Поздравления с юбилеем 55 лет подруге: самые искренние пожелания в стихах и прозе, красивые открытки
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Выберите самое лучшее поздравление к 55-летию подруге
Юбилей 55 лет — красивая и важная дата в жизни каждой женщины. Это время, когда она уже многого достигла и накопила приличный жизненный опыт, но в то же время еще имеет далекоидущие планы и силы их реализовать. Поэтому поздравление с юбилеем 55 подруге должно быть таким, чтобы она запомнила его на всю жизнь.
Поздравить подругу с 55-летием можно разными способами — отправить смс, либо сказать все теплые слова при личной встрече. Главное — чтобы все было искренне.
"Телеграф" подготовил подборку теплых пожеланий в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить с 55-летием подругу. Также здесь можно выбрать поздравление подруге с 55-летним юбилеем в виде открытки.
Красивое поздравление подруге с 55-летием в стихах
Подружке пятьдесят и пять🥰🍾,
Пришла пора сказать опять:
Хочу, чтоб не грустила ты,
Почаще получать цветы🌺💐🌹.
Нужды не знала и проблем,
Не растревожилась ничем,
От счастья чтоб была пьяна🥂,
Познала мир любви❤️ сполна,
Не вешала прекрасный нос,
Чтоб всё, что хочешь, удалось.
***
Я желаю тебе просыпаться счастливой,
В 55 ощутить, что ты вновь молода💃🥳,
Быть заботливой, доброй, хорошей, любимой,
Не жалеть, что куда-то стремятся года.
Ты, подруга, достойна любви❤️💐 и внимания —
Я желаю тебе это всё получить.
Красоты тебе, радости и понимания,
Для семьи своей каждый денёчек прожить🍷.
***
Тебе сегодня 55.
Отличный повод🍾🥂🎂! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!
***
Паспорт ставит две пятёрки,
И бегут вперёд года,
Ослепительной красоткой
Остаёшься ты всегда🥰🥳💐.
С днём рождения❤️💐🎂, подруга,
Хорошей и расцветай,
Старость пусть бежит в испуге,
Её в двери не пускай!
Пусть глаза всегда сияют
Только радостным огнём,
И в груди любовь большая
Крепче греет с каждым днём!
***
Сколько мы прошли с тобой,
Радость и печаль делили,
В юбилей🎁🎂 чудесный твой
Быть желаю всех счастливей!
Две пятёрки — это знак,
От судьбы презент роскошный,
Пусть всё в жизни будет так,
Как, подруга, ты захочешь.
Бодрячком держись всегда,
Кверху нос, мечтам навстречу,
Лет до ста будь молода
И красива бесконечно!
***
Горячо, сердечно, лично
Мне тебя поздравить надо💐🎁🥂🎂🥳:
Пятьдесят и пять — отлично!
Две пятёрки — это радость.
Сдать экзамен ты сумела
И достойно и блестяще,
А теперь должна быть смелой,
Потому, что в настоящем
Ждут дела и перспективы,
Люди, встречи, ожиданья!
Жизни яркой и красивой,
Вдохновенья, пониманья,
Много сил, здоровья, счастья
От души тебе желаю!
Потому, что в твоей власти
Быть отличной: я — то знаю!
***
Знакомы мы немало дней.
Почти как сёстры друг для друга.
Но вот свершилось — юбилей
Сегодня празднует подруга.
Не будем раскрывать секрет
Про годы, что уж прокатились
С тех самых пор, когда на свет
Моя подруга появилась.
На поздравительной открытке
Кто хочет, тот найдёт ответ:
Пятёрки две в лавровом свитке
Шлют юбилейный свой привет💐🎁🥳🎉.
***
Пятьдесят пять лет, подруга,
Это лучший юбилей💐🍾🥂.
И поэтому сегодня
Огорчаться ты не смей!
Впереди еще так много!❤️💐⭐️
Надо только подождать.
И тем более, родная,
Кто ж здесь может помешать?
Ты цветешь — не увядаешь,
(Будет так, поверь мне, впредь!).
Все желания свершатся —
Надо только захотеть!
***
Подруга дорогая, с юбилеем!🌺🍷🎉🎁
Ты, как и прежде, весела, бодра,
Хотя пятьдесят пятый день рожденья
Уже сегодня встретила с утра!
