустил чтоб никогда,
Зарабатывал прилично.
Чтоб дела все шли отлично,
Чтоб любили вы друг друга,
Моя милая подруга!
***
Муж у тебя, подруженька, красивый.
Желаю, чтобы был он и счастливым,
Любимым, обожаемым и нежным.
И любящим таким же, как и прежде!
Я с днем рожденья мужа поздравляю.
Здоровья, силы, бодрости желаю,
Карьеры быстрой, денежек побольше,
Чтоб жили вы в любви, согласии дольше!
Чтобы друг друга, деточек любили,
Почаще целовали и хвалили.
Чтоб дом ваш был уютным, очень теплым,
А мир вокруг — красивым, очень добрым!
***
Скажи-ка, милая подруга,
Вот как звезда упала так,
Нашла такого ты супруга,
Какой судьба давала знак?
И где такие обитают,
Расскажешь ты всерьез потом,
А мы сегодня поздравляем,
За мужа твоего поём!
Ты будь уверенным мужчиной,
Поменьше хлопот и забот,
Не стань окованным рутиной,
Успеха, славы и высот!
Поздравление мужу подруги в стихах
***
С днем рождения поздравляю,
Муж подруженьки моей!
И от всей души желаю:
Будь здоровым, не болей!
Чтоб хватало сил работать,
Умножать казну свою,
Окружать жену заботой,
Да и всю свою семью.
Ты люби ее всем сердцем,
На руках всегда носи,
Будь крутым и четким перцем,
И давай нам с ней тусить!
***
Желаю здоровым всегда тебе быть,
Подругу лелеять мою и любить.
И чтобы она обожала тебя
Так, чтоб без любви ни единого дня!
Пусть счастьем и радостью полнится дом,
Уют и достаток присутствуют в нём.
Пусть в отпуске — горы, отели, моря,
И звезды удачу пускай посулят.
Пусть будет всё слаженно, четко и ясно:
Работа — доходной, здоровье — прекрасным.
Удачи, любви, оптимизма, везения
Тебе и подруге моей. С днем рождения!
***
Могучие плечи, железная воля,
Серьезность в работе, улыбка друзьям.
Желаем отправиться в отпуск на море,
Дав отдых заботам, трудам и делам.
Зарплату — побольше, с женой быть почаще,
И счастье приходит пусть день ото дня.
Пусть жизнь будет сладкой, как мёд, даже слаще.
Бокал поднимай, поздравляем тебя!
***
Муж моей лучшей подруги
Для меня стал тоже другом.
Твой сегодня день рождения,
И мои вот поздравления:
Пусть в семье твоей живут
Счастье, радость и уют.
Пусть жена все успевает
И капризы выполняет:
На рыбалку отпускает,
Про футбол не забывает.
Настроение не портит
И всегда тебя заводит!
***
С днем рожденья! Счастья, благ,
Веселья, радости, удачи,
В семье спокойствия, добра,
Любви и нежности ребячьей.
Быть лучшим мужем на земле
Моей прекраснейшей подруге,
Пусть в вашей жизни и судьбе
Не будет места злу и скуке.
Свершений ярких и богатств,
Карьеры, роста и удачи
На ужин только вкусных яств,
Не пропускать любимых матчей!
Стихи любят не все. Поэтому поздравить мужа подруги с днем рождения можно и душевными пожеланиями своими словами.
Поздравление мужу подруги с днем рождения в прозе
Прекрасного и замечательного человека, доброго и весёлого мужа моей подруги поздравляю с днём рождения! Хочется пожелать семейного счастья и стабильного блага, уютного дома и постоянного тепла, высокого достатка и потрясающих возможностей жизни, долговечного счастья, радостных эмоций и огромной удачи.
***
С днем рождения! Желаю тебе здоровья, вдохновения и успехов. Пусть твой дом всегда будет наполнен теплотой и уютом, а в семье царят мир и взаимопонимание. Пусть любовь твоей жены оберегает тебя от всех неприятностей и греет душу. Преодолевай все трудности, будь настоящим мужчиной и реализуй все поставленные цели!
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Поздравляю с днем рождения замечательного мужа моей подруги. Желаю от души крепких сил и доброты души, большого оптимизма и удачи, успешной деятельности и высоких доходов, выгодных предложений жизни и неугасаемого семейного счастья.
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С днём рождения хочу поздравить замечательного супруга моей хорошей подруги. Я от души желаю тебе силы духа и бодрости тела, большой удачи на пути и много славных дел. Желаю оставаться непобедимой и нерушимой крепостью для своей семьи, успешным деятелем и просто добрым человеком. Пусть в твоём доме царит радость и счастье, достаток и любовь.
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Поздравляю с днем рождения замечательного супруга моей подруги, доброго и хорошего человека! Желаю, чтобы никогда не иссяк запас твоих сил и оптимизма, чтобы все преграды на пути к успеху и зависть недоброжелателей тебе были нипочем. Пусть твоя семья всегда остается дружной, крепкой и счастливой, пусть твои старания и упорство приносят высокие результаты и щедрые плоды.
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Поздравляю с днем рождения мужа своей подруги!
Желаю, чтобы ты был окружен вниманием и заботой. Пусть везде будет успех и удача. Желаю великолепного самочувствия, прекрасной работы, увлекательного хобби и массу положительных эмоций! Пусть твои мечты исполняются и делают тебя истинно счастливым!
***
Лучшему мужу любимой подруги и просто замечательному мужчине в день рождения шлю море поздравлений! Пусть в этот день будут только приятные моменты! Пускай родные в праздник согревают теплом и вниманием! Пусть в этот день начнется эпоха новых побед, и все твои наполеоновские планы начнут воплощаться в жизнь!
***
Я поздравляю с днём рождения хорошего человека, мужчину твёрдого слова и уверенной силы, супруга моей подруги. А пожелать спешу семейного уюта, мира и любви, душевного тепла, богатства и надежды, яркого света на пути к счастью и в мыслях каждого дня.
Поздравление мужа подруги не потребует много сил и затрат. Зато подарит позитивные эмоции имениннику у всей его семье.
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