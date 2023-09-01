Красивое поздравление с юбилеем подруге: пожелания в стихах и прозе, открытки
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Торжественные стихи или душевная проза станут приятными поздравлениями подруге на юбилей
Для кого-то юбилей — скромный праздник в кругу семьи, для кого-то — грандиозное событие с веселой вечеринкой и множеством гостей. Ясно одно — это не простой день рождения и поэтому поздравление подруге с юбилеем должно быть по-особенному красивым.
Поздравить с юбилеем подругу можно самыми разными способами. Главное — не забудьте сказать имениннице, какая она замечательная и как вы дорожите дружбой с нею.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал поздравления с юбилеем для подруги в стихах и прозе. Если же вы не можете быть рядом с именинницей в ее замечательный день, отправьте ей одну из красивых открыток с пожеланиями.
Стихи, чтобы поздравить подругу с юбилеем
Поздравление с юбилеем любимой подруге в стихотворной форме точно запомнится имениннице.
***
С круглой датой! С юбилеем!
В этот день особенный
Непременно пусть согреют
Пожеланья добрые.
Пусть на жизненном пути
Чудеса случаются,
Всё, что хочешь обрести,
Полностью сбывается!
Я желаю добрых дней,
Здравия, везения,
Теплоты родных людей,
Чувств и вдохновения!
***
Сегодня, подруга, тебя поздравляю,
Ведь празднуешь нынче ты свой юбилей.
Тебя я люблю и тебя уважаю.
Давай же твой праздник отметим скорей!
Желать тебе буду всего и помногу:
Будь счастлива дико и, важно, всегда!
Чтоб не разводила нас жизни дорога,
Ведь знаешь, как ты для меня дорога.
Любви тебе чистой, большой и взаимной,
Побед тебе всюду, всегда и во всём.
Будь любящей и, что важнее, любимой.
Достаток, уют пусть наполнят твой дом.
Еще раз, родная моя, с юбилеем!
От чистого сердца, подруга моя.
С тобою весь мир победить мы сумеем,
Ведь дружба у нас и крепка, и сильна.
***
Подруга… Какое прекрасное слово!
По жизни мы вместе с тобою идем.
С душевным теплом вспоминаю я снова
Всё то, что творили с тобою вдвоем.
Пусть в твой юбилей чуть взгрустнется о прошлом.
Мы, может, всплакнем, предаваясь мечтам.
Хорошего всё ж впереди у нас больше,
И мы не сдадимся на милость годам.
Подруга моя, с днем рожденья, родная!
Здоровья, любви и удачи в судьбе,
Всегда молодой быть, красивой желаю…
И женского счастья желаю тебе.
***
Юбилей! Вот это да!
Кругленькая дата!
Ты, подружка, как всегда,
Выглядишь − что надо!
Мужики сами собой,
Без вина пьянеют!
Меркнут звезды пред тобой,
От зависти бледнеют.
Поздравляю еще раз
С круглым днём рождения!
Пусть сияние твоих глаз
Всем дарит настроение!
***
Я приду к тебе, подруга,
Мы отметим юбилей.
И налив в бокал мартини
Станет сразу веселей.
Пусть тебе Судьба подкинет
Много счастья и любви,
И цветочные аллеи,
И валютные дожди.
Бриллиантовые кольца
И роскошные меха.
Ты свети сама, как солнце,
Невзирая на года!
***
Столько лет с тобой знакомы
Мы, подруженька моя.
Веселились, горевали,
В дружбе крепкой состоя.
Юбилей отметим вместе.
Сейчас же слушай речь мою:
Весела ты, как и прежде,
Тебя за это так люблю…
Твоя жилетка повидала
Немало слез моих пустых.
Теперь я высушивать их буду
Желаньями, что так просты:
Цвела ты чтобы, как ромашка,
Случалось все, как хочешь ты,
И никакая чтоб какашка
Не портила твои мечты.
***
С юбилеем поздравляю,
И от всей души желаю —
Веселиться, отдыхать,
Улыбаться, не скучать!
