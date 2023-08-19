З Преображенням Господнім! Душевні привітання зі святом та барвисті листівки

Свято Преображення Господнього також відоме під назвою Яблучний Спас

В серпні у православних християн і греко-католиків чимало важливих свят. Одне з них – Преображення Господнє, у народі найчастіше зветься Яблучним Спасом. У цей час збирають перший урожай яблук, що й позначилося на назві дати.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок із Преображенням Господнім. В 2023 році дата випаде на суботу 19 серпня. До речі, так ми відзначаємо свято востаннє. З вересня набуде чинності новий церковний календар, згідно з яким Яблучний Спас переноситься на 6 серпня.

Віряни 19 серпня не лише відвідують церкви й освячують яблука, мед та хлібні колосся. Священики наголошують на духовному сенсі свята Преображення, закликаючи до усвідомлення свого християнського призначення. Як говориться в релігійних текстах, за 40 днів до розп’яття Ісус Христос опинився на горі Фавор, де преобразився перед своїми учнями у "божественному світлі". Звідси й виникло свято, яке називалося Преображенням Господнім.

Листівки з Преображенням Господнім

Вітання з Преображенням Господнім 2023

Преображення Господнє: картинки зі святом

Раніше "Телеграф" розповідав про інші важливі церковні свята серпня 2023 року. Окрім трьох Спасів українці відзначать Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.