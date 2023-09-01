Красиве привітання з ювілеєм подрузі: побажання у віршах та прозі, листівки

Урочисті вірші чи душевна проза стануть приємними привітаннями подрузі на ювілей

Для когось ювілей — скромне свято у родинному колі, для когось — грандіозна подія з веселою вечіркою та безліччю гостей. Ясно одне — це не простий день народження і тому привітання подрузі з ювілеєм має бути по-особливому гарним.

Привітати з ювілеєм подругу можна різними способами. Головне — не забудьте сказати іменинниці, яка вона чудова та як ви цінуєте дружбу з нею.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав вітання з ювілеєм для подруги у віршах та прозі. Якщо ви не можете бути поряд з іменинницею в її чудовий день, відправте їй одну з красивих листівок з побажаннями.

Вірші, щоб привітати подругу з ювілеєм

Привітання з ювілеєм улюбленій подрузі у віршованій формі точно запам’ятається іменинниці.

***

Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку – як зірок.

І Божого тобі благословення!

***

Люба подружко, зі святом

Хочу щиро привітати!

Будь щаслива, моя мила,

Хай Господь дарує сили.

Янгол хай оберігає,

А життя хай надихає,

Дасть фантазії політ.

Живи, красуне, до ста літ!

***

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб чоловіків усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків.

Бажаю тобі щастячка,

Цілую, обіймаю

Та з ювілеєм світлим,

Подруженько, вітаю!

***

Моя люба подружко, вітаю!

Хочу, щоб щасливою була.

Я любові й радості бажаю,

Щастя та натхнення джерела.

Рада, що звела з тобою доля,

Що пройшли чимало ми доріг.

Цілий пуд з тобою з’їли солі,

Розтопили сотні тисяч криг.

Я сьогодні хочу побажати,

Щоб здійснились мрії всі твої.

Хочу, щоб змогла такою стати,

Щоб в душі співали солов’ї.

***

З ювілеєм, подруго моя!

Щиро бажаю радості й тепла

Хай щастить у всьому і щастить завжди

І навік прекрасною залишайся ти!

Хай твої бажання здійсниться усі,

Хай душа радіє сонцю і красі.

Підлітай від радості в небо до зірок

І завжди сміливо роби перший крок!

***

З ювілеєм вітаю

І тобі я побажаю:

Миру, злагоди, кохання,

Щоб здійснились всі бажання.

Ти на рік вже постаріла,

Але жирками не заплила.

Хай так буде і надалі,

Щоб злітали ми на Балі.

Наша дружба навіки.

Хай нас люблять чоловіки.

Грошей ще тобі мішок,

Тоді точно все буде "Ок".

***

Вітаю, подруго! Хай радість безмежна

Наповнить у світлий і радісний день,

Хай юність прекрасна, чарівна й бентежна,

Співає тобі неймовірних пісень.

Щоб радісним колом підтримали друзі,

Ясною хай буде окреслена путь,

Квітуй, як чарівна калина у лузі,

Щасливою і гарною завжди будь!

***

Подруга люба, зі святом тебе!

Хай по життю тебе ангел веде.

Щастя тебе повсякчас огортає,

Радість хай серце твоє звеселяє.

Щире кохання нехай гріє душу,

Робота в утіху, а не бо "мушу".

Щоб насолода у кожному кроці,

Та й завжди удача на твому боці.

Поздоровлення з ювілеєм подрузі своїми словами

Гарне привітання подрузі з ювілеєм у прозі може легко перетворитися на чудовий тост під час святкового застілля. Красиві слова вразять не тільки винуватицю урочистостей, а і її гостей.

З ювілеєм, улюблена подружко! 🎉🎈 Бажаю у всіх справах величезного успіху та везіння, щоб тебе завжди супроводжували любов 💕😘і радість, доброта і щастя, а ти залишалася такою ж милою та ніжною, чарівно красивою та вічно молодою жінкою. Нехай у житті буде більше позитиву та приводів для найщиріших та найсвітліших усмішок 🥂🎀💐. Живи так, як тобі хочеться, рідна!

***

Дорога моя подружко! Летять і поспішають роки, але я бажаю, щоб ти не переживала з приводу прожитих років. Дивись уперед і знай, що там на тебе чекає тільки світле і чудове майбутнє. Бажаю тобі тільки сил і здоров’я, щоб ти із задоволенням зустрічала кожен новий день, приймала від нього найнесподіваніші, але приємні подарунки, а у відповідь дарувала йому свої посмішки та радісні емоції. З ювілеєм, подружко!

***

Моя вірна подруго, в день, коли ти відзначаєш свій ювілей, я від щирого серця тебе вітаю і бажаю бути завжди блискучою і бездоганною, веселою і красивою, легкою на підйом і енергійною. Нехай роки летять, як пелюстки з квітучих весняних дерев, та їх кругообіг приносить у твоє життя казкові враження та зворушливі події. Живи, не знаючи біди, жени геть розчарування, і насолоджуйся кожним прожитим днем 🎉🌹.

***

Подруго моя, нехай ювілей для тебе буде не більше ніж поєднанням красивих цифр, а зовсім не показником твого віку. Адже всі ми знаємо, що дівчата після вісімнадцяти ніколи не змінюються і залишаються такими ж красивими і юними. З ювілеєм, дорога подруго, нехай він буде дійсно незабутнім!🎉🥂💐🎂

***

Подруго, з ювілеєм! 🎉🎂💐Ти в мене розпускаєшся з кожним роком, немов квіточка, притягуючи своєю красою всіх чоловіків, немов мед бджіл. Хочу завжди бачити тебе щасливою і безтурботною, усміхненою і такою енергійною.

***

Подружко, ти зібрала нас із такого чудового приводу — у тебе сьогодні ювілей! 🎂Твій будинок завжди такий затишний, чистий і світлий, стіл прикрашають найсмачніші страви, а господарі такі гостинні та привітні! Дякую тобі, і знай, що завжди можеш покластися на своїх друзів! Будь щаслива! З ювілеєм, улюблена подруго!💐🥂🎉

***

Дорога моя, дивовижна, найкраща подружко! Вітаю тебе із ювілеєм! Така красуня, розумниця і господиня як ти, заслуговує сьогодні на королівські почесті й похвали, адже в ювілей ти королева. Бажаю, щоб кожен твій день був як сьогоднішній, на роботі стояв трон і скриня для золота, вдома чекав король, а в гаражі — королівський залізний кінь. З ювілеєм, люба подружко! 🥂🎁😘

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