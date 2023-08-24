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Вітання з ювілеєм 55 років подрузі: найщиріші побажання у віршах та прозі, гарні листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Ювілей 55 років подрузі
Ювілей 55 років подрузі. Фото freepik.com

Виберіть найкраще привітання до 55-річчя подруги

Ювілей 55 років — гарна та важлива дата у житті кожної жінки. Це час, коли вона вже багато досягла і накопичила пристойний життєвий досвід, але водночас ще має далекосяжні плани та сили їх реалізувати. Тому поздоровлення з ювілеєм 55 подрузі має бути таким, щоб вона запам’ятала його на все життя.

Привітати подругу з 55-річчям можна різними способами — відправити смс, або сказати всі теплі слова під час особистої зустрічі. Головне, щоб все було щиро.

"Телеграф" підготував добірку теплих побажань у віршах та прозі, щоб ви могли привітати з 55-річчям подругу. Також тут можна обрати привітання подрузі із 55-річним ювілеєм у вигляді листівки.

Гарне привітання подрузі з 55-річчям у віршах

55 — яка чудова дата!

Дозволь тебе сьогодні привітати!

Бажаю натхнення, успіху, тепла, 🌺💐🌹.

Щоб молодість в душі багато років ще була.

Зичу здоров’я міцного, як горіх,

Хай у оселі твоїй завжди лунає сміх.

Нехай всі рідні люблять й поважають,

А всі твої знайомі — цінують повсякчас!❤️

***

55 — поважний вік!

Життя триває, мов потік.

Бажаю успіху тобі

І бути завжди на коні! 💃🥳.

Щоб всі новини були гарні,

А твій достаток — позахмарний.

Хай усмішка з лиця не сходить

І все завжди в тебе виходить!❤️💐

***

З 55 ювілеєм🍾🥂🎂!

Бажаю злетів й перемог,

Щоб ти ніколи не старіла,

Не знала суму та тривог🥰🥳💐.

Хай усміхнеться тобі доля,

Яскраво сяють хай зірки!

Хай буде в тебе всього доволі❤️💐🎂,

Хай прикрашають тебе роки!

***

П’ять і п’ять — чудова дата!

Щастя хай буде багато,

Друзі щиро помагають,

Радісні часи — тривають:

У достатку та любові

Будь ти сильна та здорова!

***

В ювілей п’ятизірковий⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,

Хай життя буде розкішним:

Щастя — як міцна основа,

Плани всі нехай успішно

Тобі торують шлях до мрії…💐🎁

Хай любов завжди зігріє

Й молодість вертає знову!

***

З ювілеєм я вітаю,

Славлю я п’ятдесят п’ять,

Побажаю сил, натхнення

Не здаватись, так тримать.

Хай щастить, здоров’я буде,

Цілі нові майорять,

Друзі будуть завжди поряд

І близькі хай веселять 💐🎁🥳🎉.

***

Ювілейне гарне свято,

Закликає всіх радіти.

В 50 і 5 ще років❤️💐⭐️

Таке гарне й свіже літо!

Тобі цвісти, пишатись, зріти,

Перемогами радіти,

Бути в гуморі й любові,

І з коханням завжди в змові!

Привітання подрузі з ювілеєм 55 років своїми словами

Вітаю з 55-річним ювілеєм, люба подруго! 🥳💐🎉Бажаю гармонії та щастя, добра і миру, уваги та любові, радості та спокою, достатку та домашнього затишку. Нехай цей вік відкриє друге дихання, додасть внутрішньої впевненості в собі та здоров’я, нехай кожен день приносить лише позитивні переживання! З днем народження!

***

Вітаю подругу із ювілеєм 55 років! Дорога! 🥂🍾🎁🎂👸55 років — дуже важлива дата! Бажаю, щоб чудовий настрій був не лише сьогодні, а щодня! Нехай тебе оточують лише близькі та надійні люди. Бажаю тобі достатку та добробуту, здоров’я та величезного щастя. 🥰❤️🥳Залишайся такою ж прекрасною і життєрадісною, і щоб життя було наповнене прекрасними подіями та моментами!

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Дорога подруго, з ювілеєм! 🍾🥂💐Не сумуй, 55 років – це гарне число. За ці роки ти накопичила колосальний досвід, мудрість, набула вірних друзів. Насолоджуйся тепер усім цим багатством! Нехай здоров’я та успіх супроводжують тебе у всіх добрих справах! 🎁🌹🥰

***

Дорога подруго! Вітаю з 55-річчям! 🎉🎉 Бажаю тобі залишатися такою ж красивою, щасливою та життєрадісною! Живи, кохай, радуйся життю, квітуй! Нехай кожен новий день проходить у гармонії, приносить море позитиву, приємне спілкування!

***

Дорога подруго! Вітаю тебе із 55-річним ювілеєм! Нехай цей прекрасний вік принесе тобі лише радісні враження, нові відкриття, море щастя, кохання, добра. Нехай усі найкрасивіші квіти сьогодні будуть біля твоїх ніг, а близькі радують компліментами та щирими усмішками, промінчиками щастя.

***

Поспішаю привітати улюблену подругу з 55-річчям. Сьогодні чудовий день – твій день народження! І це не просто твоє свято, це прекрасна ювілейна дата — 55 років! 🎂💐🥂І я від душі тебе вітаю і бажаю всього найдобрішого, найсвітлішого і найприємнішого! Нехай тебе завжди оточують твої рідні та близькі, нехай виконуються найзаповітніші та сміливіші мрії. Просто будь здорова та щаслива!💃❤️

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Що потрібно людині у 55 років? Впевненість у завтрашньому дні, можливість не втратити почуття гумору. У цьому віці треба менше слухати незадоволених життям людей і не дозволяти дрібним нездужанням втручатися у звичний ритм життя. З ювілеєм! Нехай усе навколо тебе іскриться позитивом, ентузіазмом та надією на те, що все добре ніколи не закінчується.

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Із 55-річним ювілеєм, подруго! Ти нас приємно дивуєш своєю гостинністю, співчутливістю та міцними обіймами при зустрічі — нехай нічого не змінюється й надалі. Бажаю лише частіше бачити радість у твоїх розмовах та позитив у твоїх думках. Менше хмурись; пам’ятай, це негативно відбивається на твоїй зовнішності. Нехай на твоєму прекрасному обличчі не буде місця зморшкам та сльозам ❤️💐🎂.

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Від щирого серця вітаю тебе з ювілеєм, з твоїми щасливими 55 роками! 🎁🎉🥳Я бажаю тобі довгих років, міцного здоров’я та відмінного піднесеного настрою. Нехай твоє серце тремтить від щастя і захоплення, нехай радість ніколи не сходить з лиця твого, нехай збудуться найзаповітніші бажання та мрії. Вітаю від душі 💃🌺🎉 Ура!

Листівки привітати подругу з ювілеєм 55 років

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Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання жінці із ювілеєм.

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