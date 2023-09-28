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Любочко, з іменинами! Красиві та короткі привітання з Днем ангела Любові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Любові на будь-який смак Новина оновлена 28 вересня 2023, 11:17
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Любові на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Любу зі святом

Жіноче ім’я Любов на сьогоднішній день, на жаль, не найпоширеніше в Україні, проте дуже давнє та красиве. Раніше "Телеграф" розповідав, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли кожен День ангела Любові протягом року.

Тепер ми приготували для Вас добірку красивих і коротких привітань для Люби з іменинами у віршах, картинках та листівках українською мовою.

Короткі вітання з Днем ангела Любові своїми словами

  • Любочко! Цього прекрасного дня хочу побажати, щоб у твоєму житті було все красиво, — бажання виконувались ніби за помахом чарівної палички, все складалося тільки на краще, а радості з кожним днем ставало дедалі більше. З Днем ангела, Люба!
  • Вітаю з іменинами Любові! Нехай у Вашому домі завжди буде тепло, благополучно та світло, а всі біди та негоди обходять Вас десятою дорогою. Нехай усі Ваші мрії здійснюються!
  • З Днем ангела, Любов! Бажаю тобі завжди відповідати своєму імені, бути коханою, елегантною, гармонійною та щасливою. Нехай руки твої опускаються лише під вагою квітів та подарунків, а ноги втомлюються лише від приємних прогулянок. Будь щаслива, рідна!

Листівки для привітання Любові з Днем ангела

З Днем ангела Любов привітання красиве
Любов з Днем ангела красива листівка на іменини
Любов з іменинами привітання
Вітання з Днем ангела Любові
З іменинами Люба – гарна листівка на День ангела Любові
Привітання з Днем ангела Любові

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам у жодному разі, щоб не позбавити їх удачі та щастя.

Теги:
#Любов, кохання #Поздоровлення #День ангела #Іменини