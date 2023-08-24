Поздравления с юбилеем 55 лет подруге: самые искренние пожелания в стихах и прозе, красивые открытки

Выберите самое лучшее поздравление к 55-летию подруге

Юбилей 55 лет — красивая и важная дата в жизни каждой женщины. Это время, когда она уже многого достигла и накопила приличный жизненный опыт, но в то же время еще имеет далекоидущие планы и силы их реализовать. Поэтому поздравление с юбилеем 55 подруге должно быть таким, чтобы она запомнила его на всю жизнь.

Поздравить подругу с 55-летием можно разными способами — отправить смс, либо сказать все теплые слова при личной встрече. Главное — чтобы все было искренне.

"Телеграф" подготовил подборку теплых пожеланий в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить с 55-летием подругу. Также здесь можно выбрать поздравление подруге с 55-летним юбилеем в виде открытки.

Красивое поздравление подруге с 55-летием в стихах

Подружке пятьдесят и пять🥰🍾,

Пришла пора сказать опять:

Хочу, чтоб не грустила ты,

Почаще получать цветы🌺💐🌹.

Нужды не знала и проблем,

Не растревожилась ничем,

От счастья чтоб была пьяна🥂,

Познала мир любви❤️ сполна,

Не вешала прекрасный нос,

Чтоб всё, что хочешь, удалось.

***

Я желаю тебе просыпаться счастливой,

В 55 ощутить, что ты вновь молода💃🥳,

Быть заботливой, доброй, хорошей, любимой,

Не жалеть, что куда-то стремятся года.

Ты, подруга, достойна любви❤️💐 и внимания —

Я желаю тебе это всё получить.

Красоты тебе, радости и понимания,

Для семьи своей каждый денёчек прожить🍷.

***

Тебе сегодня 55.

Отличный повод🍾🥂🎂! Поздравляем!

Прожить жизнь долгую без бед

От всей души тебе желаем!

Пусть будет всё, что нужно, в ней:

Здоровье, сила, понимание,

Поддержка близких и друзей,

Взаимовыручка, внимание,

Тепло, взаимная любовь,

Мечты, надежды и желания,

Улыбки, радость вновь и вновь,

Успех, удача, процветание!

***

Паспорт ставит две пятёрки,

И бегут вперёд года,

Ослепительной красоткой

Остаёшься ты всегда🥰🥳💐.

С днём рождения❤️💐🎂, подруга,

Хорошей и расцветай,

Старость пусть бежит в испуге,

Её в двери не пускай!

Пусть глаза всегда сияют

Только радостным огнём,

И в груди любовь большая

Крепче греет с каждым днём!

***

Сколько мы прошли с тобой,

Радость и печаль делили,

В юбилей🎁🎂 чудесный твой

Быть желаю всех счастливей!

Две пятёрки — это знак,

От судьбы презент роскошный,

Пусть всё в жизни будет так,

Как, подруга, ты захочешь.

Бодрячком держись всегда,

Кверху нос, мечтам навстречу,

Лет до ста будь молода

И красива бесконечно!

***

Горячо, сердечно, лично

Мне тебя поздравить надо💐🎁🥂🎂🥳:

Пятьдесят и пять — отлично!

Две пятёрки — это радость.

Сдать экзамен ты сумела

И достойно и блестяще,

А теперь должна быть смелой,

Потому, что в настоящем

Ждут дела и перспективы,

Люди, встречи, ожиданья!

Жизни яркой и красивой,

Вдохновенья, пониманья,

Много сил, здоровья, счастья

От души тебе желаю!

Потому, что в твоей власти

Быть отличной: я — то знаю!

***

Знакомы мы немало дней.

Почти как сёстры друг для друга.

Но вот свершилось — юбилей

Сегодня празднует подруга.

Не будем раскрывать секрет

Про годы, что уж прокатились

С тех самых пор, когда на свет

Моя подруга появилась.

На поздравительной открытке

Кто хочет, тот найдёт ответ:

Пятёрки две в лавровом свитке

Шлют юбилейный свой привет💐🎁🥳🎉.

***

Пятьдесят пять лет, подруга,

Это лучший юбилей💐🍾🥂.

И поэтому сегодня

Огорчаться ты не смей!

Впереди еще так много!❤️💐⭐️

Надо только подождать.

И тем более, родная,

Кто ж здесь может помешать?

