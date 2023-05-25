Когда отмечаем Преображение Господне по новому календарю: дата

Преображение Господне в народе называют Яблочный Спас.

В среду, 24 мая, состоялось очень важное событие — ПЦУ утвердила полный переход на новый (юлианский) календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. К примеру, празднование Троицы не изменится, ведь у праздника нет фиксированной даты, а вот дата Преображения Господнего — меняется.

Чтобы вы не путались, "Телеграф" рассказывает, когда будет отмечаться Преображение в 2023 и 2024 году, учитывая переход Православной церкви Украины на юлианский календарь.

Когда Преображение в 2023 и 2024 году: даты

Преображение Господне или Яблочный Спас, как его называют в народе, всегда отмечалось 19 августа. Это торжество, которое относится к двенадцати важнейших событий в жизни Христа и Богородицы. В этот день церковь вспоминает событие, когда Иисус Христос предстал перед христианами в божественном свете.

Поскольку переход с григорианского календаря на юлианский должен состоится только с 1 сентября 2023 года, это значит, что Преображение в этом году будет отмечаться "по-старому" — 19 августа, а вот в 2024 году дата уже изменится и будет — 6 августа.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.