Так оставайся той же юной феей,
Какой тебя я знаю много лет!
Карман пусть набивается полнее
Купюрами, не горсточкой монет!
И пусть вдогонку восхищенья взгляды
Тебе ещё десятки лет летят.
И станут дни все слаще шоколада,
И радости с визитом посетят!
Поздравление подруге с юбилеем 55 лет своими словами
Поздравляю с 55-летним юбилеем, дорогая подруга! 🥳💐🎉Желаю гармонии и счастья, добра и мира, внимания и любви, радости и спокойствия, достатка и домашнего уюта. Пусть этот возраст откроет второе дыхание, прибавит внутренней уверенности в себе и здоровья, пусть каждый день приносит только позитивные переживания!🌺🥰🥂🎂💐 С днем рождения!
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Поздравляю подругу с юбилеем 55 лет! Дорогая! 🥂🍾🎁🎂👸55 лет — очень важная дата! Желаю, чтобы прекрасное настроение было не только сегодня, а каждый день! Пусть тебя окружают только близкие и надежные люди. Желаю тебе достатка и благополучия, здоровья и огромного счастья. 🥰❤️🥳Оставайся такой же прекрасной и жизнерадостной, и чтобы жизнь была наполнена прекрасными событиями и моментами!
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Дорогая подруга, с юбилеем! 🍾🥂💐Не грусти, 55 лет – это красивое число. За эти годы ты накопила колоссальный опыт, мудрость, приобрела верных друзей. Наслаждайся теперь всем этим богатством! Пусть здоровье и успех сопутствуют тебе во всех благих делах!🎁🌹🥰
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Дорогая подруга! Поздравляю с 55-летием!🎉🎉 Желаю тебе оставаться такой же красивой, счастливой и жизнерадостной! Живи, люби, радуйся жизни, цвети! Здоровья, благополучия, добра, вдохновения, семейного уюта, поддержки близких!💃❤️⭐️ Пусть каждый новый день проходит в гармонии, приносит море позитива, приятного общения!
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Дорогая подруга! Поздравляю тебя с 55-летним юбилеем! Пусть этот прекрасный возраст принесет тебе только радостные впечатления, новые открытия, море счастья, любви, добра. Пусть все самые красивые цветы сегодня будут у твоих ног, а близкие радуют комплиментами и искренними улыбками, лучиками счастья.
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Спешу поздравить любимую подругу с 55 летием. Сегодня прекрасный день — твой день рождения! И это не просто твой праздник, это юбилейная прекрасная дата — 55 лет! 🎂💐🥂И я от души тебя поздравляю и желаю всего самого доброго, светлого и приятного! Пусть тебя всегда окружают твои родные и близкие, пусть исполняются самые заветные и смелые мечты. Просто будь здорова и счастлива!💃❤️
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Что нужно человеку в 55 лет? Уверенность в завтрашнем дне, возможность не растерять чувство юмора. В этом возрасте надо меньше слушать недовольных жизнью людей и не позволять мелким недомоганиям вмешиваться в привычный ритм жизни. С юбилеем! Пусть все вокруг тебя искрится позитивом, энтузиазмом и надеждой на то, что все хорошее никогда не заканчивается.
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С 55-летним юбилеем, подруга! Ты нас радуешь своим гостеприимством, участливостью и крепкими объятиями при встрече — пусть ничего не меняется и дальше. Желаю лишь чаще видеть радость в твоих разговорах и позитив в твоих мыслях. Меньше хмурься; помни, это негативно отражается на твоей внешности. Пусть на твоем прекрасном лице не будет места морщинам и слезам❤️💐🎂.
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От всей души поздравляю тебя с юбилеем, с твоими счастливыми 55 годами! 🎁🎉🥳Я желаю тебе долгих лет, крепкого здоровья и отличного приподнятого настроения. Пусть твоё сердце трепещет от счастья и восторга, пусть радость никогда не сходит с лица твоего, пусть сбудутся заветнейшие желания и мечты. Поздравляю от души💃🌺🎉 Ура!
Открытки поздравить подругу с юбилеем 55 лет
Картинки с юбилеем подруге 55
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления женщине с юбилеем.