Ты цветешь — не увядаешь,

(Будет так, поверь мне, впредь!).

Все желания свершатся —

Надо только захотеть!

***

Подруга дорогая, с юбилеем!🌺🍷🎉🎁

Ты, как и прежде, весела, бодра,

Хотя пятьдесят пятый день рожденья

Уже сегодня встретила с утра!

Так оставайся той же юной феей,

Какой тебя я знаю много лет!

Карман пусть набивается полнее

Купюрами, не горсточкой монет!

И пусть вдогонку восхищенья взгляды

Тебе ещё десятки лет летят.

И станут дни все слаще шоколада,

И радости с визитом посетят!

Поздравление подруге с юбилеем 55 лет своими словами

Поздравляю с 55-летним юбилеем, дорогая подруга! 🥳💐🎉Желаю гармонии и счастья, добра и мира, внимания и любви, радости и спокойствия, достатка и домашнего уюта. Пусть этот возраст откроет второе дыхание, прибавит внутренней уверенности в себе и здоровья, пусть каждый день приносит только позитивные переживания!🌺🥰🥂🎂💐 С днем рождения!

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Поздравляю подругу с юбилеем 55 лет! Дорогая! 🥂🍾🎁🎂👸55 лет — очень важная дата! Желаю, чтобы прекрасное настроение было не только сегодня, а каждый день! Пусть тебя окружают только близкие и надежные люди. Желаю тебе достатка и благополучия, здоровья и огромного счастья. 🥰❤️🥳Оставайся такой же прекрасной и жизнерадостной, и чтобы жизнь была наполнена прекрасными событиями и моментами!

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Дорогая подруга, с юбилеем! 🍾🥂💐Не грусти, 55 лет – это красивое число. За эти годы ты накопила колоссальный опыт, мудрость, приобрела верных друзей. Наслаждайся теперь всем этим богатством! Пусть здоровье и успех сопутствуют тебе во всех благих делах!🎁🌹🥰

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Дорогая подруга! Поздравляю с 55-летием!🎉🎉 Желаю тебе оставаться такой же красивой, счастливой и жизнерадостной! Живи, люби, радуйся жизни, цвети! Здоровья, благополучия, добра, вдохновения, семейного уюта, поддержки близких!💃❤️⭐️ Пусть каждый новый день проходит в гармонии, приносит море позитива, приятного общения!

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Дорогая подруга! Поздравляю тебя с 55-летним юбилеем! Пусть этот прекрасный возраст принесет тебе только радостные впечатления, новые открытия, море счастья, любви, добра. Пусть все самые красивые цветы сегодня будут у твоих ног, а близкие радуют комплиментами и искренними улыбками, лучиками счастья.

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Спешу поздравить любимую подругу с 55 летием. Сегодня прекрасный день — твой день рождения! И это не просто твой праздник, это юбилейная прекрасная дата — 55 лет! 🎂💐🥂И я от души тебя поздравляю и желаю всего самого доброго, светлого и приятного! Пусть тебя всегда окружают твои родные и близкие, пусть исполняются самые заветные и смелые мечты. Просто будь здорова и счастлива!💃❤️

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Что нужно человеку в 55 лет? Уверенность в завтрашнем дне, возможность не растерять чувство юмора. В этом возрасте надо меньше слушать недовольных жизнью людей и не позволять мелким недомоганиям вмешиваться в привычный ритм жизни. С юбилеем! Пусть все вокруг тебя искрится позитивом, энтузиазмом и надеждой на то, что все хорошее никогда не заканчивается.

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С 55-летним юбилеем, подруга! Ты нас радуешь своим гостеприимством, участливостью и крепкими объятиями при встрече — пусть ничего не меняется и дальше. Желаю лишь чаще видеть радость в твоих разговорах и позитив в твоих мыслях. Меньше хмурься; помни, это негативно отражается на твоей внешности. Пусть на твоем прекрасном лице не будет места морщинам и слезам❤️💐🎂.

***

От всей души поздравляю тебя с юбилеем, с твоими счастливыми 55 годами! 🎁🎉🥳Я желаю тебе долгих лет, крепкого здоровья и отличного приподнятого настроения. Пусть твоё сердце трепещет от счастья и восторга, пусть радость никогда не сходит с лица твоего, пусть сбудутся заветнейшие желания и мечты. Поздравляю от души💃🌺🎉 Ура!

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Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления женщине с юбилеем.