Любочка, с именинами! Красивые и короткие поздравления с Днем ангела Любови

Не забудьте поздравить Любу с праздником

Женское имя Любовь на сегодняшний день, к сожалению, не самое распространенное в Украине, однако очень древнее и красивое. Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит это имя, откуда оно произошло и когда каждый День ангела Любови в году.

Теперь же мы приготовили для Вас подборку красивых и коротких поздравлений для Любы с именинами в стихах, картинках и открытках на украинском языке.

Короткие поздравления с Днем ангела Любови своими словами

Любочка! В этот прекрасный день хочу пожелать, чтобы в твоей жизни было все красиво, — желания исполнялись будто по мановению волшебной палочки, все складывалось только к лучшему, а радости с каждым днем становилось все больше и больше. С Днем ангела, дорогая!

Поздравляю с именинами Любови! Пусть в Вашем доме всегда будет тепло, благополучно и светло, а все беды и ненастья обходят Вас десятой дорогой. Пусть все Ваши мечты сбываются!

С Днем ангела, Любовь! Желаю тебе всегда соответствовать своему имени, быть любимой, элегантной, гармоничной и счастливой. Пусть руки твои опускаются только под весом цветов и подарков, а ноги устают только от приятных прогулок. Будь счастлива, родная!

Открытки для поздравления Любови с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить женщинам ни в коем случае, чтобы не лишить их удачи и счастья.