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З Преображенням Господнім! Душевні привітання зі святом та барвисті листівки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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19 серпня – Преображення Господнє
19 серпня – Преображення Господнє. Фото Freepik

Свято Преображення Господнього також відоме під назвою Яблучний Спас

В серпні у православних християн і греко-католиків чимало важливих свят. Одне з них – Преображення Господнє, у народі найчастіше зветься Яблучним Спасом. У цей час збирають перший урожай яблук, що й позначилося на назві дати.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок із Преображенням Господнім. В 2023 році дата випаде на суботу 19 серпня. До речі, так ми відзначаємо свято востаннє. З вересня набуде чинності новий церковний календар, згідно з яким Яблучний Спас переноситься на 6 серпня.

Віряни 19 серпня не лише відвідують церкви й освячують яблука, мед та хлібні колосся. Священики наголошують на духовному сенсі свята Преображення, закликаючи до усвідомлення свого християнського призначення. Як говориться в релігійних текстах, за 40 днів до розп’яття Ісус Христос опинився на горі Фавор, де преобразився перед своїми учнями у "божественному світлі". Звідси й виникло свято, яке називалося Преображенням Господнім.

Листівки з Преображенням Господнім

З Преображенням Господнім
З Преображенням Господнім
З Преображенням Господнім

Вітання з Преображенням Господнім 2023

Листівка з Преображенням
Листівка з Преображенням
Листівка з Преображенням

Преображення Господнє: картинки зі святом

Преображення Господнє вітання
Преображення Господнє вітання
Преображення Господнє вітання

Раніше "Телеграф" розповідав про інші важливі церковні свята серпня 2023 року. Окрім трьох Спасів українці відзначать Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

Теги:
#Яблуневий Спас #Преображення Господнє #Листівки