Красивое поздравление с юбилеем подруге: пожелания в стихах и прозе, открытки

Торжественные стихи или душевная проза станут приятными поздравлениями подруге на юбилей

Для кого-то юбилей — скромный праздник в кругу семьи, для кого-то — грандиозное событие с веселой вечеринкой и множеством гостей. Ясно одно — это не простой день рождения и поэтому поздравление подруге с юбилеем должно быть по-особенному красивым.

Поздравить с юбилеем подругу можно самыми разными способами. Главное — не забудьте сказать имениннице, какая она замечательная и как вы дорожите дружбой с нею.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал поздравления с юбилеем для подруги в стихах и прозе. Если же вы не можете быть рядом с именинницей в ее замечательный день, отправьте ей одну из красивых открыток с пожеланиями.

Стихи, чтобы поздравить подругу с юбилеем

Поздравление с юбилеем любимой подруге в стихотворной форме точно запомнится имениннице.

***

С круглой датой! С юбилеем!

В этот день особенный

Непременно пусть согреют

Пожеланья добрые.

Пусть на жизненном пути

Чудеса случаются,

Всё, что хочешь обрести,

Полностью сбывается!

Я желаю добрых дней,

Здравия, везения,

Теплоты родных людей,

Чувств и вдохновения!

***

Сегодня, подруга, тебя поздравляю,

Ведь празднуешь нынче ты свой юбилей.

Тебя я люблю и тебя уважаю.

Давай же твой праздник отметим скорей!

Желать тебе буду всего и помногу:

Будь счастлива дико и, важно, всегда!

Чтоб не разводила нас жизни дорога,

Ведь знаешь, как ты для меня дорога.

Любви тебе чистой, большой и взаимной,

Побед тебе всюду, всегда и во всём.

Будь любящей и, что важнее, любимой.

Достаток, уют пусть наполнят твой дом.

Еще раз, родная моя, с юбилеем!

От чистого сердца, подруга моя.

С тобою весь мир победить мы сумеем,

Ведь дружба у нас и крепка, и сильна.

***

Подруга… Какое прекрасное слово!

По жизни мы вместе с тобою идем.

С душевным теплом вспоминаю я снова

Всё то, что творили с тобою вдвоем.

Пусть в твой юбилей чуть взгрустнется о прошлом.

Мы, может, всплакнем, предаваясь мечтам.

Хорошего всё ж впереди у нас больше,

И мы не сдадимся на милость годам.

Подруга моя, с днем рожденья, родная!

Здоровья, любви и удачи в судьбе,

Всегда молодой быть, красивой желаю…

И женского счастья желаю тебе.

***

Юбилей! Вот это да!

Кругленькая дата!

Ты, подружка, как всегда,

Выглядишь − что надо!

Мужики сами собой,

Без вина пьянеют!

Меркнут звезды пред тобой,

От зависти бледнеют.

Поздравляю еще раз

С круглым днём рождения!

Пусть сияние твоих глаз

Всем дарит настроение!

***

Я приду к тебе, подруга,

Мы отметим юбилей.

И налив в бокал мартини

Станет сразу веселей.

Пусть тебе Судьба подкинет

Много счастья и любви,

И цветочные аллеи,

И валютные дожди.

Бриллиантовые кольца

И роскошные меха.

Ты свети сама, как солнце,

Невзирая на года!

***

Столько лет с тобой знакомы

Мы, подруженька моя.

Веселились, горевали,

В дружбе крепкой состоя.

Юбилей отметим вместе.

Сейчас же слушай речь мою:

Весела ты, как и прежде,

Тебя за это так люблю…

Твоя жилетка повидала

Немало слез моих пустых.

Теперь я высушивать их буду

Желаньями, что так просты:

Цвела ты чтобы, как ромашка,

Случалось все, как хочешь ты,

И никакая чтоб какашка

Не портила твои мечты.

***

С юбилеем поздравляю,

И от всей души желаю —

Веселиться, отдыхать,

Улыбаться, не скучать!

