Вітання з ювілеєм 55 років подрузі: найщиріші побажання у віршах та прозі, гарні листівки
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Виберіть найкраще привітання до 55-річчя подруги
Ювілей 55 років — гарна та важлива дата у житті кожної жінки. Це час, коли вона вже багато досягла і накопичила пристойний життєвий досвід, але водночас ще має далекосяжні плани та сили їх реалізувати. Тому поздоровлення з ювілеєм 55 подрузі має бути таким, щоб вона запам’ятала його на все життя.
Привітати подругу з 55-річчям можна різними способами — відправити смс, або сказати всі теплі слова під час особистої зустрічі. Головне, щоб все було щиро.
"Телеграф" підготував добірку теплих побажань у віршах та прозі, щоб ви могли привітати з 55-річчям подругу. Також тут можна обрати привітання подрузі із 55-річним ювілеєм у вигляді листівки.
Гарне привітання подрузі з 55-річчям у віршах
55 — яка чудова дата!
Дозволь тебе сьогодні привітати!
Бажаю натхнення, успіху, тепла, 🌺💐🌹.
Щоб молодість в душі багато років ще була.
Зичу здоров’я міцного, як горіх,
Хай у оселі твоїй завжди лунає сміх.
Нехай всі рідні люблять й поважають,
А всі твої знайомі — цінують повсякчас!❤️
***
55 — поважний вік!
Життя триває, мов потік.
Бажаю успіху тобі
І бути завжди на коні! 💃🥳.
Щоб всі новини були гарні,
А твій достаток — позахмарний.
Хай усмішка з лиця не сходить
І все завжди в тебе виходить!❤️💐
***
З 55 ювілеєм🍾🥂🎂!
Бажаю злетів й перемог,
Щоб ти ніколи не старіла,
Не знала суму та тривог🥰🥳💐.
Хай усміхнеться тобі доля,
Яскраво сяють хай зірки!
Хай буде в тебе всього доволі❤️💐🎂,
Хай прикрашають тебе роки!
***
П’ять і п’ять — чудова дата!
Щастя хай буде багато,
Друзі щиро помагають,
Радісні часи — тривають:
У достатку та любові
Будь ти сильна та здорова!
***
В ювілей п’ятизірковий⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,
Хай життя буде розкішним:
Щастя — як міцна основа,
Плани всі нехай успішно
Тобі торують шлях до мрії…💐🎁
Хай любов завжди зігріє
Й молодість вертає знову!
***
З ювілеєм я вітаю,
Славлю я п’ятдесят п’ять,
Побажаю сил, натхнення
Не здаватись, так тримать.
Хай щастить, здоров’я буде,
Цілі нові майорять,
Друзі будуть завжди поряд
І близькі хай веселять 💐🎁🥳🎉.
***
Ювілейне гарне свято,
Закликає всіх радіти.
В 50 і 5 ще років❤️💐⭐️
Таке гарне й свіже літо!
Тобі цвісти, пишатись, зріти,
Перемогами радіти,
Бути в гуморі й любові,
І з коханням завжди в змові!
Привітання подрузі з ювілеєм 55 років своїми словами
Вітаю з 55-річним ювілеєм, люба подруго! 🥳💐🎉Бажаю гармонії та щастя, добра і миру, уваги та любові, радості та спокою, достатку та домашнього затишку. Нехай цей вік відкриє друге дихання, додасть внутрішньої впевненості в собі та здоров’я, нехай кожен день приносить лише позитивні переживання! З днем народження!
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Вітаю подругу із ювілеєм 55 років! Дорога! 🥂🍾🎁🎂👸55 років — дуже важлива дата! Бажаю, щоб чудовий настрій був не лише сьогодні, а щодня! Нехай тебе оточують лише близькі та надійні люди. Бажаю тобі достатку та добробуту, здоров’я та величезного щастя. 🥰❤️🥳Залишайся такою ж прекрасною і життєрадісною, і щоб життя було наповнене прекрасними подіями та моментами!
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Дорога подруго, з ювілеєм! 🍾🥂💐Не сумуй, 55 років – це гарне число. За ці роки ти накопичила колосальний досвід, мудрість, набула вірних друзів. Насолоджуйся тепер усім цим багатством! Нехай здоров’я та успіх супроводжують тебе у всіх добрих справах! 🎁🌹🥰
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Дорога подруго! Вітаю з 55-річчям! 🎉🎉 Бажаю тобі залишатися такою ж красивою, щасливою та життєрадісною! Живи, кохай, радуйся життю, квітуй! Нехай кожен новий день проходить у гармонії, приносить море позитиву, приємне спілкування!
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Дорога подруго! Вітаю тебе із 55-річним ювілеєм! Нехай цей прекрасний вік принесе тобі лише радісні враження, нові відкриття, море щастя, кохання, добра. Нехай усі найкрасивіші квіти сьогодні будуть біля твоїх ніг, а близькі радують компліментами та щирими усмішками, промінчиками щастя.
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Поспішаю привітати улюблену подругу з 55-річчям. Сьогодні чудовий день – твій день народження! І це не просто твоє свято, це прекрасна ювілейна дата — 55 років! 🎂💐🥂І я від душі тебе вітаю і бажаю всього найдобрішого, найсвітлішого і найприємнішого! Нехай тебе завжди оточують твої рідні та близькі, нехай виконуються найзаповітніші та сміливіші мрії. Просто будь здорова та щаслива!💃❤️
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Що потрібно людині у 55 років? Впевненість у завтрашньому дні, можливість не втратити почуття гумору. У цьому віці треба менше слухати незадоволених життям людей і не дозволяти дрібним нездужанням втручатися у звичний ритм життя. З ювілеєм! Нехай усе навколо тебе іскриться позитивом, ентузіазмом та надією на те, що все добре ніколи не закінчується.
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Із 55-річним ювілеєм, подруго! Ти нас приємно дивуєш своєю гостинністю, співчутливістю та міцними обіймами при зустрічі — нехай нічого не змінюється й надалі. Бажаю лише частіше бачити радість у твоїх розмовах та позитив у твоїх думках. Менше хмурись; пам’ятай, це негативно відбивається на твоїй зовнішності. Нехай на твоєму прекрасному обличчі не буде місця зморшкам та сльозам ❤️💐🎂.
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Від щирого серця вітаю тебе з ювілеєм, з твоїми щасливими 55 роками! 🎁🎉🥳Я бажаю тобі довгих років, міцного здоров’я та відмінного піднесеного настрою. Нехай твоє серце тремтить від щастя і захоплення, нехай радість ніколи не сходить з лиця твого, нехай збудуться найзаповітніші бажання та мрії. Вітаю від душі 💃🌺🎉 Ура!
Листівки привітати подругу з ювілеєм 55 років
Картинки з ювілеєм подрузі 55
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