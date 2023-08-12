Привітання з днем народження чоловікові подруги: найкращі побажання у віршах, прозі та листівки

Чоловік подруги оцінить знак уваги у свій день народження

День народження чоловіка подруги — чудова нагода привітати зі святом і її та його. Привітати подругу з днем народження чоловіка можна традиційно своїми словами, або приготувати для цього гарний вірш. Привітання чоловікові подруги з днем народження також можуть бути у прозі чи віршах. Головне — щоб усі ваші побажання були щирими.

Шукаєте гарне та прикольне привітання з днем народження чоловікові подруги? Загляньте в цю добірку побажань, яку склав "Телеграф". Тут зібрані вірші та проза, а також листівки на будь-який смак. Виберіть вітання, що сподобалося, і відправте імениннику в Viber або Telegram, або ж привітайте особисто на дні народження.

Привітання чоловікові подруги у віршах

Вітаю з роками, що завітали,

У твоє бурхливе життя!

Живи так,щоб було що пригадати

Коли доживеш ти у щасті до ста!

Твори й висот нових досягай,

Я знаю,ти зможеш багато,

Створи на землі свій малесенький рай,

Нехай у душі кожен день буде свято!

***

Шановному добродію вітання

З народженням, сердечні побажання:

Щоб мир в країні був і мир на серці,

Щоб не засохло радості джерельце!

Щоб вас любили щиро, поважали

І без уваги вас не залишали,

Всім рідним і близьким — здоров’я, сили,

Щоб доля на руках завжди носила!

Хай буде Боже вам благословення,

Щасливим і багатим сьогодення,

Щоб друзі вас повік не забували,

Здоров’я щоб було, немов із сталі!

***

Бажаю в цей день позитивних емоцій,

Щоб протягом року було що згадати,

Удача б чекала на кожному кроці,

І линуло щастя до вашої хати.

В кар’єрі хай станеться успіх шалений,

Тепло і кохання хай буде в сім’ї.

А також сталеві здоров’я і нерви,

Щоб мрії здійснити сміливі свої.

***

З днем народження вітаю!

І бажаю, щоб життя

Відчиняло усі двері

До успішного буття.

Зичу сили і здоров’я,

Радості й моря удач.

Щоб вирішувалась легко

Кожна з безлічі задач.

Щоб роботу й відпочинок

Завжди поєднати міг.

Я добра бажаю щиро

І натхнення повен міх.

***

Щоб вистачало на все грошей,

Здоров’я щоб було хороше,

Щоб здійснились всі бажання,

Щоб радів від здивування,

Новий день щоб був тепліше,

Виглядав щоб ти гарніше,

Щоб в житті все йшло на користь,

Щоб робив ти все на совість!

З днем народження вітаю,

Щоб сильним був, тобі бажаю!

***

Вітаю з Днем народження тебе!

Хай поруч завжди успіх йде.

Хай радістю наповнюється дім

І все чудово буде у житті твоїм.

Здоров’я я тобі бажаю і удачі,

Хай стороною обійдуть усі невдачі.

І радості у кожному моменті,

Нехай приносить день аплодисменти.

***

Бажаю тобі грошеняток зелених,

Щоб всі не вміщались в обоїх кишенях,

Чарочку добру, сальце з часничком,

Тачку, щоб їздити швидко кругом,

Фігуру спортивну, друзів багато,

Щоб в центрі була непоганая хата,

Хай сходять жінки усі зглузду від тебе,

А ти був від щастя на сьомому небі!

***

Бажаю успіхів й натхнення,

Удачних справ у сьогоденні.

По кар’єрних сходах йди,

Досягай завжди мети.

Хай тебе всі поважають,

Цінять і добра бажають.

Будь здоровим, будь щасливим,

А іще — веселим й щирим.

***

Я в день народження бажаю,

Щоб в щасті і достатку жив,

Щоб ти любив завжди лиш щиро,

Щоб віддано завжди дружив.

Нехай здійсняться твої мрії,

Життя дарує позитив,

І відкриває тобі двері

В широкий вимір перспектив.

***

Вітаю щиро я зі святом!

Хай буде мудрості багато,

І сили, й розуму, й відваги,

Щоб кожен день давав наснагу.

Прекрасного тобі кохання,

А ще кар’єрного зростання.

Бажаю здійснення всіх мрій.

Ти не сумуй і не хворій!

Вірші люблять не всі. Тому привітати чоловіка подруги з днем народження можна і душевними побажаннями своїми словами.

Привітання чоловікові подруги з днем народження у прозі

Прекрасну та чудову людину, доброго та веселого чоловіка моєї подруги вітаю з днем народження! Хочеться побажати сімейного щастя та стабільного блага, затишного будинку та постійного тепла, високого достатку та приголомшливих можливостей життя, довговічного щастя, радісних емоцій та величезної удачі.

***

З Днем народження! Бажаю тобі здоров’я, натхнення та успіхів. Нехай твій дім завжди буде наповнений теплом і затишком, а в сім’ї панують мир та порозуміння. Нехай любов твоєї дружини оберігає тебе від усіх неприємностей і гріє душу. Подолай усі труднощі, будь справжнім чоловіком та реалізуй усі поставлені цілі!

***

Вітаю з днем народження чудового чоловіка моєї подруги. Бажаю від душі міцних сил і доброти душі, великого оптимізму та удачі, успішної діяльності та високих доходів, вигідних пропозицій життя та незгасного сімейного щастя.

***

З днем народження хочу привітати чудового чоловіка моєї хорошої подруги. Я від душі бажаю тобі сили духу та бадьорості тіла, великої удачі на шляху та багато славних справ. Бажаю залишатися непереможною та непорушною фортецею для своєї сім’ї, успішним діячем і просто доброю людиною. Нехай у твоєму домі панує радість і щастя, достаток та любов.

***

Вітаю з днем народження чудового чоловіка моєї подруги, доброї та доброї людини! Бажаю, щоб ніколи не вичерпався запас твоїх сил та оптимізму, щоб усі перешкоди на шляху до успіху та заздрість недоброзичливців тобі були байдужими. Нехай твоя сім’я завжди залишається дружною, міцною та щасливою, нехай твої старання та завзятість приносять високі результати та щедрі плоди.

***

Вітаю із днем народження чоловіка своєї подруги!

Бажаю, щоб ти був оточений увагою та турботою. Нехай скрізь буде успіх та успіх. Бажаю чудового самопочуття, чудової роботи, захоплюючого хобі та масу позитивних емоцій! Нехай твої мрії виконуються і роблять тебе щасливим!

***

Найкращому чоловікові улюбленої подруги та просто чудовому чоловікові в день народження шлю море поздоровлень! Нехай у цей день будуть лише приємні моменти! Нехай рідні у свято зігрівають теплом та увагою! Нехай цього дня розпочнеться епоха нових перемог, і всі твої наполеонівські плани почнуть втілюватись у життя!

***

Я вітаю з днем народження доброї людини, чоловіка твердого слова та впевненої сили, дружина моєї подруги. А побажати поспішати сімейного затишку, миру та любові, душевного тепла, багатства та надії, яскравого світла на шляху до щастя та у думках кожного дня.

Привітання чоловіка подруги не вимагатиме багато сил і витрат. Натомість подарує позитивні емоції імениннику у всій його родині.

Привітання для чоловіка подруги у листівках

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