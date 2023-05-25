Коли відзначаємо Преображення Господнє за новим календарем: дата

Преображення Господнє у народі називають Яблучний Спас.

У середу, 24 травня, відбулася дуже важлива подія — ПЦУ затвердила повний перехід на новий (юліанський) календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Наприклад, святкування Трійці не зміниться, адже свято не має фіксованої дати, а ось дата Преображення Господнього — змінюється.

Щоб ви не плуталися, "Телеграф" розповідає, коли відзначатиметься Преображення у 2023 та 2024 роках, враховуючи перехід Православної церкви України на юліанський календар.

Коли Преображення у 2023 та 2024 роках: дати

Преображення Господнє або Яблучний Спас, як його називають у народі, завжди відзначалося 19 серпня. Це свято, яке відноситься до дванадцяти найважливіших подій у житті Христа та Богородиці. Цього дня церква згадує подію, коли Ісус Христос постав перед християнами у божественному світлі.

Оскільки перехід з григоріанського календаря на юліанський має відбутися лише з 1 вересня 2023 року, це означає, що Преображення цього року відзначатиметься "по-старому" — 19 серпня, а ось у 2024 році дата вже зміниться і буде — 6 серпня.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.