Быть подругою моей,

Отрываться веселей,

Выглядеть отлично,

Молодо, прилично!

Пусть сбываются мечты,

Комплименты и цветы,

В адрес твой пускай звучат,

С поздравлениями летят!

***

Сегодня самый лучший день,

Мне сочинить стишок не лень.

Все потому, что у тебя, —

Подруги лучшей для меня,

Веселый, классный юбилей.

Тебя нет краше и милей,

Ты лучше всех, добрее всех,

Пусть наполняет дом твой смех!

Пусть радость, счастье и любовь,

Заполнят сердце, душу, кровь!

Люблю тебя, ценю тебя,

За то, что мы с тобой друзья!

Поздравления с юбилеем подруге своими словами

Красивое поздравление подруге с юбилеем в прозе может легко превратиться в отличный тост во время праздничного застолья. Красивые слова впечатлят не только виновницу торжества, но и ее гостей.

С юбилеем, любимая подружка!🎉🎈 Желаю во всех делах громадного успеха и везения, чтобы тебе всегда сопутствовали любовь 💕😘и радость, доброта и счастье, а ты оставалась такой же милой и нежной, чарующе красивой и вечно молодой дамой. Пусть в жизни будет больше позитива и поводов для самых искренних и светлых улыбок🥂🎀💐. Живи так, как тебе этого хочется, родная!

***

Дорогая моя подружка! Летят и спешат года, но я желаю, чтобы ты не переживала по поводу прожитых лет.💐🎉🎈 Смотри вперед и знай, что там тебя ждет только светлое и замечательное будущее. Желаю тебе только сил и здоровья, чтобы ты с удовольствием встречала каждый новый день, принимала от него самые неожиданные, но приятные подарки, а в ответ дарила ему свои улыбки и радостные эмоции.🎂🎁🌺 С юбилеем, подружка!

***

Моя верная подруга, в день, когда ты отмечаешь свой юбилей🥂, я от всей души тебя поздравляю и желаю быть всегда блистательной и безупречной, веселой и красивой, лёгкой на подъем и энергичной. Пусть годы летят, как лепестки с цветущих весенних деревьев, и их круговорот приносит в твою жизнь сказочные впечатления и волнующие события. Живи и здравствуй, не зная бед, гони прочь разочарования, и наслаждайся каждым прожитым днём🎉🌹.

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Подруга моя, пусть юбилей для тебя будет не более чем сочетанием красивых цифр, а вовсе не показателем твоего возраста.💖 Ведь все мы знаем, что девушки после восемнадцати никогда не меняются и остаются все такими же красивыми и юными. С юбилеем, дорогая подруга, пусть он будет действительно запоминающимся!🎉🥂💐🎂

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Подруга, с юбилеем! 🎉🎂💐Ты у меня распускаешься с каждым годом, словно цветочек🌺, притягивая своей красотой всех мужчин, словно мед пчел. Хочу всегда видеть тебя счастливой и беззаботной, улыбающейся и такой энергичной.

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Подружка, ты собрала нас по такому прекрасному поводу — у тебя сегодня юбилей! 🎂Твой дом всегда так уютен, чист и светел, стол украшают вкуснейшие блюда, а хозяева так гостеприимны и радушны! Спасибо тебе, и знай, что всегда можешь положиться на своих друзей! Будь счастлива! С юбилеем, любимая подруга!💐🥂🎉

***

Дорогая моя, удивительная, самая лучшая подружка! Поздравляю тебя с юбилеем! Такая красотка, умница и хозяюшка как ты, заслуживает сегодня королевских почестей и похвал, ведь в юбилей ты королева. Желаю, чтобы каждый твой день был как сегодняшний, на работе стоял трон и сундук для золота, дома ждал король, а в гараже — королевский железный конь. С юбилеем, дорогая подружка!🥂🎁😘

Красивое поздравление с юбилеем подруге — открытки

Поздравления с днем рождения подруге с юбилеем

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