Быть подругою моей,
Отрываться веселей,
Выглядеть отлично,
Молодо, прилично!
Пусть сбываются мечты,
Комплименты и цветы,
В адрес твой пускай звучат,
С поздравлениями летят!
***
Сегодня самый лучший день,
Мне сочинить стишок не лень.
Все потому, что у тебя, —
Подруги лучшей для меня,
Веселый, классный юбилей.
Тебя нет краше и милей,
Ты лучше всех, добрее всех,
Пусть наполняет дом твой смех!
Пусть радость, счастье и любовь,
Заполнят сердце, душу, кровь!
Люблю тебя, ценю тебя,
За то, что мы с тобой друзья!
Поздравления с юбилеем подруге своими словами
Красивое поздравление подруге с юбилеем в прозе может легко превратиться в отличный тост во время праздничного застолья. Красивые слова впечатлят не только виновницу торжества, но и ее гостей.
С юбилеем, любимая подружка!🎉🎈 Желаю во всех делах громадного успеха и везения, чтобы тебе всегда сопутствовали любовь 💕😘и радость, доброта и счастье, а ты оставалась такой же милой и нежной, чарующе красивой и вечно молодой дамой. Пусть в жизни будет больше позитива и поводов для самых искренних и светлых улыбок🥂🎀💐. Живи так, как тебе этого хочется, родная!
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Дорогая моя подружка! Летят и спешат года, но я желаю, чтобы ты не переживала по поводу прожитых лет.💐🎉🎈 Смотри вперед и знай, что там тебя ждет только светлое и замечательное будущее. Желаю тебе только сил и здоровья, чтобы ты с удовольствием встречала каждый новый день, принимала от него самые неожиданные, но приятные подарки, а в ответ дарила ему свои улыбки и радостные эмоции.🎂🎁🌺 С юбилеем, подружка!
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Моя верная подруга, в день, когда ты отмечаешь свой юбилей🥂, я от всей души тебя поздравляю и желаю быть всегда блистательной и безупречной, веселой и красивой, лёгкой на подъем и энергичной. Пусть годы летят, как лепестки с цветущих весенних деревьев, и их круговорот приносит в твою жизнь сказочные впечатления и волнующие события. Живи и здравствуй, не зная бед, гони прочь разочарования, и наслаждайся каждым прожитым днём🎉🌹.
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Подруга моя, пусть юбилей для тебя будет не более чем сочетанием красивых цифр, а вовсе не показателем твоего возраста.💖 Ведь все мы знаем, что девушки после восемнадцати никогда не меняются и остаются все такими же красивыми и юными. С юбилеем, дорогая подруга, пусть он будет действительно запоминающимся!🎉🥂💐🎂
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Подруга, с юбилеем! 🎉🎂💐Ты у меня распускаешься с каждым годом, словно цветочек🌺, притягивая своей красотой всех мужчин, словно мед пчел. Хочу всегда видеть тебя счастливой и беззаботной, улыбающейся и такой энергичной.
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Подружка, ты собрала нас по такому прекрасному поводу — у тебя сегодня юбилей! 🎂Твой дом всегда так уютен, чист и светел, стол украшают вкуснейшие блюда, а хозяева так гостеприимны и радушны! Спасибо тебе, и знай, что всегда можешь положиться на своих друзей! Будь счастлива! С юбилеем, любимая подруга!💐🥂🎉
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Дорогая моя, удивительная, самая лучшая подружка! Поздравляю тебя с юбилеем! Такая красотка, умница и хозяюшка как ты, заслуживает сегодня королевских почестей и похвал, ведь в юбилей ты королева. Желаю, чтобы каждый твой день был как сегодняшний, на работе стоял трон и сундук для золота, дома ждал король, а в гараже — королевский железный конь. С юбилеем, дорогая подружка!🥂🎁😘
Красивое поздравление с юбилеем подруге — открытки
Картинки любимой подруге с юбилеем
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