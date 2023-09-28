Красиве ім’я Любов: що воно означає і коли всі Дні ангела Любові за новим календарем

У багатьох є хоч одна знайома Люба

Жіноче ім’я Любов на сьогоднішній день не найпоширеніше, проте дуже старе та красиве.

"Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, яким є його походження і коли святкується кожен День ангела Люби протягом року за новим календарем Православної церкви України.

Значення імені Любов

Як і багато імен, ім’я Любов має давньогрецьке походження, проте прийшло на територію сучасної України воно не в первісному звучанні, а було кальковане за значенням. Так, давньогрецьке ім’я "Агапе", що означає "кохання", було запозичене у формі "Любов". Відповідно, ім’я Любов також має значення "любов".

Часто зустрічаються такі форми імені Любов як Люба, Любава, Любаша, Люся, Буся, Любуся, Любуша, Любочка.

Серед відомих українок з цим ім’ям можна згадати такі особистості як письменниці Любов Біднова, Любов Яновська, Любов Сирота, Любов Пономаренко та Любов Голота, поетеси Любов Гайжевська, Любов Забашта, Любов Проць, Любов Яковчук, актриси Любов Лінніцька, Любов Гаккебуш, вчена Любов Мала, дизайнерка Любов Чернікова.

Коли День ангела Любові?

Носійки імені Любов святкують свій День ангела лише раз на рік за церковним православним календарем. Раніше це було 30 вересня, проте після переходу Православної церкви України цей день було перенесено на 17 вересня. У цей день вшановується пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. За переказами ці жінки в ранні періоди християнства зазнали страшних мук за свою віру в Христа.

Вітання з Днем ангела Любові

Ми приготували кілька яскравих листівок, якими можна коротко та красиво привітати Вашу подругу, маму чи просто знайому з Днем ангела Любові:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли зараз в Україні відзначаються усі головні церковні свята після переходу ПЦУ на новий календар.