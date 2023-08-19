С Преображением Господним! Душевные поздравления с праздником и красочные открытки

Праздник Преображения Господнего также известен под названием Яблочный Спас

В августе у православных христиан и греко-католиков немало важных праздников. Одни из них – Преображение Господне, в народе чаще называемое Яблочным Спасом. В это время собирают первый урожай яблок, что и отразилось на названии даты.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток с Преображением Господним. В 2023 году дата выпадет на субботу 19 августа. К слову, так мы отмечаем праздник в последний раз. С сентября вступит в силу новый церковный календарь, согласно которому Яблочный Спас переносится на 6 августа.

Верующие 19 августа не только посещают церкви и освящают яблоки, мед и хлебные колосья. Священники делают акцент на духовном смысле праздника Преображения, призывая к осознанию своего христианского предназначения. Как говорится в религиозных текстах, за 40 дней до распятия Иисус Христос оказался на горе Фавор, где преобразился пред своими учениками в "божественном свете". Отсюда и возник праздник, именуемый Преображением Господним.

Открытки с Преображением Господним

Поздравления с Преображением Господним 2023

Преображение Господне: картинки с праздником

Ранее "Телеграф" рассказывал о других важных церковных праздниках августа 2023 года. Кроме трех Спасов украинцы отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.