Рождество Богородицы 2023: запреты и приметы, яркие открытки и музыкальные поздравления на украинском языке

В этом году дата этого непереходящего праздника сместилась

Большой и светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечался в Украине по старому календарю 21 сентября — до этого года. В 2023 году, 1 сентября, новый церковный год в Украине начался по новому летоисчислению, поскольку украинская церковь перешла на новоюлианский календарь. Даты непереходящих праздников сместились на две недели, поэтому этой осенью Вторая Пречистая — это другое название праздника — уже отмечалась украинскими православными и греко-католиками немного ранее, а именно 8 сентября.

Отметим очень важный момент, переход на новоюлианский календарь не есть принудительным. Решением Поместного Собора ПЦУ за церковными приходами и монастырями сохраняется право использовать старый календарь по их желанию. Также осталась неизменной действующая методика расчета дня Пасхи и переходящих за ней праздников.

Что нельзя делать на Вторую Пречистую — запреты и приметы

В этот большой праздник считается особым грехом ругаться, устраивать конфликты, делать тяжелую физическую работу. Поэтому глобальные домашние дела, такие как генеральная уборка и мытье окон, лучше отложить на другой день.

В этот день женщины, чтобы сохранить красоту до старости, умывались водой из родника перед рассветом. Детей обливали холодной водой, чтобы росли здоровыми и крепкими.

Также наши предки смотрели на погоду — если на улице тепло и солнечно, такими будут и все осенние месяцы. А пасмурное небо сулило наступление скорых холодов.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

Если вы желаете сегодня поздравить своих близких с праздником, "Телеграф" подготовил красивые открытки и видео-поздравления на украинском языке. Картинки на украинском вы можете скачать и переслать родным, перейдя на украиноязычную версию статьи.

Видео поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

Ранее мы рассказывали, как происходил переход на новое летоисчисление, чем новый церковный календарь отличается от старого и от того, которым пользуются католики. По указанной ссылке вы можете посмотреть и сохранить себе картинку с новыми датами всех важных церковных праздников на этот и следующий год.